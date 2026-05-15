Citește Horoscop săptămânal Gemeni. Previziuni pentru perioada 16 – 22 mai 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Gemeni.

Horoscop săptămânal Gemeni – 16 – 22 mai 2026

Între 16 și 17 mai, dimineața, contextul astral va fi influențat de Luna Nouă în Taur din 16 mai, care își va pune amprenta pe starea de sănătate indicând, celor care știu astrologie sau citesc o previziune și află despre ce e vorba, că principala lor sarcină pentru următorul ciclu pe care îl deschide această fază a Lunii va fi să realizeze o stabilitate organică, fizică și psihică și să evite sau să minimizeze toate situațiile care pot conduce la fluctuații și salturi; o atenție specială a trebui acordată și funcționării glandei tiroide, indiferent de vârstă.

Între 17 mai, după ora 05:23′, și 19 mai, în zori, Luna va străbate casa I a personalității și le va insufla nativilor care aparțin acestei zodii dezinvoltură, spontaneitate, bună-dispoziție, inițiative interesante și o bună capacitate de a se exprima în public.

Cele trei planete în tranzit (Uranus, Mercur și Luna) vor spori fantezia, imaginația și spiritul născocitor al acestor persoane cu condiția ca nativii să nu exagereze și să analizeze obiectiv și logic soluțiile care le trec prin minte mai ales dacă acelea privesc relațiile parteneriale.

Între 19 mai, după o, din ra 04:46′, și 21 mai, dimineața, context bun pentru a face economii, pentru a începe activități care să le aducă Gemenilor venituri pe fondul intrării planetei Venus, pe 19 mai, în zodia Racului; până pe 13 iunie, ea va înlesni situațiile favorabile unor câștiguri sau rezolvări financiare bazate pe specularea unor împrejurări profitabile lor.

Tot pe 19 mai, Marte va intra în zodia Taurului și, până pe 28 iunie, va influența evoluția stării de sănătate, accentuând sau precipitând niște ipostaze organice ce erau, până atunci, controlate prin medicație și terapii. Între 21 mai, după ora 05:48′ și 22 mai, răstimp marcat de intrarea Soarelui în zodia Gemenilor (21 mai) care le va da nativilor șansa de a se afirma în ședințe, dezbateri sau examene.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE