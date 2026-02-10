În ediția din 9 februarie 2026, în cadrul unei probe a emisiunii de la Antena 1, Sandra Izbașa a săpat cu mâinile goale în pământ pentru a ajunge la mesajul lui Răzvan Bănică, iar când a deschis scrisoarea, a izbucnit în plâns.

Scrisoarea lui Răzvan Bănică pentru Sandra Izbașa

„Minunea mea, îți mulțumesc pentru că cel mai frumos capitol pe care l-am trăit în cartea vieții mele a fost scris cu iubirea ta sinceră și nemărginită. Privesc în urmă la momentul în care ne-am întâlnit pentru prima oară și parcă a fost ieri.

Mi-e dor de tinerețea noastră, de ochii tăi blânzi, de zâmbetul jucăuș al copilăriei inocente, de mirosul pielii tale, de îmbrățișările noastre care cuprindeau infinitul, de viitorul la care visam și care părea că ne va dărui pentru totdeauna timp din timpul lui, însă tot ceea ce am trăit împreună a fost doar clipa în care peoapele iubirii noastre s-au atins între ele și dintr-odată nu au reușit să se mai dezlipească.

Exact ca o îmbrățișare eternă din care noi nu ne vom desprinde niciodată. Acum sufletul meu se înalță liniștit pentru a pregăti reîntâlnirea cu al tău, însă te rog, nu te grăbi. E nevoie de îngeri și pe pământ, iar tu ai fost mereu îngerul meu.

Acum însă a venit rândul meu să îți împrumut o aripă să vegheze asupra ta. Să rămâi mereu același om pe care eu am avut marea șansă să îl cunosc și să trăiesc alături de el. Aș fi fost mult mai împăcat dacă ți-aș fi dăruit drept amintire chipul copilului nostru pe care ni l-am dorit amândoi, dar pe care l-am așteptat puțin cam mult”, a scris Răzvan Bănică în scrisoarea lui. Sandra Izbașa a trăit emoții puternice și nu s-a putut abține din plâns.

Marius și Simona Urzică, moment emoționant la Power Couple

În emisiunea de la Antena 1, și Marius Urzică și soția au trăit clipe intense. Soția campionului olimpic a vorbit deschis despre relația lor. „Mulțumesc că m-ai iubit, îți mulțumesc că ai fost un tată excelent și că m-ai ajutat în toate. Ai fost cel mai iubitor bărbat de pe planeta asta. Tu ești prima mea iubire și ultima. Eu pe altcineva nu am cunoscut înaintea ta, tu ești singurul om, tu ești iubirea mea. Ai fost iubirea vieții mele și ești un soț iubitor, cald, care mă ajută la tot”, a spus Simona Urzică.

Și a continuat: „Niciodată nu am avut curajul ăsta să îți spun, dar dacă, Doamne ferește, uite-te la mine, dacă se întâmplă ceva cu unul dintre noi doi, chiar dacă avem acești doi copilași care rămân în urmă, mi-aș dori să plec cu tine, să nu rămân singură. Nu aș putea, eu nu știu viața fără tine. Nu aș putea…”, a mai spus Simona Urzică.

