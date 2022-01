A renunțat la vila din Corbeanca pentru un apartament în București. Alina Laufer a luat această decizie pentru copiii ei și mărturisește că se simte foarte bine în noua locuință. Apartamentul are 200 de metri pătrați și 5 camere. Soția lui Ilan Laufer a ales să închidă bucătăria, pentru că ea gătește foarte mult.

În cadrul unui material special filmat pentru emisiunea „Teo Show”, Alina Laufer a arătat cum arată casa în care locuiește în prezent.

„Nu neapărat luxul reprezintă și confort. Depinde foarte mult de nevoile familiei. Ne-am mutat aici, în oraș, la apartament pentru copii. Putem să-i scoatem afară, putem să avem o viață mai activă. Sunt pe un singur etaj, ceea ce înseamnă foarte mult. Ne bucurăm să fim în oraș după atâta vreme. Am cinci camere. (…) Apartamentul are în jur de 200 mp. Am optat să închid bucătăria, pentru că eu gătesc foarte mult. Tot ce am putut să aduc de acolo am adus. Am dormit bine aici din prima noapte. (…) Nu am apucat să terminăm totul”, a declarat Alina Laufer la Kanal D.

Gemenii s-au acomodat imediat în noua locuință. „Camera copiilor am încercat să o păstrez la fel ca în Corbeanca. Mobila este aceeași, tapetul este același. S-au simțit bine aici”, a continuat aceasta.

Motivul pentru care Alina Laufer s-a mutat

Fosta soție a lui Jorge a explicat motivul pentru care a făcut această alegere și este foarte fericită cu decizia pe care a luat-o. Se pare că și gemenii, în vârstă de aproape un an, sunt mult mai liniștiți în noua casă.

„Am scăpat de scările din Corbeanca, nimeni nu mă înțelegea! Zici că mi-am luat viața înapoi, zici că am întinerit 10 ani! Nu am mai stat de ceva timp în București. În 2016 m-am mutat din Corbeanca în Băneasa, apoi am plecat în America. Acum, după 5 ani m-am mutat la loc în Băneasa și îmi place maxim! Stăm și ne uităm la trafic, văd podul din balcon, mi se pare atât de mișto. Am adus și câinele aici. Copiilor le place, se acomodează. De aici facem 10 minute până în Herăstrău. De aceea ne-am și mutat, să fim aproape de un parc, școala Karinei e mai aproape, biroul lui Ilan, la fel. Dintr-odată și gemenii parcă sunt mai cuminți, au făcut 9 luni, au început să stea în fund. Aseară i-am ținut prima dată pe canapea, sprijiniți, în funduleț și nu au mai urlat. Singura problemă e că aici nu îmi încape căruciorul în lift, dar o să găsesc soluții în acest sens…”, a spus Alina Laufer pentru Click!



