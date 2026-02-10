Cum a ajuns România ținta prioritară a Rusiei

Publicația rusă NEWS.ru a publicat un material intitulat „Moartea României: de ce NATO nu va staționa trupe în Transnistria”, în care sunt invocate scenarii militare extreme și chiar utilizarea armelor nucleare împotriva Bucureștiului.

Articolul pleacă de la o analiză realizată de cercetătorul Yulian Romanishin, de la Centrul pentru Studii Avansate în Securitate, Planificare Strategică și Integrare (CASSIS) al Universității din Bonn, apărută pe platforma Atlantic Council. În analiza respectivă este discutată posibilitatea unui contingent NATO de menținere a păcii, aflat departe de linia frontului din Ucraina, inclusiv în zonele de graniță cu Belarus sau regiunea separatistă Transnistria.

Potrivit autorului citat, trupele europene ar putea avea roluri de sprijin și instruire și ar putea „prelua o mare parte din monitorizarea frontierei Ucrainei cu Belarus și cu Republica Transnistreană nerecunoscută”.

Experți intervievați de publicația rusă: „Punctul central al operațiunii va fi România, nu Moldova”

Materialul NEWS.ru citează mai mulți comentatori ruși care susțin că un asemenea scenariu ar provoca o reacție militară dură a Moscovei. Valentin Mzareulov, prezentat drept istoric al serviciilor secrete și redactor-șef al unui site dedicat istoriei structurilor de securitate, afirmă că desfășurarea de trupe NATO ar fi considerată o amenințare directă.

„Rusia a declarat în repetate rânduri că astfel de trupe ar fi ținte legitime pentru noi”, a spus acesta pentru NEWS.ru, și susține că o confruntare militară în Transnistria nu s-ar opri în Republica Moldova, ci ar viza România.

Motivul invocat este unul strategic, că România este stat membru NATO, găzduiește infrastructură aliată și este principalul punct de sprijin al Alianței în zonă.

„Dacă forțele NATO atacă gruparea transnistreană a Forțelor Armate Ruse, va fi lansat un atac de represalii împotriva acestor forțe, a comandamentului lor sau direct împotriva Bucureștiului. Este clar că punctul central al operațiunii va fi România, nu Moldova. Bucureștiul nu este un loc împotriva căruia am ezita să folosim mijloace speciale, inclusiv focoase nucleare”, a declarat Mzareulov, potrivit NEWS.ru.

Articolul include declarații extrem de dure ale unor experți militari și politologi, prezentate ca reacții la scenariul NATO: „Singurul răspuns este reprezentat de atacuri cu rachete împotriva unor ținte pe care le considerăm adecvate. În opinia mea, distrugerea Bucureștiului este un răspuns adecvat”, a mai continuat acesta.

Analiștii ruși citați de NEWS.ru susțin că, într-un scenariu ipotetic în care ar apărea trupe NATO în Transnistria, Rusia nu ar considera Republica Moldova ținta principală, ci România.

Analist rus: „Trebuie să răspundem preventiv”

Politologul Vladimir Andreev, citat în același articol, afirmă că Rusia ar trebui să reacționeze înainte de apariția unor asemenea desfășurări militare.

„Pe fondul negocierilor de pace în curs dintre Rusia și SUA privind Ucraina, orice escaladare a conflictului va fi în favoarea celor care doresc ca războiul să continue la nesfârșit. Liderii europeni pledează pentru înfrângerea Rusiei pe câmpul de luptă și vor să epuizeze țara noastră, așa că astfel de acuzații se încadrează în logica actualei conduceri europene. […] Trebuie să răspundem cât mai ferm posibil și, de preferință, preventiv. Nu ar trebui să așteptăm ca acești oameni să-și aducă trupele pe teritoriul nostru; trebuie să acționăm proactiv”, a declarat acesta pentru NEWS.ru.

El mai susține că un conflict în Transnistria ar implica imediat Ucraina și ar prelungi războiul.

Transnistria este o regiune separatistă din Republica Moldova, nerecunoscută internațional, unde sunt staționate trupe rusești încă din anii 90. Zona este relativ stabilă din punct de vedere militar, dar extrem de sensibilă politic. În Rusia, orice referire la Transnistria este tratată ca o posibilă provocare.

Rusia spune nu va ataca Europa, dar este gata să riposteze

În paralel, ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat recent că Rusia nu intenționează să atace Europa, dar ar răspunde dacă ar fi atacată.

„Nu vom ataca nicio parte a Europei. Nu avem absolut niciun motiv să facem acest lucru. Și dacă Europa începe să atace Rusia, va fi o reacție militară pe scară largă, cu toate mijloacele militare disponibile”, a spus Lavrov.

Anterior, și președintele Vladimir Putin a afirmat că Rusia nu este în război cu Occidentul și a catalogat drept „minciună” și „absurditate totală” acuzațiile potrivit cărora Moscova ar intenționa să invadeze Europa, dar că Occidentul ar lupta împotriva Rusiei prin intermediul Ucrainei, avertizând că Moscova va riposta, dacă situația va escalada.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE