Femeia de 93 de ani din China trebuie să părăsească urgent Elveția

O femeie de 93 de ani din China trebuie să părăsească Elveția până la data de 17 iunie 2026, după ce Tribunalul Administrativ din Berna i-a respins cererea de permis de ședere.

Decizia a fost luată în ciuda faptului că femeia este îngrijită de fiica sa, cetățean elvețian, relatează portalul sârb de știri Blic.rs, parte a grupului Ringier.

Cum a ajuns pensionara în Elveția din China

Pensionara a ajuns în Elveția în 2021 cu o viză temporară, după ce fiica sa a adus-o din Nanjing. După ce tatăl ei a murit, femeia a fost de părere că mamei sale i-ar fi mai bine dacă ar veni din China în Elveția.

Deși viza era valabilă pe termen limitat, femeia a solicitat un permis de ședere pe motivul dependenței de fiica sa. Cu toate acestea, tribunalul a decis că dependența juridică „indispensabilă” nu a fost suficient dovedită.

Vârstnica este bolnavă, dar autoritățile susțin că poate fi îngrijită și în satul natal

În apelurile făcute împotriva deciziei inițiale, familia a argumentat că femeia suferă de demență și alte afecțiuni legate de vârstă, fiind complet dependentă emoțional și psihologic de fiica sa.

„Diagnostice precum demența ușoară nu justifică automat un drept de ședere”, a explicat tribunalul în hotărârea sa.

Judecătorii au mai adăugat că îngrijirea bătrânei poate fi asigurată și în orașul său natal, Nanjing.

Femeie de 93 de ani este forțată să părăsească țara în cinci săptămâni

În plus, au constatat că legăturile strânse cu Elveția, necesare pentru acordarea unui permis de ședere pentru pensionari, nu sunt suficiente. Afirmația conform căreia întoarcerea în China i-ar putea provoca moartea prematură a fost respinsă ca nefondată de către instanță.

Conform deciziei instanței, femeia trebuie să părăsească Elveția până la 17 iunie 2026. Totuși, mai există posibilitatea unui recurs la Tribunalul Federal.

Cazul a atras atenția opiniei publice, care a subliniat complexitatea situației umanitare și juridice implicate, potrivit sursei citate anterior.

