Proiectul, denumit Dobrogea Expres și identificat prin indicativul DX8, va lega Jijila (finalul proiectului Podului peste Dunăre) de Cataloi, lângă Tulcea. Traseul de 61,6 km se desfășoară aproape paralel cu DN 22, incluzând localitățile Smârdan, Jijila, Văcăreni, Luncavița, Isaccea, Niculițel, Frecăței, Somova, Nalbant și Mihail Kogălniceanu.

De asemenea, va asigura conexiuni cu drumul expres Constanța-Tulcea și viitoarele drumuri Galați-Brăila, Focșani-Brăila și Buzău-Brăila, prin intermediul Podului peste Dunăre.

Urmează pași procedurali precum avizarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea prin hotărâre de guvern, inclusiv stabilirea sursei de finanțare.

Dacă etapele decurg conform planului, lucrările ar putea începe, iar circulația pe acest drum expres ar putea deveni realitate după 2030, cu condiția să existe finanțare și coordonare eficientă.

