La petrecere, Gina Pistol s-a schimbat în cea de-a doua rochie de mireasă, care a fost mult mai elegantă și strălucitoare decât prima pe care a purtat-o la cununia civilă și cea religioasă. Prezentatoarea de la „Chefi la cuțite” a arătat spectaculos în ziua cea mare și s-a simțit foarte bine alături de invitați.

Petrecerea de nuntă a fost un real succes, iar toată lumea a dansat și s-a distrat până dimineața. Damian Drăghici, Luis Gabriel, Azur sunt o parte dintre cei care au ales să cânte la nunta lui Smiley cu Gina Pistol. Andreea Esca a fost mai tot timpul prezentă pe ringul de dans și a filmat mai multe momente de la nunta îndrăgitului cuplu.

Juno, CRBL, Amalia Năstase, Mario Fresh, Pavel Bartoș, Adela Popescu, Radu Vâlcan, Sore, Adelina Pestritru, Horia Brenciu, Mihai Petre se numără printre vedetele care au participat la nunta anului.

Ce condiții au pus Smiley și Gina Pistol pentru invitați

Gina Pistol și Smiley și-au dorit să aibă o nuntă lejeră, unde invitații să se simtă în largul lor. Astfel că atunci când au împărțit invitațiile, cei doi au pus niște condiții celor care au avut plăcerea de a fi alături de ei în ziua cea mare. Mai exact, fără tocuri, rochii strâmte și cămăși cambrate.

Ținutele să fie simple, lejere, iar invitații să fie îmbrăcați casual și cu pantofi sport. În locația unde a avut loc nunta e piatră cubică. Așa că, pentru femei era mai dificil în tocuri. Gina și Smiley s-au gândit la toate variantele și au ales ce-i mai bine pentru invitații lor, potrivit cancan.ro.

Gina Pistol și-a păstrat numele de familie

Prezentatoarea de la Antena 1 a preferat să își păstreze și numele de familie, astfel că după căsătoria cu Smiley, numele ei este acum Maria Pistol Georgeta. „Am păstrat și numele meu, pentru că un numerolog mi-a spus că este de bine”, a declarat Gina Pistol, notează click.ro.

Unde vor petrece Smiley și Gina Pistol luna de miere

Peste doar o săptămână, Gina Pistol și Smiley vor pleca în luna de miere. Cei doi și-au luat o vacanță în sudul Franței.

„Ne dorim să avem o lună – deși nu e chiar o lună – de miere frumoasă, să ne întoarcem și să avem o vară frumoasă, apoi o viață senzațională, să ne facem amintiri frumoase împreună, să îmbătrânim frumos împreună, să ne înțelegem bine, să ne susținem unul pe celălalt.

Să ajutăm fata să facă tot ceea ce își dorește și dacă mai apare un copil îl primim cu brațele deschise și cu toată dragostea”, a mărturisit artistul care a anunțat că valsul mirilor va fi pe melodia Dance Me To The End Of Love a lui Leonard Cohen.

Gina Pistol, primele declarații după nuntă

Gina Pistol a făcut primele declarații la scurt timp după ce a devenit soția lui Smiley. „Astăzi este o zi foarte emoționantă pentru noi, așa cum probabil este pentru toți cei care se căsătoresc și probabil înțeleg prin ce trecem. E o avalanșă de trăiri, de lucruri de făcut, un mix de bucurie cu grijă, o combinație între trăirea momentului în adâncul sufletului și entuziasmul întâlnirii cu toți cei dragi care se bucură pentru noi, o succesiune de râs și plâns de bucurie, dar și de a savura fiecare secundă cât mai mult.

Este o zi pe care parcă ne-o dorim mai lungă, pentru că ne-am gândit mult la cum va fi, ne-am tot imaginat-o în fel și chip și am vrea să ne bucurăm în tihnă de fiecare detaliu, de fiecare invitat, de fiecare privire, zâmbet sau dans. Însă, dincolo de toate momentele acestei zile și de încărcătura emoțională cu care vin ele la pachet, noi ne-am promis că astăzi și mereu ne vom îmbrățișa, vom dansa, ne vom bucura de fiecare secundă de «împreună»!”, a mărturisit Gina Pistol imediat după cununia religioasă.

