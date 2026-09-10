Posibilă tentativă de suicid în stația de metrou Ștefan Cel Mare. Circulația trenurilor este afectată

O posibilă tentativă de suicid a avut loc joi dimineață, 10 septembrie 2026, în jurul orei 8:15, în stația de metrou Ștefan cel Mare, pe firul 2.

UPDATE: Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF), ar fi vorba despre o tânără de 25 de ani. În urma impactului, victima a rămas prinsă sub garnitură, fiind extrasă în stare de inconștiență de către echipajele de salvare sosite de urgență la fața locului.

Potrivit surselor judiciare contactate de Libertatea, tânăra are semne vitale și a fost transportată la Spitalul Floreasca.

UPDATE: Circulaţia trenurilor de metrou a fost reluată în condiţii normale începând cu ora 8:44, informează Metrorex.

Incidentul a provocat perturbări majore în traficul subteran din Capitală, la o oră de vârf când mii de bucureșteni se îndreptau spre locurile de muncă.

Posibilă tentativă de suicid în stația de metoru Ștefan Cel Mare. Sursă foto: Libertatea Libertatea

Reprezentanții Metrorex au anunțat că, în urma acestui eveniment regretabil, circulația trenurilor de metrou a fost reorganizată imediat, conform procedurilor interne prevăzute pentru astfel de situații de urgență.

La fața locului au fost solicitate de urgență echipajele medicale SMURD și organele de poliție pentru a acorda primul ajutor și a demara cercetările.

În conformitate cu protocoalele în vigoare, autoritățile abilitate au deschis o anchetă împreună cu echipele Metrorex pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragicul eveniment. Pasagerii aflați în rețeaua subterană sunt informați în permanență despre modificările de traseu și timpii de așteptare prin sistemul de sonorizare instalat în stații și în trenuri.

Posibilă tentativă de suicid în stația de metoru Ștefan Cel Mare. Sursă foto: Libertatea Libertatea

Reprezentanții companiei au precizat că traficul va fi reluat în condiții normale de îndată ce intervenția echipajelor de salvare și cercetările la fața locului se vor încheia.

Știre în curs de actualizare

Dacă ai gânduri suicidale sau cineva apropiat trece printr-o astfel de criză, poți apela unul dintre următoarele numere de telefon:

*Telverde Antisuicid: Pentru consiliere în situaţii de criză suicidară sună la Alianţa Română de Prevenţie a Suicidului între orele 19.00 și 7.00, la numărul de telefon 0800 801 200 (apelabil gratuit la nivel naţional din orice reţea) sau oricând prin e-mail la sos@antisuicid.ro.

*Helpline DepreHUB: Pentru sprijin și prim ajutor psihologic contactează hubul antidepresie, primul de acest fel din România, la numărul de telefon 037 445 6420 (apelabil gratuit la nivel național din orice rețea).