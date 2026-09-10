Un cetățean român a fost amendat cu 100 de euro în Italia, după ce a fost filmat în timp ce se spăla cu săpun într-o fântână publică din Piazza Cairoli, în Messina, conform Messinatoday.

Bărbatul, în vârstă de 50 de ani, a fost identificat de autorități și sancționat în baza Regulamentului de poliție urbană, după ce imaginile cu dușul improvizat au devenit virale pe rețelele sociale.

În videoclip, românul apare în zona jeturilor de apă ale fântânii, folosind instalația publică pentru a se spăla.

Imaginile au generat reacții diferite. Dacă unii au criticat folosirea fântânii în acest mod, alții au privit situația cu umor sau și-au exprimat solidaritatea față de bărbat.

Unul dintre trecătorii care a filmat scena a publicat imaginile pe rețelele sociale și a precizat că nu dorește să transforme incidentul într-o dispută politică.

„Ar trebui să încep să-mi fac griji sau poate este doar o impresie de-a mea? Nu este o întrebare de dreapta sau de stânga și nu vreau să fie o polemică politică”, a spus cel care a filmat.

Cineva a întrebat: „Nu este niciun polițist local prin zonă?”.

Răspunsul a venit două zile mai târziu. Bărbatul a fost identificat și sancționat cu 100 de euro pentru încălcarea regulamentului municipal.

Incidentul a provocat reacții contradictorii pe rețelele sociale.

Unii utilizatori au ironizat situația și au pus gestul pe seama temperaturilor ridicate din ultimele zile. Alții au atras atenția asupra condițiilor în care trăiesc persoanele aflate în situații dificile și asupra accesului la servicii de bază.

„A crescut prețul apei”, a comentat cineva.

„E din cauza căldurii”, este un alt comentariu.

„Dar măcar este curat, nu va mirosi urât, însă la Messina există toalete publice?”, a întrebat altcineva.

Messina s-a confruntat în anumite perioade cu problemele de aprovizionare cu apă.