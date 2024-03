Au început filmările la noul sezon „Săriți de pe fix”, iar Anisia Gafton ne surprinde cu un nou look. Vedeta a postat câteva imagini pe pagina de socializare, iar fanii au observat imediat schimbarea.

„Recent, acum o lună și ceva am făcut o operație de deviație de sept… complicățică chiar… iar nasul oricum trebuia îndreptat.

Și dacă tot am intrat în nas pentru deviație, am făcut ca românul: când schimb gresia, hai ca schimb și faianța. Așa că am umblat și estetic. Important este că sunt sănătoasă și pot respira ca lumea acum, nasul și fața o să te dezumfle ușor-ușor în următorul an, și foarte important e că atunci când beau ceva, în sfârșit îmi încape tot nasul în pahar.

Oricum eu rămân aceeași Anisia, cu același farmec, energie, aceeași Anisia sărită de pe fix și doritoare să vă fac să râdeți! Vă pup și vă iubesc”, a scris Anisia Gafton pe contul de socializare.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Anisia Gafton, fosta câștigătoare la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, s-a întors la TV după o perioadă în care a stat departe de micile ecrane. Actrița face parte din emisiunea „Săriți de pe fix”, difuzată la PRO TV.

Recomandări De ce votează tinerii AUR și ce ascunde acest vot? „Trăim într-o lume construită și condusă de decrețeii ajunși aproape de pensie. Tinerii nu se regăsesc în ea”

A câștigat „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”

În urmă cu ceva timp, Anisia a vorbit despre experiența de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici”, emisiune difuzată de Pro TV.

„A contat să fii bun la probă la casting. Acolo și dacă tu ai câștigat și dacă nu ești funny și nu te pliezi cu acest proiect, poți să câștigi și «Survivor» și să fii președintele lumii! Acolo am câștigat un titlu, regina junglei, și acum mă mândresc.

Nu îmi vine să cred prin ce am trecut. Câteodată când mă pun în hățuri și țip (n.r. – probă la emisiune) și mă sperii, zic: Doamne, d-apăi acolo, Anisia, cum naiba am supraviețuit acolo!”, a încheiat Anisia Gafton.

Urmărește-ne pe Google News