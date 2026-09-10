Un diamant roz legendar, furat acum un secol din Franța, va fi expus publicului pentru prima dată în 100 de ani. Bijuteria unică, cunoscută sub numele de diamantul Grand Condé, va putea fi admirată din luna octombrie la castelul Château de Chantilly, la nord de Paris, pentru a marca centenarul unui jaf spectaculos.

Jaful spectaculos de la Château de Chantilly

În decembrie 1926, Suzanne Schiltz, o menajeră dintr-un hotel parizian, a făcut o descoperire uluitoare. Flămândă după o zi grea de curățenie, ea a găsit un măr în valiza unor tineri oaspeți.

Însă, mușcând din fruct, a dat peste ceva tare care era să-i spargă dinții: diamantul Grand Condé, unul dintre cele mai rare pietre prețioase din Franța, care fusese furat cu două luni înainte, relatează CNN.

În octombrie 1926, doi aviatori francezi, Leon Kauffer și Emile Souter, au jefuit castelul Château de Chantilly, situat la aproximativ 50 de kilometri nord de Paris.

Deși nu aveau experiență în astfel de infracțiuni, cei doi au furat peste 75 de bijuterii din muzeul castelului, cu o valoare estimată la 3 milioane de dolari la acea vreme.

Cu toate acestea, planul lor s-a năruit rapid, deoarece nu au reușit să vândă cele mai prețioase piese, inclusiv diamantul Grand Condé. „Fiecare polițist din Europa îl căuta”, a explicat Mathieu Deldicque, curatorul șef al Musée Condé, pentru CNN.

Povestea diamantului Grand Condé

Datând din 1740, diamantul roz de 9,01 carate a ajuns în posesia familiei Condé și a fost purtat inițial de Louis Henri de Bourbon, Prinț de Condé, prim-ministru al Franței între 1723 și 1726.

Piatra prețioasă a fost montată inițial într-o medalie a Ordinului Lâna de Aur, cel mai important ordin cavaleresc, înainte de a fi transferată pe un inel.

Un decret din secolul al XVIII-lea stipula că diamantul trebuia moștenit de fiecare prim-născut al familiei Condé. „A fost o parte esențială a patrimoniului simbolic al acestei familii”, a declarat Deldicque.

Prețul unei comori

Deși Deldicque a refuzat să ofere o estimare a valorii diamantului sau a costului asigurării, el subliniază că „diamantele roz sunt cele mai rare și mai scumpe de pe piață”.

Spre comparație, un diamant de dimensiuni similare a fost evaluat la 500.000-600.000 de dolari în 1983, iar unul mai mare a fost vândut în 2010 pentru 46 de milioane de dolari. Totuși, niciunul nu are povestea și proveniența istorică a diamantului Condé.

O expoziție riscantă

Decizia de a expune public o astfel de comoară nu a fost una ușoară, mai ales că jaful istoric de la Château de Chantilly nu reprezintă un caz izolat.

În octombrie 2025, Muzeul Luvru din Paris a fost scena unui alt furt spectaculos, unde mai multe bijuterii regale de o valoare inestimabilă au fost sustrase, iar multe dintre ele nu au fost recuperate. „Multe diamante istorice au fost furate”, a spus Deldicque, adăugând că muzeul său este solidar cu colegii de la Luvru.

Totuși, organizatorii expoziției au luat măsuri excepționale de securitate. Cu sprijinul L’École, Școala de Arte ale Bijuteriei, experți gemologi din Franța, Canada și Elveția au realizat analize detaliate asupra compoziției chimice, clarității și densității diamantului, creând o „carte de identitate” unică pentru aceasta. „Nu poți face nimic cu el, pentru că este prea cunoscut”, a explicat Deldicque pentru CNN.