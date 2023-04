La aproximativ două luni de când a dezvăluit că e însărcinată, Alice Peneacă, în vârstă de 31 de ani, a surprins cu ipostaza în care a apărut. Celebrul fotomodel internațional s-a filmat cu sarcina la vedere, îmbrăcată doar într-o bustieră deschisă la culoare și colanți crem.

A dezvăluit că nu a renunțat la sport chiar dacă e însărcinată în trimestrul al doilea de sarcină, ea face pilates. „Salutare! Două inimi! Cea mai fericită perioadă din viața mea”, a transmis Alice Peneacă pe Instagram în dreptul fotografiilor și clipurilor video distribuite recent.

Unele dintre urmăritoarele ei au întrebat-o pe Alice Peneacă în ce lună e însărcinată, însă nu a răspuns până acum. Totodată, fotomodelul și iubitul ei, Dragoș Calaminte, nu au dezvăluit până acum nici sexul bebelușului și nici dacă au ales numele.

Cine e Dragoș Calaminte, iubitul lui Alice Peneacă

În urmă cu aproximativ un an, Alice Peneacă s-a afișat fericită în câteva imagini pe rețelele de socializare alături de noul ei iubit. Era vorba despre Dragoș Caliminte, un antreprenor din Constanța cu afaceri în domeniul digital, după cum apare pe profilul lui de LinkedIn.

De-a lungul anului trecut, Alice și Dragoș s-au relaxat în mai multe vacanțe împreună, atât în România, cât și în străinătate.

Alice Peneacă a fost căsătorită cu Bobby Păunescu

Trei ani au fost căsătoriți Bobby Păunescu, 47 de ani, și Alice Peneacă, 30 de ani. În 2018 s-a pronunțat divorțul lor. „Suntem separați de mai bine de un an și jumătate, însă pe data de 10 decembrie 2018 a avut loc divorțul. Am divorțat la tribunal, a fost și el de acord cu divorțul. Nu am niciun regret, este o experiență din care am învățat foarte multe lucruri și sper ca pe viitor să iau decizii mai bune!

Nu există prietenie, însă există respect, din partea mea. Am ajuns împreună la concluzia că divorțul este singura soluție, însă am ales să depun actele, întrucât vreau să merg mai departe cu viața mea. În urma divorțului am rămas cu o experiență de viață. Eu sunt ok pentru că muncesc și am grijă de mine”, a povestit Alice Peneacă într-un interviu la PRO TV.

„Pe de-o parte nepotrivire de caracter, pe de altă parte am realizat că dragostea de sine este mult mai importantă! Având în vedere că suntem separați de foarte mult timp, consider că sunt foarte bine acum și mă simt bine! Sunt fericită și îmi doresc să întâlnesc pe cineva potrivit pentru sufletul meu”, a mai dezvăluit ea despre motivul separării.

