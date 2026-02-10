Produsul care se vinde de Lidl cu 499 de lei

Lidl vinde un produs care îți înjumătățește timpul de făcut curățenie în casă cu dor 499 de lei. Oferta este valabilă în catalogul din săptămâna 9-15 februarie 2026.

Robotul de aspirare de la Silvercrest se află în promoția săptămânală și doritorii îl pot achiziționa la un preț redus. Aparatul aspiră singur în apartament sau în casă, reușind să reducă timpul de făcut curățenie.

Lidl descrie produsul ca fiind silențios, cu o dimensiune de 330 x 83 mm. Volumul recipientului de praf este de 0,42 litri.

Aspiratorul robot este produsul pe care Lidl îl vinde cu 499 lei și reduce timpul de făcut curățenie în casă. În catalogul Lidl pentru săptmâna 9-15 februarie mai sunt și alte produse pentru curățenie Foto: Lidl

Cu ce alte produse mai vine Lidl la ofertă în săptămâna 9-15 februarie 2026

În catalogul Lidl, clienții mai pot găsit oferte și la alte produse pentru curățenie și îngrijirea casei. Spre exemplu, un aparat de curățare cu aburi de la Silvercrest se vinde cu 99,99 lei.

De la aceeași firmă, doritorii mai pot achiziționa săptămâna aceasta și un aspirator vertical 2 în 1, cu două trepte de aspirare și perie electrică pentru podea cu lumină led la prețul de 369 lei.

Tot în catalogul Lidl din săptămâna 9-15 februarie 2026, la ofertă mai este și un aspirator clasic de la Philips care se vinde la prețul de 349 lei.

În vara anului 2025, Lidl a decis să deschidă un magazin în care nu se vând deloc produse alimentare. Conceptul ar putea fi implementat și în alte țări.

Misterul pe care îl ascunde sigla magazinelor Lidl

Sigla Lidl ascunde un amănunt surprinzător, care a scăpat privirii multora până acum: un câine ce pare că „cântă” la pian. Detaliul a fost observat recent de utilizatorii de pe TikTok, unde clipurile despre această iluzie optică au strâns milioane de vizualizări.

Reprezentanții Lidl au intrat în joc și au confirmat, în glumă, existența „câinelui muzician” din logo, publicând chiar și un clip animat pe Instagram, notează Blesk. Descoperirea a provocat un val de reacții entuziaste în mediul online, unde internauții spun că nu vor mai privi sigla la fel ca înainte.

