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Stelian Tănase analizează numirea Sorinei Matei, propunerea AUR, la șefia TVR: „Va fi un mare scandal în perspectivă. Veți vedea”

Cristian Otopeanu
Cristian Otopeanu
Jurnalist
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Stelian Tănase, în vârstă de 74 de ani, a condus TVR în perioada 2013-2015. Foto: Profimedia
Stelian Tănase, în vârstă de 74 de ani, a condus TVR în perioada 2013-2015. Foto: Profimedia
ExclusivInterviu
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Scriitorul Stelian Tănase a declarat miercuri, 9 septembrie, pentru Libertatea, că numirea Sorinei Matei ca interimar la conducerea televiziunii publice are o miză politică legată de AUR, „care vrea să fie mai bine reprezentat”, dar este legată și de viitoarele alegeri.

Cuprins:

„AUR vrea să aibă o televiziune cât de cât prietenoasă cu candidații lor”

Stelian Tănase, în vârstă de 74 de ani, fost președinte-director general (PDG) al TVR în perioada 2013-2015, consideră că partidul lui George Simion a privit televiziunea publică drept ostilă și urmărește acum, prin numirea Sorinei Matei, să obțină „o televiziune cât de cât prietenoasă cu candidații AUR”.

„AUR vrea să fie mai bine reprezentat în emisiunile TVR și, doi, ne pregătim de alegeri, nu? AUR vrea să aibă o televiziune cât de cât prietenoasă cu candidații lor. Înainte de alegeri, întotdeauna partidele fac asemenea rocade și schimbări pentru a-și asigura fidelitatea televiziunii și radioului. Dacă vă uitați, în toată istoria alegerilor s-a întâmplat acest fenomen. Eu mă cam mir, pentru că audiența lor este scăzută în perioada asta. Dar este mai bine să o ai alături de tine decât împotriva ta”, a declarat Stelian Tănase pentru Libertatea.

„Prin urmare, unu, miza este AUR, care vrea să fie mai bine reprezentat. Ei consideră că până acum TVR-ul i-a fost ostil, și doi, vor veni alegerile. Miza aici este în perspectivă. Dar până acolo mai e mult. Însă va fi un mare scandal în perspectivă. Veți vedea. Pentru că toată lumea este interesată în perspectiva alegerilor să aibă televiziunea și radioul sub control. Sau măcar să le fie prietenoase, cu niște oameni cu care se cunosc. Așa că toți vor avea ceva de spus. Și, evident, în contradictoriu”, a adăugat el.

Analistul politic consideră că evoluția lucrurilor va depinde de reacțiile partidelor și anticipează că „scandalul abia începe”.

„Depinde cum vor profita partidele de această situație. Adică, depinde cum se va mișca PNL-ul, ca să dau un exemplu. Va fi împotrivă? Ce reacții va avea? Ce comunicate va da? Ce atitudine va avea Parlamentul în legătură cu această problemă? Pe de altă parte, doamna aceasta este numită pentru câteva luni, are mandat interimar. Și vor fi multe scandaluri. Scandalul abia începe, ca să fiu exact. Depinde ce atitudine va avea și UDMR, cât de vocali vor fi, ce propuneri vor face”, a explicat Stelian Tănase pentru Libertatea.

El a subliniat apoi că TVR funcționează astăzi într-un context diferit față de perioada în care a condus el instituția: „Pe vremea mea se trăia din abonamente. Acum televiziunea e de stat, primește bugetul de la sat și situația în televiziune e foarte diferită de cea de acum 10-15 ani. Lucrurile s-au schimbat categoric. Televiziunea acum e guvernamentală, primește bani de la sat, bugetul e asigurat de guvern. Pe vremea mea era mai haiducie, trebuia să faci bani de la abonați și să plătești salarii”.

Stelian Tănase: „Nu am văzut niciodată o emisiune a Sorinei Matei”

Analistul politic a susținut apoi că nu a urmărit nicio emisiune TV a Sorinei Matei, așa că nu poate evalua activitatea acesteia. El a subliniat însă că atribuțiile unui președinte interimar al TVR sunt limitate și nu permit luarea unor decizii importante.

„Nu i-am urmărit activitatea, nu știu la ce televiziune a fost, nu am urmărit-o în timpul anilor ca să pot face acum o judecată. Nu o cunosc pentru că nu am urmărit-o, deci nu știu cum prestează. Nu am văzut nicio emisiune a ei niciodată. Dar atribuțiile dânsei vor fi foarte limitate. Nu poate să ia decizii de perspectivă, nu poate să facă investiții, nu poate multe lucruri. Este un mandat foarte limitat. Puterile ei sunt restrânse”, a comentat Tănase.

Stelian Tănase: „Nu am discutat niciodată, cât timp am fost la TVR, subiectul invitaților”

El a explicat că responsabilitatea invitaților trebuie să revină exclusiv realizatorilor și redactorilor, care trebuie să răspundă pentru deciziile editoriale și audiențele obținute.

„În privința invitaților, nu președintele televiziunii trebuie să-i spună unui realizator sau redactor pe cine să invite și pe cine să nu invite. Eu n-am făcut asta niciodată, dar cred că nici alții n-au făcut. Acesta nu este atributul președinților televiziunii. Eu nu admiteam asemenea discuții, era un subiect pe care nu îl discutam. Nu era treaba mea, era treaba lor să invite pe cine vor și să răspundă apoi pentru audiențe”, a susținut Stelian Tănase pentru Libertatea.

„Politicienii au rămas în anii '90. Dacă aș fi președinte de partid, nu aș da nicio importanță televiziunii”

Tănase consideră că politicienii acordă prea multă importanță televiziunilor și au rămas ancorați în logica anilor ’90, deși miza comunicării politice este acum netul.

„Politicienii sunt mai conservatori, au rămas în anii '90. Eu, dacă aș fi președinte de partid, nu aș da nicio importanță televiziunii în acest moment. Televiziunilor, în general. Acum, toată informația circulă în online. Acolo trebuie să fie miezul discuțiilor, că toată lumea este cu telefonul în mână, citește Facebook, citește tot felul... Acolo este interesul”, a punctat el.

„Eu, spre exemplu, foarte rar mă mai uit la televizor. Când o fac, mă uit la filme documentare în general”, a conchis Stelian Tănase.

Sorina Matei a înlocuit-o pe Adriana Săftoiu la șefia TVR

În noiembrie 2025, Parlamentul i-a votat pe Adriana Săftoiu la conducerea TVR și pe Robert Schwartz la șefia Radioului Public, mandatele fiind de 4 ani. Potrivit înțelegerii din fosta coaliție, PNL a primit atunci conducerea TVR, iar USR pe cea a Radioului.

Însă, pe 29 aprilie 2026, CCR a admis sesizările AUR și a constatat neconstituționalitatea hotărârilor Parlamentului privind numirea CA-urilor TVR și Radio România.

Iar pe 3 septembrie, CCR a publicat motivarea deciziei, care a apărut o zi mai târziu în Monitorul Oficial. Drept urmare, pe 8 septembrie, Birourile permanente reunite ale Parlamentului au votat noi conduceri interimare la Televiziunea Publică şi Radioul Public.

Astfel, jurnalista Sorina Matei, propusă de AUR, va conduce interimar TVR, iar Răzvan Dincă, propunerea PSD, va fi interimar la Radioul Public.

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Tags: TVR (Televiziunea Română) PSD - Partidul Social Democrat AUR - Alianta pentru Unirea Romanilor PNL - Partidul National Liberal Criză politică Stelian Tanase sorina matei Adriana Săftoiu
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