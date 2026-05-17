Universitatea Craiova – U Cluj, duel în Bănie cu titlul pe masă

Universitatea Craiova și U Cluj joacă diseară, de la ora 20:30, unul dintre cele mai importante meciuri ale sezonului din Superligă. Partida de pe stadionul „Ion Oblemenco” este considerată „finala campionatului”, confruntarea putând decide echipa care va cuceri titlul.

Interesul pentru meci este uriaș, toate biletele fiind epuizate înaintea partidei. Aproape 30.000 de suporteri ai oltenilor sunt așteptați în tribune, în timp ce aproximativ 450 de fani ai clujenilor vor fi prezenți în sectorul destinat oaspeților, potrivit GSP.ro.

Duelul are loc la doar patru zile după finala Cupei României disputată la Sibiu, câștigată de Universitatea Craiova în fața celor de la U Cluj, după loviturile de departajare.

Echipele probabile pentru Universitatea Craiova – U Cluj

Universitatea Craiova (3-4-3): L. Popescu – Romanchuk, Ad. Rus, Screciu – Mora, Mekvabishvili, T. Băluță, Bancu – D. Matei, Etim, Baiaram

Rezerve: Joao Goncalves, Glodean, Mogoș, Stevanovic, Teles, Nsimba, Al-Hamlawi, Băsceanu, M. Rădulescu, Cicâldău, Al. Crețu, Fl. Ștefan

Absenți: Isenko, S. Lung jr. (accidentați)

Antrenor: Filipe Coelho

U Cluj (4-3-3): Gertmonas – Mikanovic, I. Cristea, Coubiș, Chipciu – Drammeh, Bic, Nistor – Macalou, Lukic, El Sawy

Rezerve: Lefter, Coșa, D. Codrea, M. Silva, Postolachi, A. Trică, Stanojev, Mendy, G. Simion, Pall, Gheorghiță, Murgia

Absenți: Chinteș, Capradossi, Fabry (accidentați)

Antrenor: Cristiano Bergodi

Marcel Bîrsan va arbitra meciul Universitatea Craiova – U Cluj

Partida se dispută pe stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova și va fi condusă la centru de arbitrul Marcel Bîrsan, care va fi ajutat la cele două linii de Valentin Avram şi Imre-Laszlo Bucsi.

În camera VAR se vor afla Cătălin Popa şi Vasile Marinescu, arbitru de rezervă va fi Iulian Călin, iar observator Augustus Constantin.

Universitatea Craiova și U Cluj au câte 22 de victorii după primele 38 de etape, cele mai multe din campionat. Ambele formații au marcat câte 60 de goluri în acest sezon, 16 dintre ele venind în urma fazelor fixe. În defensivă, U Cluj are 32 de goluri primite, iar Universitatea Craiova 33, cele mai bune cifre din campionat. Oltenii au bifat 17 meciuri fără gol primit, dintre care cinci în play-off.

De la revenirea clujenilor în Superligă, în 2022, cele două echipe s-au întâlnit de 11 ori în campionat. Craiova a câștigat patru meciuri, U Cluj două, iar alte cinci partide s-au încheiat la egalitate.

