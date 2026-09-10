August 2026 a fost cea mai caldă lună înregistrată vreodată la nivel global, potrivit celui mai recent raport al Serviciului Copernicus pentru schimbări climatice (C3S), gestionat de Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu (ECMWF), citat de News. Și România a fost menționată în Raportul Copernicus.

August 2026 a depășit pragul de 1,5 grade Celsius

Luna august 2026 a fost cea mai caldă lună înregistrată vreodată la nivel global, doborând toate recordurile de temperatură stabilite de la începutul măsurătorilor meteorologice.

Temperatura medie globală a aerului la suprafață a ajuns la 16,96 °C, cu 0,85 °C peste media perioadei 1991-2020. Valoarea depășește recordurile anterioare stabilite în 2023 și 2024.

Mai mult, august 2026 a devenit cea mai caldă lună calendaristică înregistrată vreodată, la egalitate cu iulie 2023.

Raportul Copernicus arată că temperatura medie globală din august a fost cu 1,65 °C peste nivelul estimat pentru perioada preindustrială 1850-1900.

Este prima lună de la noiembrie 2025 în care temperatura globală a depășit cu mai mult de 1,5 °C nivelul preindustrial de referință.

„Cu o temperatură medie globală a aerului la suprafață cu 1,65 °C mai ridicată decât valoarea de referință preindustrială estimată, luna august a acestui an a fost prima lună care a depășit pragul de 1,5 °C din noiembrie 2025.”

Perioada iunie-august 2026 a fost, de asemenea, cea mai caldă vară înregistrată la nivel global, la egalitate cu vara anului 2024.

România, printre țările afectate de secetă severă

Raportul Copernicus evidențiază și situația din Europa, unde vara anului 2026 a fost caracterizată de temperaturi ridicate și precipitații sub medie în mai multe regiuni.

Europa de Vest a înregistrat cea mai caldă vară din istorie, depășind recordul stabilit în 2003.

În același timp, o mare parte din Europa Centrală și de Est s-a confruntat cu secetă generalizată în luna august.

România este menționată explicit printre țările în care au fost raportate condiții severe de secetă.

„O mare parte a regiunii, precum și zone întinse din Europa Centrală și de Est, s-au confruntat, de asemenea, cu o secetă generalizată în luna august, care, în unele cazuri, persistă încă din luna mai, fiind semnalate condiții severe de secetă în Franța, Regatul Unit, Ungaria, România și Serbia.”, se arată în raportul Copernicus.

Seceta a avut efecte importante asupra debitelor râurilor europene.

Potrivit raportului, mai multe dintre principalele cursuri de apă ale continentului au înregistrat debite excepțional de scăzute. Printre acestea se numără Rinul, Dunărea, Bugul de Sud și Niprul.

Pe ansamblul verii, condiții de debite foarte reduse au fost observate pe sectoare importante ale mai multor râuri europene.

Raportul arată că porțiuni întinse ale Senei, Ronului, Loarei și Glommei au înregistrat cele mai mici debite sezoniere de la începutul seriei de date, în 1992.

Temperaturile oceanelor au atins și ele niveluri record

Nu doar temperaturile aerului au stabilit recorduri.

Temperatura medie a suprafeței mării în oceanele din zona extrapolară, între 60°S și 60°N, a ajuns în august la 21,07 °C. Este cea mai ridicată valoare înregistrată pentru această lună și depășește recordul anterior, de 20,98 °C, stabilit în august 2023.

Totodată, temperatura medie a suprafeței mării din aceste zone a fost egală cu recordul absolut stabilit în martie 2024.

Cea mai ridicată temperatură zilnică globală a suprafeței mării în oceanul extrapolar a fost de 21,11 °C.

Temperaturile suprafeței mării au rămas extrem de ridicate în Pacificul tropical, unde sunt prezente condiții asociate fenomenului El Niño.

Potrivit Copernicus, fenomenul este prognozat să se intensifice în lunile următoare și ar putea deveni unul dintre cele mai puternice evenimente El Niño înregistrate vreodată.

Efectele au început deja să fie observate pe uscat. Specialiștii avertizează că aceste condiții pot favoriza intensificarea incendiilor sezoniere în Indonezia.

Europa a trecut printr-o vară extrem de caldă

Temperatura medie în Europa în august 2026 a fost de 20,26 °C, cu 1,10 °C peste media perioadei 1991-2020.

August 2026 a fost al patrulea cel mai cald din istoria măsurătorilor europene.

La nivelul întregii veri, intervalul iunie-august 2026 a fost al treilea cel mai cald înregistrat în Europa, după 2024 și 2022.

În schimb, Europa de Vest a stabilit un nou record.

„Europa de Vest a înregistrat cea mai caldă vară din istorie, depășind recordul de lungă durată din 2003.”

Valurile de căldură au fost neobișnuit de timpurii, persistente și intense, iar deficitul de precipitații a favorizat seceta și incendiile de vegetație în mai multe regiuni.

Și în ceea ce privește gheața marină au fost înregistrate valori îngrijorătoare.

Extinderea gheții marine arctice din august 2026 s-a clasat pe locul 12 între cele mai reduse valori înregistrate pentru această lună.

„ Până la sfârşitul lunii august, pe măsură ce extinderea zilnică a gheţii marine arctice se apropia de minimul anual, preconizat pentru luna septembrie, aceasta s-a clasat pe locul 13 printre cele mai mici valori înregistrate pentru acea perioadă a anului. ”