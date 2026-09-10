Cod galben și portocaliu de caniculă, în peste jumătate din țară. Temperaturile vor ajunge până la 36 de grade, apoi urmează vijelii

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Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod portocaliu de caniculă și o informare de furtuni valabilă în weekend. Temperaturile ajung la 36 de grade, după care urmează vijelii.
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o serie de avertizări meteorologice de caniculă, disconfort termic accentuat și instabilitate atmosferică, valabile în perioada 10-13 septembrie 2026. Vremea va fi deosebit de caldă în cea mai mare parte a țării, însă spre finalul săptămânii un val de furtuni și vijelii va traversa România.
Pentru ziua de joi, 10 septembrie, între orele 12:00 și 18:00, meteorologii au emis un cod galben de temperaturi deosebit de ridicate.
Sunt vizate sudul Banatului, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei, nord-estul Moldovei și cea mai mare parte a Transilvaniei, unde maximele vor atinge între 30 și 35 de grade, cu caniculă în sudul Banatului.
Vineri, 11 septembrie, valul de căldură se va intensifica, motiv pentru care ANM a emis un cod portocaliu valabil între orele 12:00 și 18:00. În Banat, vestul și sud-vestul Olteniei, precum și în sud-vestul și centrul Transilvaniei, maximele termice vor ajunge la 33...36 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, în special în județele Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj.
În paralel, un cod galben de caniculă va fi valabil în Crișana, Maramureș, nordul și estul Olteniei, sud-vestul Munteniei și restul Transilvaniei.
Începând de vineri după-amiază, vremea va deveni instabilă. ANM a emis o informare meteorologică valabilă de vineri, 11 septembrie, ora 12:00, până duminică, 13 septembrie, ora 22:00.
Instabilitatea atmosferică se va manifesta mai întâi în seara zilei de vineri și în noaptea de vineri spre sâmbătă în vestul, nordul și centrul țării, extinzându-se sâmbătă și duminică în sud, est și centru.
Se vor înregistra averse torențiale, descărcări electrice, izolat grindină de mici dimensiuni (1...2 cm) și vijelii cu rafale de vânt de 50...60 km/h. Cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp și, pe arii restrânse, vor depăși 30...40 l/mp.