Procesul în care Călin Georgescu și Horațiu Potra sunt acuzați de tentativă de lovitură de stat a început miercuri, 9 septembrie, cu o amânare.

Laura Vicol este avocata lui Dan Cristian Panța

Curtea de Apel București a amânat pentru 28 septembrie procesul în care câștigătorul surprinzător al primului tur al prezidențialelor din noiembrie 2024, Călin Georgescu, a fost acuzat, alături de gruparea mercenarului Horațiu Potra, de tentativă de acţiuni împotriva ordinii constituţionale.

La acest prim termen de judecată, mai mulți inculpați nu au venit la proces, printre care și Călin Georgescu.

În schimb, în sala de judecată a fost prezentă Laura Vicol, în calitate de avocată a unuia dintre membrii grupării Potra. Fosta şefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaţilor din partea PSD este avocata lui Dan Cristian Panța, consilier local în Mediaș, ales pe lista Partidului Patrioților, potrivit Agerpres.

Laura Vicol este inculpată în dosarul Nordis

În octombrie 2024, site-ul Recorder a publicat o investigație prin care arăta că Nordis, unul dintre cei mai importanți dezvoltatori imobiliari din România, a vândut aceleași apartamente către persoane diferite și a încasat milioane de euro, dar majoritatea proiectelor au rămas pe hârtie.

Pe 3 februarie 2025, Laura Vicol şi soţul ei, Vladimir Ciorbă, au fost reținuți pentru 24 de ore în dosarul de înșelăciuni imobiliare Nordis. Decizia a venit după ce procurorii DIICOT au făcut zeci de percheziții în România și în Monaco, parte dintr-o anchetă amplă privind un grup infracțional organizat, format încă din 2018.

Cei doi, alături de alți 9 inculpați, au fost acuzați de constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălarea banilor, evaziune fiscală, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave și stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor.

Pe 5 februarie 2025, Laura Vicol a fost arestată preventiv pentru 30 de zile alături de soţul său, dar decizia nu a fost definitivă, iar Înalta Curte de Casație şi Justiţie a decis eliberarea lor după nici două săptămâni.

Laura Vicol a apărat-o în trecut și pe Alina Bica, fostă procuror-șef al DIICOT.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată în două dosare: acuzații de propagandă legionară și tentativă de lovitură de stat. Horațiu Potra, doar în al doilea dosar

Reamintim că, la alegerile prezidențiale din 24 noiembrie 2024, Călin Georgescu (independent) și Elena Lasconi (USR) au obținut cele mai multe voturi, calificându-se în turul 2. Surprinzător, Marcel Ciolacu, fostul premier și președinte PSD, deși era favoritul sondajelor, a ieșit pe locul 3.

Pe 6 decembrie 2024, Curtea Constituțională a anulat rezultatele primului tur, câștigat de Călin Georgescu, după ce documente desecretizate și prezentate în ședința CSAT au arătat că Georgescu ar fi beneficiat de finanțări dubioase, promovări suspecte pe TikTok pentru creșterea rapidă a popularității și posibile ingerințe ale Rusiei în procesul electoral.

Pe 8 decembrie 2024, Horaţiu Potra a fost oprit de polițiști în trafic în comuna Măneşti, judeţul Prahova. În maşina Mercedes, condusă de Andrei Florin Lup și în care pasager era Potra, a fost găsit un arsenal de război cu care venea spre București.

Pe 26 februarie 2025, Călin Georgescu a fost ridicat din trafic și dus la Parchetul General, care a stabilit că ar fi comis instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale cu ajutorul mercenarilor conduși de Potra, după ce CCR a anulat alegerile prezidențiale. Procurorii au spus atunci că gruparea Potra voia să se infiltreze în protestele organizate în București, imediat după anularea alegerilor, pentru a crea haos.

Ulterior, prin decizia BEC și a CCR, Călin Georgescu nu a mai avut voie să candideze pe 4 mai, în primul tur la alegerile prezidențiale 2025.

Pe 2 iulie 2025, procurorii Parchetului General au anunțat că au finalizat cercetările și l-au trimis în judecată pe Călin Georgescu în primul dosar, pentru acuzații de propagandă legionară. Mai exact, anchetatorii l-au acuzat de promovarea cultului unor persoane vinovate de crime de război, dar și de promovarea de idei și concepții legionare, cu referire la Ion Antonescu, fostul conducător al statului din perioada septembrie 1940 - august 1944, și la Corneliu Zelea Codreanu, fost lider legionar.

Pe 16 septembrie 2025, Călin Georgescu a fost trimis în judecată și în al doilea dosar, pentru complicitate la tentativă de acţiuni împotriva ordinii constituţionale alături de Horațiu Potra. Mai exact, a fost acuzat de tentativă de lovitură de stat. Rechizitoriul procurorilor de la Parchetul General, consultat atunci de Libertatea, descria mecanismul prin care rețeaua pusă la punct de Potra și Georgescu ar fi lucrat pentru „răsturnarea ordinii constituționale”, „punând în pericol siguranța națională”.

Spre finalul lunii septembrie 2025, la 7 luni după fuga din România, Horațiu Potra a fost prins în Dubai. El a fost adus în România în noiembrie 2025 și încarcerat.