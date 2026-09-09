Susține Susține

Gogoșarii: proprietăți, beneficii și diferențe față de ardeii roșii

Ana Maria Teodorescu
Comentează
Patru ardei grași roșii proaspeți și lucioși, ideali pentru gătit, așezați pe un tocător de lemn rustic
Gogoșarii: proprietăți, beneficii și diferențe față de ardeii roșii Sursa foto: Shutterstock
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Toamna, grădinile și piețele sunt pline de gogoșari bine copți. Rotunzi, cărnoși și de un roșu intens, au un gust dulce și o pulpă mai groasă decât cea a ardeilor obișnuiți. Sunt foarte buni proaspeți, tăiați într-o salată, așezați lângă brânzeturi sau transformați într-un sos. Cu toate acestea, pentru mulți dintre noi, gogoșarii devin cu adevărat delicioși după ce sunt murați, dulci-acrișori și crocanți. Află mai multe despre gogoșari, de ce îi preferăm pentru murături, ce beneficii au și cu ce sunt ei de diferiți de ardei roșii.

Cuprins:

Despre gogoșari

Din punct de vedere botanic, gogoșarul este o varietate de ardei dulce din specia Capsicum annuum, de aici și asemănarea atât de mare cu ardeii roșii.

Gogoșarii proaspeți au un conținut mare de apă și puține calorii. O sută de grame furnizează, în general, aproximativ 30–35 de kilocalorii, în jur de 6 grame de carbohidrați și circa 2 grame de fibre, alături de cantități mici de proteine și grăsimi. Valorile pot varia în funcție de soi, gradul de coacere, condițiile de cultivare și durata de păstrare.

Nutrientul pentru care gogoșarul se remarcă în mod special este vitamina C. 100 de grame de gogoșar crud conțin circa 125–130 mg de vitamina C. Este o cantitate care depășește necesarul zilnic de referință pentru mulți adulți. De altfel, gogoșarul și ardeiul roșu se află printre cele mai bogate surse alimentare de vitamina C, alături de citrice, kiwi, căpșuni și broccoli.

Gogoșarii bine copți conțin și carotenoizi, pigmenții vegetali care le dau culoarea roșie. Printre aceștia se numără beta-carotenul care poate fi transformat de organism în vitamina A, în funcție de necesități, arată studiile. Capsantina și capsorubina, caracteristice ardeilor roșii și gogoșarilor, contribuie mai ales la culoarea lor intensă și la activitatea antioxidantă.

Pe lângă acestea, gogoșarii conțin cantități moderate de vitamina E, vitamina B6 și folat, precum și minerale precum potasiul.

Ce beneficii au gogoșarii

Datorită conținutului lor de vitamine, minerale și compuși antioxidanți, gogoșari au o mulțime de beneficii pentru organism.

Susțin funcționarea normală a sistemului imunitar

Vitamina C participă la numeroase procese ale organismului, inclusiv la funcționarea normală a celulelor sistemului imunitar. Includerea lor într-o alimentație diversă ajută la asigurarea aportului necesar de vitamina C. Acest nutrient are și rol antioxidant, contribuind la protejarea împotriva stresului oxidativ.

Contribuie la formarea colagenului

Vitamina C este necesară pentru sinteza colagenului, o proteină structurală prezentă în piele, vase de sânge, oase, cartilaje, gingii și tendoane. Un aport adecvat susține astfel procesele normale de întreținere și reparare a țesuturilor, inclusiv vindecarea rănilor.

Gogoșarii cruzi sunt cu atât mai benefici, deoarece vitamina C este sensibilă la căldură, lumină, oxigen și păstrare îndelungată. Cantitatea se poate reduce în timpul fierberii, coacerii sau conservării. Asta nu înseamnă că gogoșarii murați sunt lipsiți de valoare nutritivă, ci doar că varianta proaspătă păstrează, de regulă, mai multă vitamina C.

Ajută organismul să absoarbă fierul din alimente

Un beneficiu important al vitaminei C este capacitatea sa de a îmbunătăți absorbția fierului non-hem, forma prezentă în leguminoase, cereale, semințe și legume. De aceea, gogoșarii sunt o asociere inspirată lângă fasole, linte, năut, humus sau preparate din frunze verzi.

De pildă, o salată cu gogoșar crud servită lângă o mâncare de linte aduce mai mult decât gust și prospețime în farfurie. Vitamina C din gogoșar poate face fierul din linte mai ușor de utilizat de către organism.

Susțin sănătatea ochilor

O parte dintre carotenoizii gogoșarilor, în special beta-carotenul și beta-criptoxantina, au activitate de provitamină A. Organismul îi poate transforma în vitamina A, nutrient necesar pentru vedere și funcția imunitară.

O porție de aproximativ 75 de grame de gogoșar crud asigură în jur de 13% din necesarul zilnic de vitamina A.

Fiind compuși liposolubili, carotenoizii se absorb mai bine atunci când gogoșarii sunt consumați alături de o cantitate mică de grăsime. Câteva picături de ulei într-o salată, puține nuci, semințe, avocado sau brânză pot fi suficiente. Prepararea termică poate reduce o parte din vitamina C, dar poate face unii carotenoizi să fie mai accesibili pentru absorbție în organism.

Susțin digestia și sațietatea

Gogoșarii nu sunt alimente extrem de bogate în fibre, însă contribuția lor nu este neglijabilă, mai ales dacă sunt consumați frecvent și alături de alte legume. Fibrele ajută la menținerea unui tranzit intestinal normal.

Pulpa cărnoasă, apa și fibrele dau volum alimentului fără să conțină multe calorii. Prin urmare, gogoșarii pot face o masă mai sățioasă și mai plăcută, fie că sunt adăugați într-o salată, într-un sandviș, lângă o omletă sau într-o garnitură.

Ajută la funcționarea mușchilor și a sistemului nervos

În stare proaspătă, gogoșarii conțin multă apă, potasiu și foarte puțin sodiu. Potasiul este implicat în funcționarea mușchilor și a sistemului nervos și contribuie la menținerea echilibrului lichidelor și a tensiunii arteriale normale.

Ce diferențe sunt între gogoșari și ardeii roșii

Gogoșarii și ardeii roșii sunt foarte apropiați din punct de vedere botanic, dar sunt anumite particularități care îi diferențiază. Cu alte cuvinte, un gogoșar copt este un ardei roșu, dar nu orice ardei roșu este gogoșar.

Fac parte din aceeași specie

Atât gogoșarii, cât și cei mai mulți ardei grași, ardei capia și ardei iuți cultivați la noi aparțin speciei Capsicum annuum, din familia Solanaceae. Din aceeași familie botanică mai fac parte roșiile, vinetele și cartofii.

Gogoșarul reprezintă un tip cultivat de ardei dulce, răspândit mai ales în România și în alte regiuni din Europa Centrală și de Est. Este caracterizat prin fructul său mare, rotunjit și turtit, cu suprafața împărțită în lobi bine conturați.

Cea mai evidentă diferență este forma

Gogoșarul are o formă ușor de recunoscut. Este scurt, lat și turtit, având adesea aspectul unei sfere aplatizate. Suprafața nu este netedă, ci împărțită în mai mulți lobi proeminenți, ceea ce îi dă acea formă asemănătoare unei flori sau unui dovleac mic. În funcție de soi, un gogoșar poate ajunge la dimensiuni și greutăți considerabile.

Ardeiul gras roșu obișnuit este, de regulă, mai înalt și mai puțin turtit. Poate avea formă de clopot, de cub sau de prismă, cu trei ori patru lobi în partea inferioară. Unele soiuri sunt aproape pătrate, în timp ce altele sunt ușor alungite.

Ardeiul capia este mult mai lung, îngust și ascuțit către vârf. Din acest motiv, diferența dintre un gogoșar și un capia este vizibilă imediat, chiar dacă amândoi sunt roșii și dulci.

Gogoșarul are, de obicei, pulpa mai groasă

Una dintre caracteristicile importante ale gogoșarului este pulpa consistentă, densă și crocantă. Pereții fructului sunt în general mai groși decât cei ai ardeiului capia și pot fi mai compacți decât ai multor soiuri de ardei gras.

Această pulpă groasă explică de ce gogoșarul suportă atât de bine murarea. Nu se înmoaie la fel de repede, absoarbe aromele din marinadă, dar își poate păstra o textură plăcută. Tocmai contrastul dintre pulpa dulce și zeama acrișoară îl face atât de apreciat.

Gustul este asemănător, dar nu identic

Atât gogoșarii, cât și ardeii grași roșii sunt dulci și, în mod normal, lipsiți de iuțeală.

Gogoșarul are de obicei un gust dulce, concentrat și o aromă vegetală mai pronunțată. Pulpa densă îi oferă și o senzație diferită la mestecare, este fermă, suculentă și crocantă. În cazul unui gogoșar murat, dulceața naturală a pulpei echilibrează foarte bine aciditatea oțetului sau a fermentației. Ardeiul gras roșu poate fi la fel de dulce, dar este uneori mai suculent și mai delicat ca aromă.

Diferențele de gust nu depind doar de tipul de ardei. Soiul propriu-zis, gradul de coacere, expunerea la soare, cantitatea de apă primită de plantă și momentul recoltării pot modifica dulceața și aroma.

Există diferențe nutritive între ardei și gogoșari?

Profilul nutrițional de bază este foarte asemănător. Atât gogoșarii, cât și ardeii grași roșii conțin multă apă, puține calorii, fibre, vitamina C, carotenoizi și cantități moderate de folat, vitamina B6, vitamina E și potasiu.

Nu există însă o valoare nutrițională universală pentru toți gogoșarii. Conținutul de vitamine și pigmenți este influențat de soi, maturitate, sol, temperatură, lumină, depozitare și preparare. Din acest motiv, nu putem spune că orice gogoșar are în mod obligatoriu mai multă vitamina C sau mai mult beta-caroten decât orice ardei gras roșu.

Gogoșarul poate părea mai consistent deoarece are o pulpă groasă și densă, însă acest lucru nu înseamnă că este și mai bogat în calorii. Diferențele sunt, în general, mici și contează mai puțin decât contează modul de preparare.

De ce gogoșarii sunt preferați pentru murături

Pulpa groasă și fermă este principalul motiv. Un gogoșar sănătos, proaspăt și bine copt poate rămâne crocant după murare, mai ales dacă nu este opărit excesiv. Forma sa permite tăierea în bucăți late, care se așază bine în borcan și pot fi servite ușor ca garnitură.

Gustul natural dulce se potrivește cu oțetul, sarea, boabele de muștar, piperul, hreanul și frunzele aromatice. Gogoșarii pot fi folosiți și la zacuscă, salate de legume coapte, sosuri sau conserve în sos de roșii.

Ardeii grași roșii pot fi murați la rândul lor și pot ieși foarte gustoși. Totuși, dacă au pereții mai subțiri, textura lor poate deveni mai moale. Ardeii capia sunt preferați mai ales pentru copt, pentru zacuscă și pentru salate, deoarece forma alungită și pulpa mai subțire îi fac ușor de copt și curățat.

Descoperă și Gogoșari pentru iarnă — rețete de gogoșari murați

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: evergreen curiozități
Parteneri
Toată România vuiește de câteva ore. Astăzi, 9.09.2026, în plină criză politică, PNL lansează anunțul. Da, e 100% real. Ce au cerut liberalii
Viva.ro
Toată România vuiește de câteva ore. Astăzi, 9.09.2026, în plină criză politică, PNL lansează anunțul. Da, e 100% real. Ce au cerut liberalii
Giulia are 14 ani și e fiica unui politician celebru! Toți românii îi știu pe părinții ei! Sunt faimoși și bogați amândoi, dar pe ea puțină lume a văzut-o. Îți dai seama cu cine seamănă?
Unica.ro
Giulia are 14 ani și e fiica unui politician celebru! Toți românii îi știu pe părinții ei! Sunt faimoși și bogați amândoi, dar pe ea puțină lume a văzut-o. Îți dai seama cu cine seamănă?
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
Elle.ro
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
Parteneri
„Escrocul din Carpați”: cine e omul de afaceri din România care a înșelat întreaga lume a șahului » Influență politică, turnee obscure și rating fabricat
Gsp.ro
„Escrocul din Carpați”: cine e omul de afaceri din România care a înșelat întreaga lume a șahului » Influență politică, turnee obscure și rating fabricat
Cine sunt cele două femei din spatele succesului Mercedes în Formula 1
Gsp.ro
Cine sunt cele două femei din spatele succesului Mercedes în Formula 1
Parteneri
Breaking tragic! Fostă vedetă Playboy România, moartă subit la 46 de ani. Care a fost cauza decesului
Libertateapentrufemei.ro
Breaking tragic! Fostă vedetă Playboy România, moartă subit la 46 de ani. Care a fost cauza decesului
Tragedie de ultimă oră! Dumnezeu să o odihnească! Din păcate, nu s-a mai putut face nimic
Avantaje.ro
Tragedie de ultimă oră! Dumnezeu să o odihnească! Din păcate, nu s-a mai putut face nimic
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Tvmania.libertatea.ro
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
ALTE ȘTIRI
SRI respinge o presupusă implicare în desemnarea premierului
Analiză
Știri România
12:00
Analiză Libertatea: Serviciile de informații din România au copiat modelul militarizat de funcționare de la serviciile rusești
fratii-paval.jpg
Știri România
11:04
Frații Pavăl (Dedeman) demolează halele fostei Comatchim, singurul comerciant de hârtie și carton din România înainte de 1989
Parteneri
Ce transporta singurul avion civil care a avut voie să zboare după atentatele de la 11 septembrie
Adevarul.ro
Ce transporta singurul avion civil care a avut voie să zboare după atentatele de la 11 septembrie
El e primul antrenor care spune PAS celor de la FCSB. „M-a sunat Gigi Becali să iau avionul să vin la București”
Fanatik.ro
El e primul antrenor care spune PAS celor de la FCSB. „M-a sunat Gigi Becali să iau avionul să vin la București”
Proiectul privind compensarea celor prejudiciați prin ROBOR și erori de dobândă intră în comisii, cu opoziția BNR
Financiarul.ro
Proiectul privind compensarea celor prejudiciați prin ROBOR și erori de dobândă intră în comisii, cu opoziția BNR
Parteneri
Superliga.ro
Povestea unui titlu așteptat 35 de ani în Bănie
Superliga.ro
Descoperirea sezonului. Lorenzo Biliboc este cel mai bun U21 din Superliga 2025/26
Parteneri
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Elle.ro
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow! Cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o
Viva.ro
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow! Cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o
MONDEN
Marian Godină | Foto: Facebook
Stiri Mondene
12:16
Ce a observat Marian Godină pe acoperișul unei clădiri din Brașov: „Oare câtă minte îți trebuie?”. Cum a reacționat lumea la mesajul său
Asia Express ziua 4
Stiri Mondene
11:43
Asia Express, 9 septembrie 2026. Începe cursa pentru ultima șansă. Primul vot aduce alianțe și tensiuni între concurenți
Parteneri
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Tvmania.libertatea.ro
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Medicamentul comun luat de femeile însărcinate care ar putea influența fertilitatea fătului încă din uter
Observatornews.ro
Medicamentul comun luat de femeile însărcinate care ar putea influența fertilitatea fătului încă din uter
Andreea Popescu, distracție pe iaht cu un bărbat celebru și bogat din România! Imaginile spun totul despre relația lor!
Libertateapentrufemei.ro
Andreea Popescu, distracție pe iaht cu un bărbat celebru și bogat din România! Imaginile spun totul despre relația lor!
Parteneri
Gsp.ro
Fosta atletă a devenit ispită: „Nu sunt doar o femeie-trofeu”
Gsp.ro
Le-a eliminat complet din alimentația zilnică și și-a schimbat radical viața: „Știi ce pățeam?”
Parteneri
Crater uriaș în fața vilei lui Nicolas Cage. Prăbușirea a provocat și o scurgere de gaze
Mediafax.ro
Crater uriaș în fața vilei lui Nicolas Cage. Prăbușirea a provocat și o scurgere de gaze
Centrala de la Cernavodă rămâne închisă! Dunărea nu are suficientă apă: „În următoarele zece zile nu vom avea suficientă apă pe Dunăre ca să putem porni” Planul Guvernului
Stirilekanald.ro
Centrala de la Cernavodă rămâne închisă! Dunărea nu are suficientă apă: „În următoarele zece zile nu vom avea suficientă apă pe Dunăre ca să putem porni” Planul Guvernului
Ilie Năstase, dezvăluiri după incidentul conjugal! Ce s-a întâmplat, de fapt, întrel el și soția lui: „M-am certat de o mie de ori cu ea și spune că am fost agresiv”
Wowbiz.ro
Ilie Năstase, dezvăluiri după incidentul conjugal! Ce s-a întâmplat, de fapt, întrel el și soția lui: „M-am certat de o mie de ori cu ea și spune că am fost agresiv”
Parteneri
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Youtube.com
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
Ilie Năstase ar fi fost implicat într-un incident conjugal. Autoritățile au deschis o anchetă
Wowbiz.ro
Ilie Năstase ar fi fost implicat într-un incident conjugal. Autoritățile au deschis o anchetă
Andreea Esca pleaca de la pupitrul STIRILOR? Vedeta a spus clar , ca sa se stie chiar de la ea ca....
Redactia.ro
Andreea Esca pleaca de la pupitrul STIRILOR? Vedeta a spus clar , ca sa se stie chiar de la ea ca....
S-a stins din viață Miss Austria 2024! Lucia Sisic s-a stins fulgerător, la doar 22 de ani
Kanald.ro
S-a stins din viață Miss Austria 2024! Lucia Sisic s-a stins fulgerător, la doar 22 de ani
POLITIC
Kelemen Hunor este președintele UDMR din 2011. Foto Profimedia
Politică
00:48
Kelemen Hunor recunoaște că Luca Niculescu este o variantă de premier: „Am discutat despre ce majorități posibile și chiar imposibile pot fi create”
Petre Pârvu, primarul PSD din Zimnicea, riscă să rămână fără funcție după 26 de ani Sursă foto: Liber în Teleorman.
Politică
8 sept.
Petre Pârvu, cel mai longeviv primar PSD din Teleorman, riscă să-și piardă mandatul după 26 de ani din cauza noii legi ANI
Parteneri
EXCLUSIV | Fratele „exorcistului” de la Tanacu se ținea scai de Georgescu la Mănăstirea Dobrovăț. L-am găsit pe preotul de-mprumut: hirotonit în 2018 în Vaslui, condamnat definitiv cu suspendare în 2023 la Iași
Ziaruldeiasi.ro
EXCLUSIV | Fratele „exorcistului” de la Tanacu se ținea scai de Georgescu la Mănăstirea Dobrovăț. L-am găsit pe preotul de-mprumut: hirotonit în 2018 în Vaslui, condamnat definitiv cu suspendare în 2023 la Iași
Detaliul spectaculos de pe biletele și abonamentele fanilor Universității Craiova! Ce ascunde fiecare sector de pe „Ion Oblemenco”
Fanatik.ro
Detaliul spectaculos de pe biletele și abonamentele fanilor Universității Craiova! Ce ascunde fiecare sector de pe „Ion Oblemenco”
Femeia care a dezvăluit legăturile unui agent special FBI cu un oligarh rus a fost găsită moartă
Spotmedia.ro
Femeia care a dezvăluit legăturile unui agent special FBI cu un oligarh rus a fost găsită moartă
Ultimele știri
Lifestyle
12:47
Fructele cele mai dragi românilor se vor coace, dar atrag șobolani și șerpi: cum poți preveni invazia
Stiri Mondene
12:41
Obiectele lui Silviu Prigoană au ajuns la târgul de vechituri din Vitan. Imagini cu lucrurile personale ale regretatului om de afaceri
Opinii
12:35
La muncă, cetățene președinte! România nu mai are timp de pierdut
Auto
12:32
Tesla a scos pe străzi mașina fără volan și pedale. La o zi după lansare, autoritățile americane au deschis o anchetă
Citește mai multe
TRENDING
ReportajExclusiv
Știri România
07:00
Vasluianul care l-a refuzat pe oaspetele Călin Georgescu își explică decizia: „Greșesc cei de sus. România nu e în campanie electorală”
Știri România
08:25
Călin Georgescu și Horațiu Potra ajung în fața instanței. Începe procesul pe fond în dosarul de lovitură de stat
Auto
08:23
Mașinile diesel Euro 5 nu mai au voie să circule de la 1 octombrie 2026 în anumite orașe din Italia. Care sunt excepțiile
Cultură și Vacanțe
9 sept. 2025
Sfânta Ana - Tradiții și superstiții. Ce semnificație are numele Ana
Barbat laptop
Lifestyle
11:52
Managerul unui supermarket a intrat pe internet în timpul programului de 7.685 de ori în 25 de zile și a fost concediat
Patru ardei grași roșii proaspeți și lucioși, ideali pentru gătit, așezați pe un tocător de lemn rustic
Lifestyle
11:35
Gogoșarii: proprietăți, beneficii și diferențe față de ardeii roșii
Un colaj cu două fotografii în care apare o casă amenajată într-o peșteră. În prima imagine este o femeie care stă într-un hamac, iar în a doua imagine este un living într-o încăpere cu pereți de stâncă
Lifestyle
11:32
O femeie a cumpărat o peșteră cu 70.000 de euro și apoi s-a mutat în ea. Câți bani plătește pe utilități în fiecare lună
Un cofrag de ouă pe fundal albastru din care unul este spart.
Sănătate și Fitness
10:59
Nu cumpărați niciodată aceste ouă! Un semn de pe ambalaj ar trebui să vă avertizeze imediat
Morman de gogonele murate
Lifestyle
10:08
De ce să înțepi gogonelele înainte să le pui la murat
De ce iese zacusca amară și cum o repari - Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
17 aug.
De ce iese zacusca amară și cum o repari
Ce se întâmplă dacă ții frigiderul prea plin. Sursă foto: Shuttrstock
Lifestyle
22 aug.
Ce se întâmplă dacă ții frigiderul prea plin
De ce simți că nu poți respira pe umezeală mare. Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
26 aug.
De ce simți că nu poți respira pe umezeală mare
Cum depozitezi corect hainele de vară ca să nu miroasă la iarnă. Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
29 aug.
Cum depozitezi corect hainele de vară ca să nu miroasă la iarnă
Prim-plan cu un termometru de exterior care indică o temperatură ridicată, pe fundalul unui drum urban însorit și aglomerat cu vehicule.
Știri România
10:59
ANM a emis două avertizări de căldură în România: urmează două zile cu temperaturi de până la 35 de grade în unele zone
PTF Galați
Știri România
10:19
Cozi uriașe la PTF Albița și Galați cu Republica Moldova: controalele de frontieră se fac pe hârtie
Un politist italian pe o autotradă, lângă o mașină de carabinieri, în timp ce controlează traficul
Știri România
07:32
Un român reținut dimineață a fost trimis până seara cu escortă, la București, din Italia: „O persoană periculoasă”
Au furat bijuterii de 17100 de euro din Ibiza și le-au ascuns în cel mai neașteptat loc posibil! Poliția i-a oprit când încercau să fugă cu bebelușul. Sursă foto: Policia Nacional.
Știri România
8 sept.
Doi români au fost prinși la Ibiza după ce au furat bijuterii de 17.100 de euro și le-au ascuns în scutecul bebelușului
Nicușor Dan cu ambele brațe ridicate
Opinii
8 sept.
România perplexă
Bancnote euro
Opinii
8 sept.
8 din 10 IMM-uri din România n-au cerut niciun credit în ultimul an: cele mai puţine împrumuturi din UE, dar firme printre cele mai îndatorate
Arhiva foto
Opinii
8 sept.
O victorie destul de colosală
Doi pensionari beau la o masa
Opinii
4 sept.
Ai devenit pensionar în România? Învață să înjuri, să votezi și să supraviețuiești!
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu