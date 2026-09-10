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Românii vor putea zbura direct din Târgu Mureș către Alicante, începând din ianuarie 2027. Cât costă un bilet și când se pun în vânzare

Dana Arambescu
Dana Arambescu
Jurnalist
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Un avion zburând prin cerul albastru și printre nori
Românii vor putea zbura direct de la Târgu Mureș la Alicante, începând din ianuarie 2027. Sursă foto: Envato
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Românii din Târgu Mureș vor putea zbura către Alicante începând din luna ianuarie 2027.

Compania aeriană low-cost Wizz Air extinde opțiunile de călătorie pentru locuitorii din Transilvania și anunță lansarea unei noi rute directe de pe Aeroportul Internațional Târgu Mureș către orașul spaniol Alicante.

Zborurile către destinația mediteraneană vor debuta pe 14 ianuarie 2027. Biletele au fost deja puse în vânzare pe site-ul oficial și prin aplicația mobilă a operatorului, cu tarife ce pornesc de la 139 de lei sau 24,99 de euro pe sens.

Operatorul aerian va deservi această rută pe tot parcursul anului, adaptând orarul de zbor în funcție de sezon. În sezonul de iarnă 2027, cursele vor fi operate de două ori pe săptămână, în zilele de joi și duminică.

Începând din sezonul de vară al anului 2027, frecvența de două zboruri săptămânale se va menține, însă cursele vor fi mutate în zilele de luni și vineri.

Lansarea conexiunii către Alicante vine la scurt timp după ce compania a anunțat o altă rută nouă cu plecare din Târgu Mureș, către Nürnberg (Germania).

Noile curse sunt gândite atât pentru turiștii care își doresc un city-break sau o vacanță la plajă, cât și pentru românii din diaspora care doresc să călătorească mai ușor spre casă pentru a-și vizita familiile.

Recunoscut pentru clima sa blândă și peisajele mediteraneene, orașul Alicante reprezintă un punct de atracție major pe harta turistică a Spaniei. Punctul central al zonei este reprezentat de Castelul Santa Bárbara, iar centrul istoric și muzeele locale oferă opțiuni diverse pentru pasionații de cultură. În plus, zona de coastă este apreciată pentru plajele sale, golfurile din apropiere și promenadele mărginite de palmieri.

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Tags: Wizz Air aviatie turism Stiri Spania Stiri Târgu Mureș Stiri Mures alicante
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