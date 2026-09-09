Fructele cele mai dragi românilor se vor coace, dar atrag șobolani și șerpi: cum poți preveni invazia

Mărul este unul dintre cei mai întâlniți pomi fructiferi din curțile românilor, însă fructele căzute pe jos pot atrage șoareci și alte rozătoare, iar acestea pot aduce în apropierea casei și șerpi. Specialiștii spun că problema poate fi prevenită printr-o măsură simplă, aplicată la timp.

Mărul poate atrage rozătoare și, indirect, șerpi

Atunci când alegem un pom pentru grădină, ne gândim de obicei la umbră, aspect sau fructe. Însă unele specii influențează și fauna din jurul casei.

Potrivit Garden Guides, anumite tipuri de pomi fructiferi pot atrage șerpi, nu pentru că reptilele sunt atrase de copac în sine, ci pentru că găsesc acolo hrană. Fructele atrag rozătoare, iar acestea pot deveni pradă pentru șerpi.

Mărul este dat drept unul dintre exemplele cele mai comune.

Fructele căzute pe pământ, principala problemă

Mărul este prezent în numeroase grădini datorită florilor din primăvară, umbrei pe care o oferă vara și recoltei bogate de la sfârșitul verii și începutul toamnei.

Problema apare însă atunci când merele coapte sau stricate rămân pe pământ. Cu cât fructele stau mai mult timp sub pom, cu atât devin o sursă de hrană mai accesibilă pentru șoareci, șobolani și alte animale, relatează publicația Blic, parte a grupului Ringier.

Nu toate merele pot fi culese înainte de a cădea, mai ales în anii cu producție bogată, însă fructele lăsate să se descompună în apropierea casei cresc șansele apariției rozătoarelor.

Societatea Regală de Horticultură din Marea Britanie (RHS) arată că merele căzute sunt consumate de mamifere precum șoarecii de câmp și șoarecii de pădure, dar și de diferite insecte. Fructele foarte coapte sau aflate în descompunere pot atrage, de asemenea, fluturi, viespi, furnici și alte nevertebrate. Din punct de vedere ecologic, ele fac parte din lanțul natural de hrană și pot fi utile pentru fauna sălbatică.

În apropierea locuințelor, însă, prezența lor poate favoriza apariția unor animale nedorite.

Cea mai eficientă metodă de prevenire este adunarea regulată a merelor căzute sub pom.

Specialiștii recomandă să fie îndepărtate în special fructele lovite, foarte coapte sau putrezite. Merele sănătoase pot fi folosite pentru compot, suc, prăjituri sau pot fi depozitate pentru iarnă. Fructele care nu mai sunt bune pentru consum pot fi puse în compost, iar cele complet putrezite este indicat să fie îndepărtate din apropierea casei.

Cum reduci riscul apariției șoarecilor și șobolanilor în curte

Pentru a limita prezența rozătoarelor, nu este suficient să fie strânse doar câteva fructe din când în când.

Specialiștii recomandă:

adunarea frecventă a merelor căzute;

evitarea acumulării fructelor lângă ziduri, șoproane sau alte locuri unde rozătoarele se pot ascunde;

menținerea curată a zonei din jurul pomului și eliminarea altor surse de hrană disponibile.