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Trei tineri au planificat cu Gemini o ascensiune pe un munte de peste 4.300 de metri şi au rămas blocați acolo: „Ne-am bazat prea mult pe AI”

Ana Tet
Ana Tet
Jurnalist
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Trei tineri au planificat cu Gemini o ascensiune pe un munte de peste 4.300 de metri şi au rămas blocați pe vârful Muntelui Shasta, California. Sursă foto: Getty Images
Trei tineri au planificat cu Gemini o ascensiune pe un munte de peste 4.300 de metri şi au rămas blocați pe vârful Muntelui Shasta, California. Sursă foto: Getty Images
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Trei tineri fără experiență în alpinism au decis să urce pe unul dintre cei mai impunători munți din California și au lăsat o bună parte din pregătirea excursiei în seama inteligenței artificiale. Au întrebat Gemini ce traseu să aleagă, ce echipament să ia, de câtă mâncare și apă au nevoie și cât ar trebui să dureze ascensiunea, iar planul părea simplu și perfect, scrie Corriere dela Serra. În realitate, aventura pe Mount Shasta, un munte de peste 4.300 de metri, s-a transformat într-o experiență de mai multe zile, încheiată cu un accident, o noapte petrecută în aer liber și intervenția salvatorilor montani.

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Au întrebat Gemini ce să ia cu ei pe un munte de peste 4.300 de metri

Cei trei americani erau entuziasmați, dar aveau puțină experiență în alpinism. Pentru a-și organiza excursia, au apelat la Gemini, chatbotul dezvoltat de Google. Au cerut informații despre cea mai bună rută spre vârful Mount Shasta, echipamentul de care ar avea nevoie, proviziile necesare și timpul estimat pentru ascensiune. Au folosit și aplicația AllTrails pentru orientarea pe traseu.

Potrivit autorităților, estimarea pe care au folosit-o pentru excursie era de aproximativ opt ore, iar cantitatea de mâncare și apă luată de tineri s-a dovedit insuficientă pentru ceea ce avea să urmeze. Prima zi au folosit-o pentru apropierea de munte și și-au instalat tabăra de bază la aproximativ 2.600 de metri altitudine. Apoi a început ascensiunea propriu-zisă.

Au plecat la ora 3.00 dimineața și au ajuns pe vârf abia la 19.00

Cei trei au pornit spre vârf la ora 3.00 dimineața, cu rucsacuri pentru o singură zi. Corturile au rămas în tabăra din pădure, întrucât planul lor era să urce, să ajungă pe vârf și să se întoarcă în aceeași zi. Numai că timpul estimat s-a dovedit complet nerealist pentru ritmul lor. Orele au trecut, iar grupul continua să urce.

În jurul altitudinii de 3.900 de metri, cei trei s-ar fi întâlnit cu două grupuri de alpiniști, cărora le-au cerut indicații despre ascensiune. Sfaturile primite de la aceștia au fost însă contradictorii, un grup le-a recomandat să renunțe și să coboare, în timp ce celălalt i-a încurajat să continue. Așa că au ales să meargă mai departe. Pe vârf au ajuns abia în jurul orei 19.00, cu mult mai târziu decât ar fi fost prudent pentru o ascensiune care presupunea și revenirea la tabără. Apoi au început coborârea pe întuneric.

Au pierdut traseul și au ajuns într-un canion

Ceea ce fusese planificat ca o excursie de o zi devenise deja o situație periculoasă. În timpul coborârii, tinerii au contactat Biroul Șerifului din comitatul Siskiyou pentru a cere indicații. La un moment dat s-au abătut de la traseul principal și au ajuns într-un canion iar problemele s-au agravat rapid. Unul dintre tineri a căzut pe o porțiune foarte abruptă și s-a rănit la genunchi.

Astfel, grupul nu a mai putut continua coborârea și a fost obligat să rămână peste noapte pe munte, departe de corturile și echipamentul lăsate în tabăra de bază. Excursia pentru care își pregătiseră provizii în funcție de o durată de aproximativ opt ore se transformase într-o aventură care continua și a doua zi. Dimineața, grupul a fost localizat iar voluntarii echipei de salvare montană au intervenit pentru a-i ajuta să coboare în siguranță.

AllTrails avertizase că traseul era dificil

AllTrails a precizat pentru Corriere della Sera că pagina dedicată rutei Clear Creek de pe Mount Shasta o clasifică drept un traseu dificil și avertizează asupra semnalului telefonic intermitent, a închiderilor sezoniere ale drumurilor, a zonelor cu grohotiș la mare altitudine și a zăpezii care poate persista până vara. Pentru anumite condiții pot fi necesari inclusiv colțarii și pioletul.

AllTrails evaluează traseul Clear Creek spre Muntele Shasta drept „dificil”, cu 19,3 kilometri lungime și o diferență de nivel de 2.334 de metri, și avertizează că pot fi necesari colțari și piolet. Sursă foto: Captură AllTrails
AllTrails evaluează traseul Clear Creek spre Muntele Shasta drept „dificil”, cu 19,3 kilometri lungime și o diferență de nivel de 2.334 de metri, și avertizează că pot fi necesari colțari și piolet. Sursă foto: Captură AllTrailsLibertatea

AllTrails precizează și că traseele încadrate în categoria dificilă sunt destinate excursioniștilor cu experiență și pregătiți pentru efort fizic important și porțiuni tehnice. Recomandarea platformei este ca oamenii să facă o documentare serioasă înainte de a porni pe un asemenea traseu.

Autoritățile avertizează că folosirea răspunsurilor generate de inteligența artificială în situații în care o informație greșită poate avea consecințe reale. Există numeroase cercetări care avertizează asupra efectului unei încrederi prea mari în sistemele AI: oamenii pot ajunge să verifice mai puțin informațiile și să se bazeze tot mai mult pe răspunsurile primite automat.

În cazul unei excursii obișnuite, o recomandare proastă poate însemna câteva ore pierdute, dar, la peste 4.000 de metri altitudine, unde vremea, întunericul, lipsa apei sau o accidentare pot schimba situația în câteva minute, miza poate fi chiar viața.

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Tags: SUA (Statele Unite ale Americii) California Inteligenta artificiala alpinism
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