Zeci de români au rămas fără bani și vacanțe după ce o agenție de turism din Târgu Mureș nu le-a mai plătit cazarea. Administratorul firmei a fost arestat

Zeci de turiști acuză agenția Adonis Travel din Târgu Mureș de înșelăciune, după ce vacanțele plătite nu au fost onorate.

Polițiștii din Mureș au efectuat patru percheziții domiciliare într-un dosar penal de înșelăciune ce vizează activitatea agenției de turism Adonis Travel din Târgu Mureș, relatează publicația locală Ardeal News.

Zeci de clienți reclamă că au plătit pachete turistice în străinătate și pe litoralul românesc, dar s-au trezit înainte de plecare sau chiar la destinație că rezervările nu au fost efectuate.

Sute de persoane au acuzat pe rețelele de socializare că au fost induse în eroare de reprezentanții firmei, care ar fi încasat banii fără a achita ulterior unitățile de cazare sau biletele de avion.

Unii turiști au aflat cu doar două zile înainte de plecare că nu mai au camere disponibile, în timp ce alții s-au trezit la recepția hotelurilor fără a avea cazarea plătită.

În încercarea de a-și recupera banii, clienții s-au prezentat la sediul firmei pentru a cere explicații, însă au fost amânați repetat de conducere sub pretextul lipsei de fonduri. În prezent, reprezentanții agenției nu mai sunt de găsit la sediu și nu răspund la telefon.

Potrivit anchetatorilor, firma a indus în eroare mai mulți clienți care au achiziționat pachete de călătorie, iar polițiștii nu exclud ca numărul păgubiților să crească pe măsură ce cercetările înaintează.

Reprezentanții Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT) au precizat că societatea comercială se retrăsese de mai mult timp din activitatea oficială, confruntându-se cu probleme grave de flux financiar.