„Nu sunteți pregătiți de această cazare, frații mei, dar haideți să vă pregătesc eu. Deci, la poalele Grand Canyon-ului, pentru cine vrea să vadă Jonuțule. Asta este o cameră Deluxe Family cu un pat matrimonial.

Fiți atenți, aia de acolo de sus se poate închide sau deschide ca să nu te rupă la somnic. Totul este pe telecomandă. Iar aici, o baie destul de spațioasă, având în vedere că ne aflăm într-un bungalow. Este special pentru că este pentru dizabilități, așa am nimerită. Un dușulescu aici, destul de încăpător.

Nu vă gândiți prea mult la finisajele de construcții, că nu e vorba despre astea. Este un cort. Dar haideți să vă arăt caterinca și mai mare. Țineți-vă bine! Ce-i funny e că ăla este dublu acolo. Și după cum vă spuneam, ăsta se închide și se deschide electric”, a spus Dorian Popa, în clipul de prezentare.

„Sincer… nu, nu merită… din două motive. În astfel de corturi, în anumite condiții, se poate face un efect de seră unde și cele mai avansate AC-uri s-ar chinui să facă față. Ca view… e câmpie all-around… aceeași priveliște o aveam la cules de bostani în Olt, când eram copil”, a reacționat un internaut.

„Nu merită, am stat în astfel de glamping, maximum 130 de euro, vederea nu este deloc impresionantă”, a comentat altcineva.

„Am fost și eu acolo, nu se merită, este o căldură insuportabilă, aerul nu face față. Cât despre preț, nu cred că ai dat 500 pe o noapte”, a mai spus un altul.

