Fiica lui Donald Trump și a actriței Marla Maples a fost surprinsă recent la un eveniment monden, iar imaginile apărute pe rețelele sociale au stârnit un val de reacții. Silueta atent conturată, stilul rafinat și atitudinea sigură pe sine marchează o etapă nouă în viața tinerei de 32 de ani.

Discretă în perioada sarcinii și în primele luni după naștere, Tiffany Trump pare acum pregătită să revină în atenția publicului, asumându-și atât statutul de mamă, cât și cel de vedetă. Apariția vine la opt luni după ce l-a adus pe lume pe fiul său, Alexander Trump Boulos, și confirmă o schimbare vizibilă de imagine, remarcată rapid de fani și de presa internațională.

Fiica lui Donald Trump, apariție apreciată de fani

Pe Instagram, Tiffany Trump a publicat o fotografie în care poartă o rochie neagră, fără mâneci, decorată cu mărgele și cu un decolteu înalt, alegere care i-a pus în valoare silueta. Ținuta a fost completată de pantofii arginti cu platformă, un ceas cu diamante și bijuterii discrete, dar luxoase. Coafura blondă, aranjată în bucle lejere, și machiajul smoky eye, combinat cu buze în nuanțe neutre, au contribuit la un look sofisticat și matur.

Aceasta a fost una dintre primele apariții publice importante ale lui Tiffany Trump după naștere. Comentariile fanilor au evidențiat nu doar forma fizică, ci și eleganța și naturalețea cu care își asumă această nouă etapă din viață. Departe de extravaganță, stilul adoptat de Tiffany Trump pare să urmeze o direcție clasică, cu linii curate și culori bine alese.

În ultimele luni, Tiffany Trump a optat tot mai des pentru ținute de seară elegante, care îi pun în valoare postura și îi reflectă schimbarea de stil. La recepția de sărbători de la Casa Albă, ea a ales o rochie neagră, fără mâneci, accesorizată cu un ruj roșu intens, o apariție sobră, dar extrem de apreciată.

La gala Kennedy Center Honors, tânăra a impresionat într-o rochie verde închis, din catifea, cu un detaliu care evidenția linia umerilor. Schimbările nu se opresc însâ la vestimentație!

Fanii au observat și o transformare subtilă a look-ului său general, în special în ceea ce privește părul. Nuanța blondului pare mai caldă decât în trecut, îndepărtându-se de tonul platinat cu care era asociată până acum. Această ajustare cromatică completează armonios noua sa imagine, mai soft și mai rafinată.

Tiffany Trump și-a cunoscut soțul în Grecia

Relația dintre Tiffany Trump și Michael Boulos a început în 2018, în timpul unei vacanțe în Grecia, unde cei doi s-au cunoscut în cercul de prieteni al actriței Lindsay Lohan. Povestea lor a evoluat rapid, iar cererea în căsătorie a avut loc într-un cadru simbolic, în Grădina Trandafirilor de la Casa Albă.

Inelul cu diamant de 13 carate, estimat la aproximativ 1,2 milioane de dolari, a atras la rândul său atenția presei. Căsătoria a avut loc în anul 2022, la Mar-a-Lago, într-un eveniment fastuos, care a reunit membri ai familiei Trump, personalități publice și invitați din lumea politică și de afaceri.

În luna mai a anului trecut, Tiffany Trump și Michael Boulos au devenit părinți, anunțând nașterea fiului lor, Alexander, printr-un mesaj emoționant în mediul online.