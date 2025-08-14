„Nu mă tem să spun adevărul chiar și atunci când doare, iar emoțiile le îmbrățișez”, afirma ispita Andrușca înainte ca show-ul Insula Iubirii 2025 să debuteze la Antena 1.

Andreea Aurică a atras atenția datorită formelor ei

Andreea Aurică a reușit să se facă remarcată datorită formelor sale, iar Marius Avram a recunoscut, și nu doar o dată, că este atras de fundul ispitei. Posterior care a suferit o intervenție estetică, după cum a afirmat chiar Andrușca!

Întrebată de fanii de pe rețelele de socializare ce tip de intervenție are, Andrea Aurică a afirmat că a ales „implant fesier, Doc Petit Francois – Paris”.

La cei 25 de ani pe care îi are, ispita Andrușca spune că este capabilă să citească oamenii de la primul contact vizual și consideră că această abilitate o ajută să se apropie rapid de bărbații din vilă.

Ispita Andrușca de la Insula Iubirii 2025 e aproape de nerecunoscut

În postările recente pe care le-a făcut pe rețelele de socializare, Andreea Aurică și-a surprins fanii cu look-ul pe care îl are. Ispita Andrușca nu mai seamănă aproape deloc cu persoana care s-a aflat în Thailanda, la Insula Iubirii 2025.

Filmată în urmă cu doar câteva luni, emisiunea de la Antena 1 este transmisă acum la TV, iar unii dintre participanți pare că între timp au decis să-și schimbe aspectul fizic.

Andreea Aurică s-a tuns scurt și nu mai este blondă, semn că vrea să lase în spate imaginea pe care și-a creat-o la Insula Iubirii 2025.

„Găsește pe cineva care se uită la tine la fel cum se uită Marius după fundul meu! Semnat, Andrușca”, a scris Andreea Aurică în dreptul unei fotografii de pe Instagram, care a adunat mii de like-uri și câteva zeci de comentarii din partea internauților.

La o altă fotografie, ispita Andrușca a postat un citat celebru: „Viața nu e despre a aștepta să treacă furtuna, ci despre a învăța să dansezi în ploaie”!

