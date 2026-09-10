Gina Pistol a dezvăluit cum gestionează certurile cu Smiley și cum s-au obișnuit cu diferențele dintre temperamentele lor. Ce spune prezentatoarea despre relația de cuplu.

Gina Pistol a vorbit deschis despre relația cu Smiley și despre felul în care cei doi gestionează momentele tensionate. Prezentatoarea spune că este mai impulsivă, în timp ce soțul ei este mai calm și preferă să îi ofere câteva minute pentru a se liniști.

Gina Pistol și Smiley au învățat să gestioneze diferențele dintre ei

Gina Pistol și Smiley formează un cuplu din 2017, iar în 2023 s-au căsătorit. Cei doi au împreună o fiică, Josephine, și au preferat să păstreze discreția în ceea ce privește viața de familie.

Recent, Gina Pistol a vorbit despre relația cu soțul ei în cadrul podcastului „Salvat de clopoțel”. Prezentatoarea a explicat că, după ani de relație, cei doi au ajuns să se cunoască foarte bine și să își înțeleagă reacțiile chiar și fără să fie nevoie de prea multe cuvinte.

Ce spune Gina Pistol despre comunicarea cu Smiley

Vedeta spune că între ea și Smiley există o formă de comunicare non-verbală care a apărut în mod firesc, de-a lungul anilor.

„Comunicarea non-verbală. Știm când ceva nu e ok. E o chestie care a fost dintotdeauna, n-am lucrat la ea. Nu știu cum s-o explic”, a declarat Gina în cadrul podcastului.

Potrivit prezentatoarei, această comunicare îi ajută să își dea seama atunci când celălalt are o problemă sau când ceva nu este în regulă.

Gina Pistol recunoaște că este mai impulsivă

Când apar neînțelegeri, diferențele dintre temperamentele celor doi devin mai evidente. Gina Pistol spune că reacționează impulsiv, dar se calmează după câteva minute. Smiley a învățat că, în acele momente, este mai bine să îi ofere partenerei sale puțin timp și spațiu.

„Se păstrează aceeași comunicare. Andrei este fix opusul meu, eu sunt foarte impulsivă. Mă sting repede, dar am nevoie să iau foc, așa sunt eu construită și îmi face bine. El știe că alea 3-5 minute mă lasă în pace și pe urmă gata. Ne-am învățat. I-am mai zis eu lui Andrei, «apreciază că ai o femeie ca mine decât una care să-ți pună perna pe față în timp ce dormi». Eu măcar fac ca toate cele și după gata”, a povestit Gina.

Gina Pistol spune că nu este „soția perfectă”

Prezentatoarea a vorbit și despre propriul rol în căsnicie și a recunoscut că există momente în care este mai puțin prezentă în relația cu soțul său. Gina Pistol consideră că, pentru a putea fi prezentă atât pentru fiica sa, cât și pentru partener, trebuie mai întâi să se simtă bine cu propria persoană.

„Nu pot să zic că sunt o soție perfectă. Poate sunt momente când sunt mai puțin prezentă în relația pe care o am cu soțul meu. Eu consider, ca să fiu prezentă ca mamă și ca soție, că trebuie să fiu eu ok cu mine, deși sună egoist”, a mărturisit Gina.

Smiley este cel calculat, iar Gina Pistol spune că ea este „cea amețită”

Gina Pistol a explicat și cum se împart rolurile atunci când apar situații tensionate. Ea spune că Smiley este mai echilibrat și calculat, în timp ce ea este mai energică și reacționează mai intens.

„Andrei e mult mai echilibrat decât mine. E mult mai așezat. Andrei e cel calculat, eu sunt cea amețită. Eu sunt aia cu show-ul în casă și el mă lasă să-mi fac numărul de circ. El face compromisurile”, a mai povestit ea.