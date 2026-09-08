O victorie destul de colosală

Mă exprim ca toți naționaliștii sănătoși-tun. În lumea mondială care o trăim, cu problemele ei globale, cum ar fi fluidizarea apei, România a obținut o victorie. S-au deschis școlile! Cel mai principal. Avem nevoie de educație ca de feisbuc.

Președintele nostru a pornit la treabă cu demaraj, încă de luni dimineață. A ajuns mai întâi în binecunoscuta comună Curcani, viitor centru universitar, unde s-a adresat la elevi și la aparținătorii acestora din urmă, cu cele mai cuvinte adevărate. Cum ar fi: curaj, viitor, schimbare, dezvoltare, știință, tehnologie, pregătire pentru viață. Am simțit așa o liniște, o împăcare, o pace, o ceva deosebit... Fapt pentru care mă apucă pandaliile și mă adresez la troli, la heitări și la trădătorii ce nu ne fac cinste: păi, bine bă, ce nu v-a convenit? Voiați ca niște minori culți să strige la Nicușoru’ nostru “Dă-ne, nene, un guvern!”? Am finețe, gingășie și un număr de diplome – nu înjur pe nimeni. Răspund cu vorbele lu' marele nostru Sorin Necunoscutu: “Ce-aș face cu trădătorii?/ I-aș duce-n mijlocu’ mării/ Să văd dacă face față/ Când vine balen-albastră” (că pe vremea lui nu se înființase dronele).

Și mai am un apel la toți ocultiștii planetari: Nu ne mai atacați cu arme psihotropice! Opriți focul!

De ce să vă mint? Mă gândeam că repetenții - care au văzut multe la viața lor, inclusiv discursul lui Iohannis la deschiderea anului școlar din 2024 - o s-o dea în discopatie cognitivă și o să se mire ca omologii lor la poarta nouă: cum de-a crescut președintele atât de mic?!

Ziua a continuat corespunzător cu sedința CSAȚ, unde s-au dezbătut aspecte majore, de urgență până în 2036-2044. Poate s-a abordat la modul concret și chestiunea dronelor, nu știu sigur.

Per total și moto crosso, a fost o zi de mare deosebitețe. România a mai obținut o victorie în drumul său, orincotro s-ar îndrepta. Important e să ne găsească lumea pe hartă, dacă se-ntâmplă să fim plecați.

Pentru că de ce. E important să nu ne prindă sfârșitul lumii fără guvern! Despre asta este vorba. Suntem un popor cu frică de Dumnezeu care nu ne lasă la greu. Ce ne lipsește cel mai tare? O conștiință trezită și un TVA redus. Istorie glorioasă avem. E dovedit că suntem leagănul culturii europene. O legănăm din fașă. Am înțărcat-o cu țuică. Avem și o istorie glorioasă, ca să mă exprim neacademic. Pe aceste locuri minunate s-au născut personalități de mare valoare uriașă. Vă dau un breichingniuz: până și zisul Tesla - inventatorul la aia care te lovește rău și nu e vorba de factura la energie – este, de fapt, Nicolae Teslea, românaș de-al nostru.

Vă spun decât: nu vă pierdeți speranța!. Nu mai căutați să organizați mitinguri spontane împotriva la guvernul Bologeank.