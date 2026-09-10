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Un român și-a făcut duș într-o fântână din Italia: „Nu este nici un polițist local prin zonă?”

Ioana Ion
Ioana Ion
Jurnalist
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Un bărbat îmbrăcat în pantaloni gri se spală cu săpun într-o fântână arteziană, înconjurată de plante, din Italia.
Un român a transformat o fântână arteziană din Italia în duș Sursa foto: Captură Tiktok/ Facebook
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Un cetățean român a fost amendat cu 100 de euro în Italia, după ce a fost filmat în timp ce se spăla cu săpun într-o fântână publică din Piazza Cairoli, în Messina, conform Messinatoday.

Bărbatul, în vârstă de 50 de ani, a fost identificat de autorități și sancționat în baza Regulamentului de poliție urbană, după ce imaginile cu dușul improvizat au devenit virale pe rețelele sociale.

Il flacone dello shampoo appoggiato sul bordo della fontana, testa insaponata sotto il getto d’acqua con solo i mutandoni addosso: esattamente come fosse una doccia. Ma invece si tratta della centralissima fontana di piazza delle Istituzioni all’Appiani a Treviso, progettata a inizio anni Duemila dall’archistar Mario Botta, utilizzata in pieno giorno come bagno pubblico dal gruppo di richiedenti asilo, per lo più di origine asiatica, che staziona al piano all’aperto del park Appiani. La scena è stata ripresa da un video sabato mattina. Ed è solo l’ultimo episodio di una situazione che sta diventando sempre più insostenibile e che i residenti hanno segnalato alle varie istituzioni senza però ottenere grandi risposte. ✒️ L'articolo completo di Paolo Calia su Leggo.it e nel link in bio #Leggo

În videoclip, românul apare în zona jeturilor de apă ale fântânii, folosind instalația publică pentru a se spăla.

Imaginile au generat reacții diferite. Dacă unii au criticat folosirea fântânii în acest mod, alții au privit situația cu umor sau și-au exprimat solidaritatea față de bărbat.

Unul dintre trecătorii care a filmat scena a publicat imaginile pe rețelele sociale și a precizat că nu dorește să transforme incidentul într-o dispută politică.

„Ar trebui să încep să-mi fac griji sau poate este doar o impresie de-a mea? Nu este o întrebare de dreapta sau de stânga și nu vreau să fie o polemică politică”, a spus cel care a filmat.

Cineva a întrebat: „Nu este niciun polițist local prin zonă?”.

Răspunsul a venit două zile mai târziu. Bărbatul a fost identificat și sancționat cu 100 de euro pentru încălcarea regulamentului municipal.

Incidentul a provocat reacții contradictorii pe rețelele sociale.

Unii utilizatori au ironizat situația și au pus gestul pe seama temperaturilor ridicate din ultimele zile. Alții au atras atenția asupra condițiilor în care trăiesc persoanele aflate în situații dificile și asupra accesului la servicii de bază.

„A crescut prețul apei”, a comentat cineva.

„E din cauza căldurii”, este un alt comentariu.

„Dar măcar este curat, nu va mirosi urât, însă la Messina există toalete publice?”, a întrebat altcineva.

Messina s-a confruntat în anumite perioade cu problemele de aprovizionare cu apă.

În cele din urmă, însă, pentru românul filmat în fântâna din Piazza Cairoli, episodul s-a încheiat cu o amendă de 100 de euro.

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Tags: Stiri Italia români în Italia amendă
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