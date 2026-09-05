Anastasia Lazariuc continuă să atragă atenția prin aparițiile sale discrete și stilul vestimentar simplu. La 73 de ani, artista spune că acordă importanță alimentației, mișcării și îngrijirii pielii, dar consideră că frumusețea ține în primul rând de starea interioară.

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Cum a apărut Anastasia Lazariuc la un eveniment monden

Anastasia Lazariuc rămâne una dintre prezențele discrete din muzica românească. Artista, originară din Republica Moldova, a participat recent la un eveniment monden unde a și cântat. Pentru această apariție, interpreta a ales o ținută simplă, formată dintr-o bluză neagră, cu decolteu discret, și o fustă midi cu imprimeu geometric alb-negru. Croiala asimetrică a fustei a completat ținuta, fără să îi schimbe aerul sobru.

Anastasia Lazariuc a optat pentru un machiaj discret și o coafură atent realizată. Apariția sa a atras atenția și a readus în discuție felul în care artista își îngrijește tenul și își menține silueta.

Ce spune Anastasia Lazariuc despre îngrijirea pielii

De-a lungul timpului, Anastasia Lazariuc a vorbit despre obiceiurile sale de îngrijire. Printre regulile pe care le respectă se numără demachierea, indiferent de ora la care ajunge acasă după un concert sau un eveniment.

Artista a menționat și câteva ingrediente pe care le folosește în măști preparate acasă. Printre acestea se numără iaurtul natural, mușețelul, castravetele și argila.

Mască hidratantă cu iaurt și mușețel

Pentru calmarea și hidratarea tenului, Anastasia Lazariuc folosește un amestec de iaurt natural și infuzie de mușețel. În unele situații, spune că apelează și la zeamă de castravete. Atunci când simte că tenul este mai încărcat, artista adaugă câteva picături de lămâie. Totuși, ingredientele acide pot irita anumite tipuri de piele, astfel că orice astfel de amestec trebuie testat cu atenție.

Masca pe bază de argilă

Un alt ingredient menționat de Anastasia Lazariuc este argila, pe care o amestecă uneori cu sucuri proaspete de fructe sau legume. Argila este folosită în numeroase produse cosmetice pentru absorbția excesului de sebum. Efectele pot fi diferite în funcție de tipul de ten, iar persoanele cu piele sensibilă ar trebui să fie prudente.

Masajul cu citrice

Artista a mai vorbit despre masajul delicat al feței cu felii de portocale sau kiwi. Aceste fructe conțin vitamina C și antioxidanți, însă aplicarea lor direct pe piele nu este potrivită pentru toate persoanele. În cazul tenului sensibil, citricele pot provoca iritații sau reacții la soare. De aceea, produsele cosmetice formulate special pentru față sunt, în general, o alegere mai sigură.

Uleiul de măsline

Uleiul de măsline face parte, potrivit declarațiilor sale, din rutina artistei. Anastasia Lazariuc îl folosește atât în alimentație, cât și pentru hidratarea pielii. Aplicat pe ten, uleiul poate ajuta la reducerea senzației de uscăciune, însă nu este potrivit pentru toate tipurile de piele, în special pentru tenul gras sau predispus la acnee.

Cum își menține Anastasia Lazariuc silueta

În urmă cu câțiva ani, Anastasia Lazariuc a vorbit despre alimentația sa și despre felul în care reușește să se mențină în formă. Artista a spus că nu a fost niciodată o persoană pasionată de carne și că preferă mesele simple, bazate în special pe legume.

„Nu am fost gurmandă, nu mi-a plăcut carnea. Nu pot spune că nu mănânc deloc, dar foarte rar. Atunci când merg undeva, să nu creadă lumea că fac fițe. Sunt atâtea legume acum, când natura a renăscut, încât se pot prepara atâtea lucruri bune. De asemenea, trebuie consumate lichide multe, apa este sfântă”, a declarat artista.

Anastasia Lazariuc a subliniat și importanța consumului de apă. Necesarul de lichide diferă însă de la o persoană la alta, în funcție de vârstă, activitate fizică, temperatură și starea de sănătate.

Anastasia Lazariuc spune că se mișcă mult, chiar dacă nu face sport

Anastasia Lazariuc a explicat că nu urmează un program strict de sport, dar încearcă să fie activă în fiecare zi. Plimbările în aer liber ocupă un loc important în rutina sa.

„Sport nu fac, dar mă mișc foarte mult. Ies cu cățelușa. Simt nevoia să merg cât mai mult. Natura te încarcă cu energie, atunci când poți să să pui mâna pe pomi, să-i îmbrățișezi, să vorbești cu ei. Totul e viu, totul are viață, fiecare fir de iarbă, fiecare frunză, chiar dacă nu vorbesc”, a spus artista.

Mersul pe jos este o formă de mișcare accesibilă și poate contribui la menținerea mobilității, a rezistenței și a stării generale de bine. Intensitatea și durata plimbărilor trebuie adaptate însă fiecărei persoane.

„Frumusețea vine din interior”

Anastasia Lazariuc a vorbit și despre legătura dintre aspectul fizic și starea sufletească. Artista consideră că produsele de îngrijire nu pot înlocui echilibrul interior.

„Dacă punem numai măști, creme, dorind să arătăm bine, nu se va întâmpla. Binele vine din noi, din interior. Important e să fim cât mai puri, cât mai buni, cât mai curați, cât mai puțin invidioși. Astea ies la suprafață, trimise de Dumnezeu. Nimic nu se poate schimba”, a declarat Anastasia Lazariuc.

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