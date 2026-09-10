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De ce nu e bine să ții piciorul pe ambreiaj în trafic. Greșeala care îți strică mașina

Mihai Morcovescu
Mihai Morcovescu
redactor SEO
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Vedere de sus a picioarelor unui șofer în ghete maro, sprijinite pe pedalele de ambreiaj și frână
De ce nu e bine să ții piciorul pe ambreiaj în trafic - Vedere de sus a picioarelor unui șofer în ghete maro, sprijinite pe pedalele de ambreiaj și frână Sursa foto: Shutterstock
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Aproape fiecare șofer care conduce o mașină cu cutie de viteze manuală a rămas la un moment dat cu piciorul stâng sprijinit pe pedala de ambreiaj în timp ce aștepta la semafor, era blocat în trafic sau chiar în mers, între două schimbări de trepte. Deși pare un gest neînsemnat, dacă este repetat zilnic, poate fi principala cauză a uzurii premature a ambreiajului.

Cuprins:

Ce este ambreiajul

Termenul de ambreiaj se referă la o componentă esențială a sistemului de transmisie al unei mașini, situată între motor și cutia de viteze, care are rolul de a cupla și decupla puterea transmisă de la propulsor la roți. Acest dispozitiv mecanic permite șoferului să schimbe treptele de viteză în timp ce motorul funcționează, într-un mod lin și eficient, aflăm de pe rac.co.uk. Ambreiajul este format din mai multe componente, și anume volanta, discul de ambreiaj, placa de presiune, rulmentul de presiune, senzori și pedala de ambreiaj. Unele sisteme de ambreiaj includ și alte piese, în special la modelele cu dotări superioare.

Cum funcționează ambreiajul

Ambreiajul funcționează ca o punte mobilă între motorul mașinii și transmisie. El transmite puterea către roți sau o întrerupe temporar pentru a-ți permite să schimbi treptele de viteză fără să oprești motorul. Pentru a înțelege cum reușește acest mecanism să controleze fluxul de putere, trebuie să privim spre modul în care lucrează componentele sale.

Apăsarea pedalei de ambreiaj. Apasă cu piciorul stâng pedala de ambreiaj, care este situată în stânga pedalierului.

Discul de ambreiaj. Când ambreiajul este acționat, presiunea asupra discului de ambreiaj este eliberată, permițându-i acestuia să se miște liber.

Placa de presiune. Această componentă este montată pe volantă și exercită presiune asupra discului de ambreiaj atunci când pedala de ambreiaj este eliberată. Creează frecare și transferă puterea de la motor la cutia de viteze.

Volanta. Este suprafața rotativă utilizată pentru cuplarea discului de ambreiaj și a plăcii de presiune. Volanta ajută la menținerea inerției motorului atunci când ambreiajul este decuplat.

Schimbarea vitezelor. La o mașină cu transmisie manuală, șoferul poate folosi levierul schimbătorului de viteze pentru a schimba într-o treaptă superioară sau inferioară.

Eliberarea pedalei de ambreiaj. Când pedala de ambreiaj este eliberată, placa de presiune cuplează din nou discul de ambreiaj pe volantă, permițând transferul puterii de la motor la cutia de viteze și, în final, la roți, propulsând vehiculul înainte.

Acest proces permite schimbări line și eficiente ale treptelor de viteză, iar în caz contrar, probabil există o problemă la nivelul transmisiei sau a unei alte componente a motorului. Fără decuplarea ambreiajului în timpul schimbării treptei de viteză sau la oprire, motorul se poate opri (se calează), deoarece rămâne conectat la transmisie.

Concepții greșite despre folosirea ambreiajului în trafic

Când vine vorba de condus în traficul urban aglomerat, există multe concepții greșite despre utilizarea ambreiajului. Mulți șoferi cred că menținerea piciorului pe pedala de ambreiaj în trafic este o opțiune mai sigură, însă această practică poate duce la uzura prematură a acestui dispozitiv mecanic și la situații potențial periculoase. Ținerea ambreiajului apăsat poate face conducătorii auto să fie distrași, deoarece ei pot să nu observe schimbările bruște din jurul lor.

Mai mult, folosirea incorectă a ambreiajului poate crea o senzație falsă de control. Șoferii cred adesea că sunt pregătiți pentru o plecare rapidă, dar, în realitate, compromit viteza de reacție a mașinii. Asta poate duce la ezitare atunci când este nevoie să acționeze. Utilizarea excesivă a ambreiajului poate contribui, de asemenea, la un condus haotic. Pe măsură ce traficul se aglomerează, nevoia constantă de a ajusta ambreiajul poate afecta concentrarea și judecata șoferului. Este esențial să înțelegi că cea mai bună practică este să folosești ambreiajul doar când este necesar.

Asta înseamnă schimbarea treptelor așa cum se cuvine și ținerea piciorului departe de pedală până când vine momentul să schimbi o treaptă de viteză, conform tvcautoparts.com. Adoptarea acestui obicei nu doar că prelungește viața ambreiajului mașinii tale, ci și îmbunătățește siguranța generală în trafic.

Pericolele acționării ambreiajului în situații de trafic aglomerat

În traficul aglomerat, acționarea parțială a ambreiajului poate duce la situații periculoase. Mulți șoferi țin pedala de ambreiaj parțial apăsată în loc să o acționeze complet, adică până la podea. Acest obicei poate cauza uzură prematură a ambreiajului, ceea ce duce la reparații costisitoare. În plus, reduce controlul asupra vehiculului, iar dacă sunt necesare reacții rapide, răspunsul tău ar putea fi întârziat.

Când ești blocat în trafic, te bazezi adesea pe ambreiaj pentru a controla viteza, dar această practică este riscantă. Poate duce la opriri bruște și neașteptate ale motorului, făcându-te vulnerabil la coliziuni din spate. Stresul traficului aglomerat poate provoca deja anxietate, iar adăugarea acționării necorespunzătoare a ambreiajului la acest aspect nu face decât să complice lucrurile.

Fiecare moment în care ambreiajul este ținut apăsat parțial aduce un risc pe care îl poți evita. Este ușor să treci cu vederea importanța folosirii corecte a treptelor de viteză, dar mulți șoferi s-ar putea să nu realizeze pericolele potențiale. Schimbarea lină a treptelor și folosirea frânei pot ajuta la menținerea controlului. Evaluarea comportamentului la volan contribuie direct la creșterea siguranței rutiere și la optimizarea duratei de viață a autovehiculului

De ce nu ar trebui niciodată să ții piciorul pe pedala de ambreiaj

Deși pare un simplu și nevinovat obicei de confort, presiunea continuă exercitată asupra pedalei de ambreiaj poate duce în timp la reparații costisitoare și poate crește chiar riscul unui accident. Iată de ce este bine să nu ții niciodată piciorul pe ambreiaj:

Se uzează prematur ambreiajul

Sistemul de ambreiaj al unei mașini cu cutie manuală se bazează pe frecare intensă. Când pedala de ambreiaj este complet eliberată, placa de presiune strânge discul de ambreiaj puternic pe volanta motorului, transmițând puterea către roți. Când apeși pedala până la podea, aceste componente se separă, permițându-ți să schimbi treptele de viteză. Când îți odihnești piciorul pe pedală, chiar și cu cea mai ușoară presiune, decuplezi parțial placa de presiune, iar discul de ambreiaj nu se poate strânge complet pe volantă, ci patinează și se freacă în mod continuu de aceasta în timp ce conduci. Rezultatul este o frecare masivă și căldură extremă, care arde materialul de fricțiune de pe discul de ambreiaj. Ceea ce ar trebui să fie o componentă care rezistă 160 000 km poate ceda sub 50 000 km dacă repeți des acest obicei.

Distrugerea rulmentului de presiune

De fiecare dată când apeși pedala de ambreiaj, rulmentul de presiune apasă pe arcurile plăcii de presiune aflat în mișcare. Acesta este conceput să suporte această presiune intensă doar câteva secunde, în timpul schimbării treptei de viteză. Când ții piciorul pe pedala de ambreiaj, acest rulment este forțat să apese constant pe discul de presiune aflat în rotație. Deoarece nu este proiectat pentru o funcționare continuă, acesta se supraîncălzește rapid, își pierde lubrifierea și, în final, se sparge sau se blochează. Dacă auzi un zgomot de fluierat, scârțâit sau scrâșnet când apeși pedala de ambreiaj, rulmentul de presiune se defectează probabil din cauza uzurii excesive.

Reducerea eficienței combustibilului și pierderi de putere

Un ambreiaj care patinează înseamnă că puterea motorului nu se transmite integral către roți. Deoarece discul de ambreiaj nu este strâns ferm pe volantă, motorul turează mai mult pentru a menține viteza, irosind astfel combustibil. În timp, pe măsură ce materialul de fricțiune al ambreiajului se glazurează din cauza căldurii, patinarea devine permanentă. Vei observa că turațiile motorului cresc brusc când apeși pedala de accelerație, dar mașina abia accelerează.

Compromiterea controlului și siguranței mașinii

Dacă ții piciorul pe pedala de ambreiaj, stabilitatea pe scaunul șoferului este redusă. În cazul unei frânări de urgență sau al unei manevre bruște de evitare, te bazezi în întregime pe piciorul drept pentru a te sprijini, notează carokit.com. Mașinile au un suport pentru picior dedicat, situat în stânga pedalei de ambreiaj. Plasarea fermă a piciorului stâng pe acest suport te ancorează în scaun, oferindu-ți control maxim asupra volanului și a pedalei de frână în caz de urgență.

Cum scapi de obiceiul de a ține piciorul pe ambreiaj

Dacă ai condus mașini cu transmisie manuală de mai mulți ani, este nevoie de o reantrenare activă pentru a ține piciorul departe de ambreiaj. Iată ce poți face pentru a-ți proteja cutia de viteze:

Folosește frâna de mână la pornirea în rampă. Pe o rampă foarte înclinată, evită să ții mașina pe loc doar din ambreiaj, deoarece acest lucru provoacă ardere și uzură masivă a discului. Trage ferm frâna de mână, apoi caută „punctul de cuplare” al ambreiajului. În continuare, accelerează ușor și, pe măsură ce ridici lent piciorul de pe pedala de ambreiaj, eliberează treptat frâna de mână, astfel încât mașina să pornească lin, fără să alunece înapoi.

Scoate schimbătorul la punctul mort. Când staționezi mai mult de câteva secunde în trafic sau la semafor, pune levierul schimbătorului cutiei de viteze în punctul mort (scos din treaptă), eliberează pedala de ambreiaj și așteaptă până se face verde pentru a cupla treapta întâi de viteză. Astfel, vei reduce uzura inutilă.

Nu-ți odihni piciorul pe pedală. Chiar și o apăsare ușoară a pedalei de ambreiaj poate să acționeze rulmentul de presiune. Mută întotdeauna piciorul pe suportul pentru picior din stânga pedalierului atunci când nu schimbi treptele de viteză, conform theautoinsider.co.uk.

Schimbări line de viteză. Nu „apăsa” ambreiajul în timp ce îl eliberezi lent pe perioade lungi. Găsește punctul de cuplare, apoi eliberează-l lin și accelerează pe măsură ce ambreiajul se cuplează complet.

Cum să conduci în siguranță și să protejezi ambreiajul

Mulți șoferi au probleme în a folosi corect ambreiajul. Obiceiul des întâlnit de a ține piciorul pe pedală mult timp uzează mai repede componentele și poate duce la reparații costisitoare pe care nu le poți anticipa. De aceea, este bine să înveți cum să folosești corect ambreiajul.

Când oprești în trafic aglomerat, pune transmisia în punctul mort, ca să nu mai soliciți ambreiajul degeaba, și obișnuiește-te să ții piciorul pe frână, nu pe ambreiaj, cât timp stai pe loc, pentru că, astfel, ai un control mai bun asupra mașinii. Schimbă treptele lin, pentru mai multă siguranță și eficiență. În plus, fii atent la tot ceea ce se întâmplă în jurul tău: urmărește luminile de frână ale mașinilor din față, ca să anticipezi din timp opririle, și folosește-ți des oglinzile retrovizoare pentru a vedea celelalte vehicule. Păstrează-ți calmul, evită agresivitatea la volan și ai încredere în tine și, când este nevoie, ia-ți o clipă să evaluezi situația înainte să te pui în mișcare. Un condus în condiții de siguranță înseamnă să faci alegerile potrivite, chiar și atunci când ești sub presiune.

Vezi și când trebuie să schimbi ambreiajul maşinii

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Tags: evergreen curiozități Stiri Auto
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August 2026, cea mai caldă lună din istoria măsurătorilor meteo. Raportul Copernicus menționează și seceta din România
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9 sept.
La muncă, cetățene președinte! România nu mai are timp de pierdut
Nicușor Dan cu ambele brațe ridicate
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8 sept.
România perplexă
Bancnote euro
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8 sept.
8 din 10 IMM-uri din România n-au cerut niciun credit în ultimul an: cele mai puţine împrumuturi din UE, dar firme printre cele mai îndatorate
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8 sept.
O victorie destul de colosală
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