Pe lângă multele imagini în care apare alături de iubitul ei, Anca Țurcașiu a ales să împărtășească imagini în care apare naturală, fără machiaj sau coafuri elaborate. Fotografiile postate pe rețelele sociale au atras imediat atenția fanilor, care au apreciat aspectul ei natural și tonul sănătos al pielii.

„No make-up, no hair. În vacanța asta, chiar am învățat să mă iubesc pe mine, așa cum sunt, naturală, să nu pun preț decât pe a petrece fiecare zi cât mai frumos cu putință și cred că lecția asta despre iubire de sine e cea mai importantă de pe pământ”, a spus Anca Țurcașiu.

Anca Țurcașiu se regăsește în categoria celor care au preferat să plece în așa-numitele „țări calde”, astfel că artista se află în Thailanda alături de Călin Șerban, iubitul ei.

Celebra cântăreață a dezvăluit că va locui timp de două luni în Thailanda, deoarece viața în acea zonă din Asia este una destul de ieftină. Anca Țurcașiu a precizat că a ales cazări care costă aproximativ 100 de lei pe noapte de persoană, iar pentru două mese pe zi scoate din buzunar încă 60 de lei.

Interpreta a mai dezvăluit că pentru a locui în Thailanda timp de două luni nu plătește mai mult de 12.000 de lei, în total. Ceea ce înseamnă aproximativ 200 de lei pe zi!







