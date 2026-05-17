Trendul care revine în forță a fost considerat un kitsch în anii 90 și detronează minimalismul

Pereții neutri și interiorul minimalist au fost mult timp preferați în amenajările interioare, dar în 2026, tapetul revine în forță, conform unui articol publicat de portalul sârb de știri Blic.rs, parte a grupului Ringier.

Designerii de interior și proprietarii de locuințe redescoperă această soluție decorativă, însă într-o formă mult mai modernă și sofisticată decât cea cu care eram obișnuiți în trecut.

Tapetul modern este considerat mai mult decât o simplă decorațiune

Tapetul nu mai este doar un element decorativ, ci o modalitate de a adăuga personalitate, căldură și adâncime vizuală unui spațiu, fără a fi necesare intervenții majore de renovare.

„O singură porțiune de perete, acoperită cu un tapet bine ales, poate transforma complet atmosfera unei camere de zi, dormitor sau hol”, explică specialiștii în design interior.

Deși odinioară era asociat mai degrabă cu hoteluri de lux sau vile exclusiviste, tapetul premium a devenit tot mai popular și în locuințele de dimensiuni mici. În special în camerele de zi și dormitoare, acesta permite crearea unei atmosfere elegante și poate chiar să ofere iluzia unui spațiu mai mare, dacă este folosit cu măiestrie.

Ce s-a schimbat la trendul tapetului în 2026

Una dintre cele mai mari schimbări față de modelele clasice este calitatea materialelor. Modelele vechi, din hârtie, renumite pentru sensibilitatea la umezeală și ușurința cu care se deteriorau, au fost înlocuite de opțiuni mai rezistente.

Tapetul din vinil este acum preferat datorită durabilității lui, întreținerii ușoare și aspectului luxos.

„Aceste produse sunt rezistente la uzură, se pot curăța ușor și sunt ideale chiar și pentru spații precum bucătăriile sau băile”, relatează jurnaliștii sârbi.

Comparativ cu modelele vechi, noile tapete sunt mult mai practice. Majoritatea suprafețelor din vinil pot fi curățate ușor cu o cârpă umedă și soluții de curățare blânde, ceea ce le face potrivite și pentru zonele cu trafic intens sau umiditate ridicată.

Tapetul a devenit un simbol al luxului

În 2026, interesul pentru materiale ecologice și sustenabile, cum ar fi cele realizate din fibre reciclate, plută sau bambus, este în continuă creștere. Îmbinarea luxului cu sustenabilitatea devine o prioritate pentru mulți clienți, mai ales în contextul actualelor preocupări pentru mediu.

Contrar credinței populare, tapetul nu trebuie să acopere toți pereții unei încăperi. Designerii recomandă utilizarea acestuia ca accent pe un singur perete, pentru un efect vizual de impact, fără a încărca spațiul.

De exemplu, în camerele de zi, tapetul este adesea aplicat în spatele canapelei sau al televizorului, iar în dormitoare, în spatele tăbliei patului.

„Oamenii își doresc astăzi interioare personalizate, unice. Tapetul este soluția perfectă pentru a adăuga identitate unui spațiu, fără să fie nevoie de renovări complexe”, subliniază experții în design interior, pentru sursa citată mai sus.

Totuși, trendul tapetului în 2026 nu mai este asociat cu perdelele și draperiile grele, clasice. Designerii și proprietarii de case și apartamente înlocuiesc perdelele cu un trend care ia din ce în ce mai multă amploare. Jaluzele sunt la mare căutare pentru versatilitatea lor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE