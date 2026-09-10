Cod galben și portocaliu de caniculă, în peste jumătate din țară. Temperaturile vor ajunge până la 36 de grade, apoi urmează vijelii

Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod portocaliu de caniculă și o informare de furtuni valabilă în weekend. Temperaturile ajung la 36 de grade, după care urmează vijelii.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o serie de avertizări meteorologice de caniculă, disconfort termic accentuat și instabilitate atmosferică, valabile în perioada 10-13 septembrie 2026. Vremea va fi deosebit de caldă în cea mai mare parte a țării, însă spre finalul săptămânii un val de furtuni și vijelii va traversa România.

Pentru ziua de joi, 10 septembrie, între orele 12:00 și 18:00, meteorologii au emis un cod galben de temperaturi deosebit de ridicate.

Sunt vizate sudul Banatului, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei, nord-estul Moldovei și cea mai mare parte a Transilvaniei, unde maximele vor atinge între 30 și 35 de grade, cu caniculă în sudul Banatului.

Joi (10 septembrie) în sudul Banatului, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei, nord-estul Moldovei șicea mai mare parte a Transilvaniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate. Sursă foto: ANM Libertatea

Vineri, 11 septembrie, valul de căldură se va intensifica, motiv pentru care ANM a emis un cod portocaliu valabil între orele 12:00 și 18:00. În Banat, vestul și sud-vestul Olteniei, precum și în sud-vestul și centrul Transilvaniei, maximele termice vor ajunge la 33...36 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, în special în județele Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj.

În paralel, un cod galben de caniculă va fi valabil în Crișana, Maramureș, nordul și estul Olteniei, sud-vestul Munteniei și restul Transilvaniei.

Vineri, 11 septembrie, valul de căldură se va intensifica, motiv pentru care ANM a emis un cod portocaliu valabil între orele 12:00 și 18:00. Sursă foto: ANM Libertatea

Începând de vineri după-amiază, vremea va deveni instabilă. ANM a emis o informare meteorologică valabilă de vineri, 11 septembrie, ora 12:00, până duminică, 13 septembrie, ora 22:00.

Instabilitatea atmosferică se va manifesta mai întâi în seara zilei de vineri și în noaptea de vineri spre sâmbătă în vestul, nordul și centrul țării, extinzându-se sâmbătă și duminică în sud, est și centru.