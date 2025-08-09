Cum arată apartamentul pe care Cristi Borcea i l-a luat fiicei sale în SUA. Melissa studiază arhitectura

Cristi Borcea, tată a nouă copii din patru relații diferite, continuă să aibă grijă ca nevoile lor să fie pe primul loc. Recent, fostul afacerist i-a făcut o surpriză fiicei sale, Melissa, cumpărându-i un apartament de lux în Miami, în valoare de peste 1,3 milioane de dolari.

Melissa Borcea studiază în SUA

Melissa, care a împlinit 22 de ani în luna iunie, studiază arhitectura în Statele Unite și duce o viață discretă departe de țară. Apartamentul este situat pe malul mării și oferă acces la plajă privată, patru piscine, spa, sală de fitness și un living generos, oferindu-i fetei un stil de viață de lux suprem.

„I-am luat Melissei în Hollywood, Miami, chiar pe plajă, i-am luat un apartament, că este la facultate acolo. Anul trecut l-am luat. Cu tot cu mobilat, aranjat, a costat 1.350.000 de dolari. La un apartament cu două camere și living, dar are patru piscine, plajă privată, mentenanța și impozitul sunt 3.200 dolari. Are parking, piscine, plajă, spa, sală de fitness… hotel de cinci stele!”, a declarat Cristi Borcea, conform iamsport.ro.

Pe lângă prețul apartamentului, Cristi Borcea achită lunar 3.200 de dolari pentru mentenanță și impozite, asigurând astfel confortul deplin al Melissei.

Fiica fostului patron de la Dinamo este unul dintre cei trei copii pe care Borcea îi are cu fosta soție, Mihaela Borcea. Cei doi s-au căsătorit în 1988 și au divorțat în 2011, iar fostul acționar continuă să plătească o pensie alimentară lunară de 50.000 de euro pentru copiii lor.

