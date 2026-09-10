Geta Sterp, sora celebrilor Culiță Sterp și Iancu Sterp, a împlinit 30 de ani, iar cu ocazia aniversării a făcut și un anunț care i-a luat prin surprindere atât pe cei din familie, cât și pe fani.

Geta Sterp a ținut secret faptul că este însărcinată, iar la petrecerea unde era aniversată, ea le-a dezvăluit tuturor că va avea o fetiță.

„Vladimir, vei avea o surioară! Mi-am dorit să anunț vestea asta astăzi, alături de cei dragi, sărbătorind ziua mea. Nimeni nu a știut nimic până acum. Doar eu și Sebi am știut că vom deveni părinți din nou, dar am ales să păstrăm și noi surpriza de a afla împreună printr-un gender reveal diferit, fără ca nimeni să bănuiască ceva. Cel mai frumos cadou de ziua mea? Un suflet mic vine să ne completeze familia și să ne umple casa de și mai multă iubire”, a scris Geta Sterp pe Instagram, în dreptul unui clip video care în aproximativ 12 ore a adunat peste 91.000 de like-uri și aproape 2.500 de comentarii.

„Nu mi-am propus să plâng azi... Ce bun și mare e Dumnezeu! Mulțumim pentru tot”, a scris Culiță Sterp în secțiunea de comentarii, în timp ce în clipul video el putea fi văzut în timp ce îi curg lacrimile.

La scurt timp, internauții au reacționat atât la clipul video, cât și la mesajul lui Culiță Sterp.

„Deci reacția lui Culiță m-a făcut să plâng și să-mi mai doresc un frate pentru copilul meu. Numai să fie așa legați ca voi și să plângă de fericire unul pentru altul! Felicitări pentru sarcină, dar și pentru minunata familie care sunteți”, „Ce reacție, Doamne! Piele de găină. Să fiți sănătoși”, „Felicitări pentru minunată familie, să vă trăiască minunile”, „Când ai realizat ce se întâmplă, fața ta s-a schimbat complet. Se vede bucuria în lacrimile tale”, „Si arătat încă o dată ce înseamnă iubirea dintre frați” și „Reacțiile tale sunt sincere, se vede clar că nu aveai habar, nu știai ce se întâmplă. Dumnezeu să vă binecuvânteze”, au fost doar câteva dintre comentariile lăsate de fani pe Instagram.

Culiță Sterp a urcat apoi un clip video și pe pagina lui de pe celebra rețea de socializare, iar postarea s-a viralizat la fel de rapid ca și cea făcută de Geta Sterp: în aproximativ 12 ore a adunat aproape 41.000 de like-uri și peste 1.000 de comentarii.