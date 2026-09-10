Cum a apărut Adina Buzatu la nunta fiicei sale, Sara. Andreea Marin a reacționat imediat

Sara, fiica Adinei Buzatu, s-a căsătorit civil și religios miercuri, 9 septembrie, într-un cadru restrâns, intim, eveniment la care au participat doar aproiații. La scurt timp după cele două ceremonii, designerul vestimentar a transmis un mesaj emoționant, iar Andreea Marin și Ioana Ginghină au reacționat imediat.

„Am avut emoții, dar dintre cele mai frumoase. Sunt foarte fericită pentru ei. După opt ani de relație, se iubesc, se înțeleg extraordinar și au construit împreună ceva real, profund și frumos. Mă bucur enorm că s-au căsătorit. Nu simt că am pierdut o fată, dimpotrivă, am câștigat un băiat și familia noastră s-a mărit.

Au ales să facă în aceeași zi și cununia civilă, și cununia religioasă. Cununia civilă a avut loc la Sectorul 3 și a fost oficiată de primarul Robert Negoiță, iar pentru cununia religioasă Sara a ales Biserica Popa Nan, un loc foarte apropiat sufletește de familia noastră. Când era copil, tatăl meu o ducea la grădiniță și se opreau împreună aici să spună o rugăciune și să aprindă o lumânare. Este și biserica în care au avut loc de-a lungul anilor momente importante pentru familia noastră. Tata nu mai este printre noi, dar alegerea Sarei a fost și un fel de a-l avea aproape într-o zi atât de importantă.

Totul a fost foarte intim, doar cu familia și oamenii cei mai apropiați, exact așa cum și-au dorit. Petrecerea propriu-zisă va avea loc la sfârșitul acestei luni.

Am o relație extraordinară cu Luca și mă bucur să-i văd construind împreună și profesional. Și-au deschis în România propria agenție de branding și lucrează deja cu companii importante. Luca a studiat și a acumulat experiență la Londra, iar una dintre dorințele lui a fost să aducă această expertiză în România și să o pună în slujba companiilor românești.

Îi văd fericiți, uniți și construind frumos împreună, iar pentru mine asta contează cel mai mult.

Uite-te până la ultimele poze și spune-mi: cine zâmbește cel mai tare eu, Sara sau mama?”,a fost

„Ce frumos !!! Casă de piatră!”, a fost mesajul transmis de Andreea Marin pe contul de socializare.