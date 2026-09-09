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iPhone 18 Pro, lansat oficial de Apple: prețuri, specificații complete și disponibilitate

Claudiu Râpan
Claudiu Râpan
Jurnalist
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Apple iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max vor fi disponibile la precomandă începând cu 12 septembrie 2026
Sursa Foto: Captură YouTube
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Apple a lansat pe 9 septembrie 2026 noile smartphone-uri iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max, în cadrul evenimentului Surprise and Shine care a avut loc la Apple Park din Cupertino, California. Prezentarea a fost prima din această postură pentru noul CEO al companiei americane, John Ternus, care l-a înlocuit pe Tim Cook la începutul lunii septembrie. Cele două noi telefoane sunt, ca în fiecare an, cele mai performante iPhone-uri lansate până acum, și vin la pachet cu baterii mai mari și funcții mult așteptate.

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Iată că cel mai important moment din an pentru fanii Apple este în sfârșit aici. Pe scena amfiteatrului Steve Jobs din cadrul Apple Park, gigantul din Cupertino a lansat cel mai nou lineup de telefoane flagship. În 2026 avem parte de iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max, smartphone-uri noi care se laudă cu cele mai mari performanțe de până acum pentru un telefon produs de Apple.

Noul chipset Apple A20 Pro

La fel ca în fiecare an, Apple prezintă mai întâi „creierul” care echipează cele mai performante și mai scumpe iPhone-uri, unul care vine cu creșteri de performanță față de generațiile anterioare, dar și cu un plus semnificativ pe partea de eficiență energetică. Practic, el consumă mai puțină baterie fiind totodată mai ofertant din punct de vedere al puterii de procesare.

Cel mai nou SoC e construit pe un proces de fabricație de 2nm, are un CPU 6-core, un GPU 7-core (40% mai rapid pentru procesarea grafică), și două motoare neuronale pentru asistarea AI-ului „on-device”, un lucru pe care Apple s-a concentrat extrem de mult în ultima vreme, mai ales că a rămas în urmă în cursa Inteligenței Artificiale.

Un alt aspect important de notat este și noua răcire care există pe A20 Pro, una de trei ori mai mare ca suprafață decât la iPhone 17 Pro și este realizată din grafit peste care se „așează” o plăcuâă de cupru pentru o și mai bună răcire pasivă.

Noutățile de pe iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max

Apple iPhone 18 Pro s-a lansat oficial pe 9 septembrie 2026
Apple iPhone 18 Pro s-a lansat oficial pe 9 septembrie 2026Libertatea

iPhone 18 Pro e disponibil în patru culori, după cum urmează: negru, argintiu, bleu și „burgundy”. De asemenea , Siri AI își face debutul pe iPhone 18 Pro și Pro Max, momentan nu și în Europa. Posibil să vedem aceste funcții AI noi pe iPhone-urile de pe continentul nostru începând cu 2027. Mai multe vom vorbi despre asta la momentul respectiv.

Bateria de pe iPhone 18 Pro este la fel de longevivă (36 ore) ca cea de pe iPhone 17 Pro Max, iar iPhone 18 Pro Max duce standardul Apple la un alt nivel, fiind capabil de 45 ore de autonomie cu o singură încărcare. În plus, avem parte și de viteze mai rapide de încărcare decât până acum.

Un alt lucru punctat de Apple în timpul prezentării este și faptul că noile iPhone-uri Pro vor dispune de o diafragmă reglabilă fizic pe senzorul principal, pentru o gamă nouă de scenarii artistice care pot fi create cu camera foto. Practic, poți decide să controlezi fizic câtă lumină intră în obiectiv. Cu 50% mai multă lumină poate fi folosită de senzorul principal prin intermediul diafragmei reglabile.

Cât costă iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max

iPhone 18 Pro va pleca de la prețul de 1.199 de dolari în SUA, pentru varianta de 256GB.

iPhone 18 Pro Max va pleca de la prețul de 1.299 de dolari în SUA, pentru varianta de 256GB.

Apple a lansat iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max pe 9 septembrie 2026.
Apple a lansat iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max pe 9 septembrie 2026.Libertatea

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Tags: Apple iphone Smartphone
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