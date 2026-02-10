Mitul „biletului unic”: De câte ori poți merge la medicul specialist cu bilet de trimitere

Pentru pacienții asigurați, Casa Națională de Asigurări de Sănătate nu limitează numărul de bilete de trimitere către specialist.Dr. Ligia Moșneaga, medic de familie în București, susține că, în esență, regulile privind biletele de trimitere nu s-au schimbat semnificativ, iar multe dintre informațiile care circulă în spațiul public sunt interpretări greșite.

Casa de Asigurări de Sănătate nu are obiecții la emiterea unui bilet de trimitere, dacă acest bilet este justificat din punct de vedere medical. Lucrez de 30 de ani și nu am avut niciodată o astfel de situație.”

Un bilet de trimitere de la medicul de familie pentru ambulatoriu acoperă trei consultații la aceeași specialitate, pe o perioadă de trei luni.

Eu dau un bilet de trimitere și pacientul poate merge de trei ori la cardiolog, în decurs de trei luni. După ce se termină aceste consultații, se poate da un alt bilet, dacă este nevoie,” a explicat dr. Ligia Moșneaga.

Poate medicul de familie să dea mai multe bilete? Răspunsul este da, dacă există justificare medicală.

Nu există «n-ai voie». Ai voie să faci tot ce consideri corect din punct de vedere medical pentru pacient.”

Medicul de familie poate elibera oricâte bilete sunt necesare, atâta timp cât acestea sunt argumentate medical.

,,Dacă un pacient cu boala cardiovasculară are nevoie și de alte evaluări de specialitate impuse de boala de bază, de exemplu consult la nefrologie sau oftalmologie pentru a monitoriza complicațiile bolii cardiovasculare putem emite aceste bilete într-o singură consultație,” a explicat dr. Moșneaga.

Medicul de familie poate emite un nou bilet de trimitere când apare o problemă cardiacă nouă

„Mulți pacienți, dar și colegi de-ai mei, interpretează greșit că o persoană are dreptul la un singur bilet de trimitere pe lună pentru o specialitate. Acest lucru este fals. În cadrul bolii cronice, pacientul poate primi un bilet de trimitere pe lună, dar poate primi ori de câte ori este nevoie bilete pentru afecțiuni acute, subacute sau pentru acutizarea unei boli cronice,” a completat dr. Gindrovel Dumitra, medic de familie în Sadova. Acesta a dat un exemplu concret de pacient cardiovascular.

,,Să luăm un pacient cu hipertensiune arterială, căruia medicul de familie îi dă bilet de trimitere pentru monitorizare la cardiolog. Dacă în aceeași lună îi apare angină pectorală sau o fibrilație atrială i se dă alt bilet de trimitere, pe motiv diferit și este perfect legal.”

Cu alte cuvinte, pentru o problemă cardiacă nouă, medicul de familie poate emite un nou bilet, chiar dacă a mai fost eliberat unul în aceeași lună.

Scurtătura” legală: Pacienții care pot merge la cardiolog fără bilet de trimitere

Există situații clare, prevăzute în Anexa 13 din noul Contract-Cadru al CNAS (valabil în 2026), în care pacientul poate merge direct la un alt medic specialist, fără bilet de trimitere.

Anexa 13 precizează toate bolile care se pot adresa direct specialistului, fără bilet de trimitere. Asta nu este o noutate, exista și înainte,” a explicat dr. Ligia Moșneaga.

Potrivit Anexei 13, următoarele afecțiuni cardiovasculare permit accesul direct la medicul specialist, fără bilet de trimitere de la medicul de familie:

  • Infarct miocardic și angină pectorală instabilă
  • Insuficiență cardiacă cronică
  • Pacienți cu revascularizație percutanată, stimulator cardiac, proteze valvulare sau bypass coronarian
  • Status post AVC (Accident Vascular Cerebral)
  • Arteriopatii periferice operate
  • Malformații congenitale, inclusiv malformații cardiace congenitale

Aceste prevederi nu se aplică pacienților neasigurați în sistemul de asigurări de sănătate din România.

Ce se întâmplă cu pacienții cu afecțiuni cardiace, neasigurați în sistemul de sănătate public

Pacienții neasigurați beneficiază de servicii medicale de urgență, indiferent de statut.

Orice om, asigurat sau neasigurat, este primit în urgență. Se face internare, intervenție, dacă este cazul, și tot ce ține de urgență se decontează,” a spus dr. Moșneaga.

Însă după externare, pacientul neasigurat:

  • nu mai beneficiază de consultații gratuite în ambulator,
  • nu mai primește medicație compensată,
  • nu poate merge la specialist pe baza unui bilet de trimitere de la medicul de familie.

După ce se externează, dacă nu este asigurat, nu mai beneficiază de consulturi și tratamente gratuite.”

Ambulatoriu versus Internare de zi: Investigații pentru cardiaci

Ligia Moșneaga explică diferența clară dintre ambulatoriu și internarea de zi:

  • în ambulatoriu, CNAS decontează consultația și, uneori, EKG-ul;
  • în internarea de zi, se pot deconta investigații complexe, precum ecocardiografia sau analizele.

,,La internarea de zi se decontează mult mai multe investigații decât în ambulatoriu,” a mărturisit medicul.

Pentru investigații precum angio-CT, care sunt utile în anumite afecțiuni cardiovasculare, este necesar bilet de trimitere de la medicul cardiolog din ambulatoriu sau de la medicul internist din ambulatoriu.

Medicul din spital nu dă bilet de trimitere către altă specialitate. Biletul se dă din ambulatoriu,” a precizat dr. Ligia Moșneaga.

Chiar dacă pacientul se poate prezenta direct la specialist, medicul specialist are obligația să informeze medicul de familie cel puțin o dată pe an, prin scrisoare medicală, cu privire la evoluția bolii.

De asemenea, dacă afecțiunea cronică este inclusă într-un program de „management de caz”, prezentarea la specialist se face în continuare cu bilet de trimitere, pe care trebuie menționat acest lucru.

Potrivit dr. Gindrovel Dumitra, „la externarea din spital, pacientul trebuie să primească toate indicațiile de care are nevoie. Nu este normal să pui pacientul pe drumuri între spital, ambulatoriu și medicul de familie. Vedem de multe ori pacienți care n-au putut să beneficieze într-un spital de anumite investigații și atunci necesită la acea specialitate un alt bilet de trimitere în alt spital care poate să facă investigația respectivă”.

Pentru urgențe, bolnavii de inimă nu au nevoie de bilet de trimitere

Camelia Diaconu, medic internist și cardiolog, a precizat că în urgențe cardiace, cum este infarctul miocardic, nu e nevoie de biletul de trimitere.

„În caz de infarct miocardic, pacientul nu are nevoie de bilet de trimitere și nu ajunge la orice spital, ci este dus direct, prin sistemul de urgență, la un centru specializat. El trebuie să știe că apelează de urgență 112 și Serviciul de ambulanță stabilește rapid diagnosticul prin EKG și îl transportă direct la spitalul de urgență aflat în programul național STEMI”.

În urgențele cardiovasculare majore, traseul pacientului este medical, nu birocratic.

Bolile cardiovasculare reprezintă principala cauză de deces în România, fiind responsabile pentru peste jumătate din decesele înregistrate în 2024. Aceasta statistică plasează România printre ţările cu cel mai mare risc cardiovascular din Europa, atât în ceea ce privește prevalența bolilor, cât și mortalitatea asociată.

„Ideal ar fi ca, după vârsta de 40–45 de ani, fiecare persoană să meargă cel puțin o dată pe an la medicul de familie, care poate recomanda analizele necesare și, dacă este cazul, trimite pacientul mai departe la medicul internist sau cardiolog”, a spus prof. dr. Diaconu.

Însă nu toți furnizorii, aflați în contract cu CNAS onorează biletele de trimitere pentru prevenție. Ministrul Sănătății, dr. Alexandru Rogobete, a anunțat recent că biletele de trimitere și rețetele se vor digitaliza în 2026.




Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Biletele de trimitere la cardiolog în 2026. Explicațiile medicilor

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Viva.ro
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Fericirea are chipul ei! La aproape 50 de ani, artista noastră strălucește! Are un nou iubit, după divorț, și e mai fericită ca oricând!! „Am și dragoste, și iubire, am tot ce mi doresc pe lumea aceasta”. Cât de schimbată e! Cine e bărbatul care i-a readus zâmbetul pe buze
Unica.ro
Fericirea are chipul ei! La aproape 50 de ani, artista noastră strălucește! Are un nou iubit, după divorț, și e mai fericită ca oricând!! „Am și dragoste, și iubire, am tot ce mi doresc pe lumea aceasta”. Cât de schimbată e! Cine e bărbatul care i-a readus zâmbetul pe buze
Vlad Gherman, declarație de dragoste pentru Oana Moșneagu. Actorul și-a exprimat admirația pentru soția lui: „Ești cea mai frumoasă femeie.” Foto
Elle.ro
Vlad Gherman, declarație de dragoste pentru Oana Moșneagu. Actorul și-a exprimat admirația pentru soția lui: „Ești cea mai frumoasă femeie.” Foto
gsp
Lindsey Vonn a rupt tăcerea după accidentul teribil, cu o postare zguduitoare: „Din această cauză am căzut”
GSP.RO
Lindsey Vonn a rupt tăcerea după accidentul teribil, cu o postare zguduitoare: „Din această cauză am căzut”
„A aruncat o bancnotă de 200 de lei jandarmilor”, la Dinamo - Craiova. Ce a pățit după acest gest
GSP.RO
„A aruncat o bancnotă de 200 de lei jandarmilor”, la Dinamo - Craiova. Ce a pățit după acest gest
Parteneri
Ioana Ginghină, apariție de infarct la mall! Rochie transparentă, cu sânii la vedere, fără sutien, la brațul soțului! Val de reacții!
Libertateapentrufemei.ro
Ioana Ginghină, apariție de infarct la mall! Rochie transparentă, cu sânii la vedere, fără sutien, la brațul soțului! Val de reacții!
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Avantaje.ro
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Nu o mai recunoști! Cum arăta Gina Pistol când vindea la magazin în Roșiorii de Vede. Înainte să fie regina audiențelor la MasterChef, Gina avea un stil total diferit
Tvmania.ro
Nu o mai recunoști! Cum arăta Gina Pistol când vindea la magazin în Roșiorii de Vede. Înainte să fie regina audiențelor la MasterChef, Gina avea un stil total diferit

Alte știri

Câți ucraineni se află în România sub protecție temporară și ce drepturi au în 2026 | HARTĂ
Știri România 12:38
Câți ucraineni se află în România sub protecție temporară și ce drepturi au în 2026 | HARTĂ
Tergiversarea CCR privind pensiile speciale se va vedea la alegerile parlamentare din 2028, spune Ilie Bolojan: „Chestiune de bun-simț”
Știri România 11:18
Tergiversarea CCR privind pensiile speciale se va vedea la alegerile parlamentare din 2028, spune Ilie Bolojan: „Chestiune de bun-simț”
Parteneri
Ce se ascunde sub șantierul Autostrăzii Vestului. Descoperirea impresionantă la săparea primului tunel de la Holdea
Adevarul.ro
Ce se ascunde sub șantierul Autostrăzii Vestului. Descoperirea impresionantă la săparea primului tunel de la Holdea
De ce au căzut cele două transferuri de la FCSB! Gigi Becali a spus totul: “Cum să dăm banii înainte de vizita medicală?! Ce, suntem cioflingari?”
Fanatik.ro
De ce au căzut cele două transferuri de la FCSB! Gigi Becali a spus totul: “Cum să dăm banii înainte de vizita medicală?! Ce, suntem cioflingari?”
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Bogdan Alecu: „De două ori au pus românii mână de la mână pentru ceva. Ateneul Român și Dinamo ”
Bogdan Alecu: „De două ori au pus românii mână de la mână pentru ceva. Ateneul Român și Dinamo ”
Lucruri de urmărit în etapa a 26-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 26-a din Superliga
Parteneri
Kim Kardashian și Lewis Hamilton, împreună la Superbowl 2026! Cum au apărut cei doi pe fondul zvonurilor tot mai multe despre o presupusă relație între ei. Foto
Elle.ro
Kim Kardashian și Lewis Hamilton, împreună la Superbowl 2026! Cum au apărut cei doi pe fondul zvonurilor tot mai multe despre o presupusă relație între ei. Foto
Mihai Voropchievici a spus care sunt cele mai infidele zodii feminine. Ele înșală cel mai des, pentru că sunt mereu în căutare de ceva nou!
Unica.ro
Mihai Voropchievici a spus care sunt cele mai infidele zodii feminine. Ele înșală cel mai des, pentru că sunt mereu în căutare de ceva nou!
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor
Viva.ro
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor

Monden

Actrița care apare la Kanal D a intrat sub lupa fanilor: „Există vreun loc fără tatuaje, doamnă?”
Stiri Mondene 11:35
Actrița care apare la Kanal D a intrat sub lupa fanilor: „Există vreun loc fără tatuaje, doamnă?”
Scrisoarea care a făcut-o pe Sandra Izbașa să plângă în hohote la Power Couple, sezonul 3: „Tu ai fost mereu îngerul meu”
Stiri Mondene 11:06
Scrisoarea care a făcut-o pe Sandra Izbașa să plângă în hohote la Power Couple, sezonul 3: „Tu ai fost mereu îngerul meu”
Parteneri
Cine este Bianca Giurcanu, noua concurentă de la Survivor România. Sora Laurei Giurcanu a intrat în tribul Faimoșilor: „Experiența vieții mele”
TVMania.ro
Cine este Bianca Giurcanu, noua concurentă de la Survivor România. Sora Laurei Giurcanu a intrat în tribul Faimoșilor: „Experiența vieții mele”
Unde fug ultra-bogaţii pentru a-şi salva averile: "Nu e corect să fii pedepsit atunci când ai succes"
ObservatorNews.ro
Unde fug ultra-bogaţii pentru a-şi salva averile: "Nu e corect să fii pedepsit atunci când ai succes"
Ultima oră! Diagnostic crâncen pentru vedeta noastră: chist arahnoidian cranian, de dimensiuni mari. Tată a trei copii, iubit, respectat, pus acum în fața celei mai grele lupte
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Diagnostic crâncen pentru vedeta noastră: chist arahnoidian cranian, de dimensiuni mari. Tată a trei copii, iubit, respectat, pus acum în fața celei mai grele lupte
Parteneri
Omoregie a dezvăluit de ce părăsește Bucureștiul pentru Budapesta: „Oameni extrem de amabili, dar...”
GSP.ro
Omoregie a dezvăluit de ce părăsește Bucureștiul pentru Budapesta: „Oameni extrem de amabili, dar...”
Moment ULUITOR la Jocurile Olimpice 2026: Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani
GSP.ro
Moment ULUITOR la Jocurile Olimpice 2026: Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani
Parteneri
Bolojan: Mecanismul de stabilire a taxelor locale va fi modificat
Mediafax.ro
Bolojan: Mecanismul de stabilire a taxelor locale va fi modificat
Moartea a făcut prăpăd în Caraș-Severin. Trei persoane au murit după ce un TIR și un microbuz s-au ciocnit violent
StirileKanalD.ro
Moartea a făcut prăpăd în Caraș-Severin. Trei persoane au murit după ce un TIR și un microbuz s-au ciocnit violent
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
Wowbiz.ro
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Wowbiz.ro
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Cine e milionarul român care a murit marți dimineața după ce a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu o mașina unui afacerist.  Soția însărcinată a ajuns la spital în stare gravă
Redactia.ro
Cine e milionarul român care a murit marți dimineața după ce a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu o mașina unui afacerist.  Soția însărcinată a ajuns la spital în stare gravă
Doamne, ce TRAGEDIE! Fiul celebrului artist a fost găsit MORT în... Vezi mai mult
KanalD.ro
Doamne, ce TRAGEDIE! Fiul celebrului artist a fost găsit MORT în... Vezi mai mult

Politic

Ilie Bolojan a amânat iar numirea unui ministru la Educație, după ce afirmase că face anunțul în această săptămână. Care este noul termen
Politică 09:50
Ilie Bolojan a amânat iar numirea unui ministru la Educație, după ce afirmase că face anunțul în această săptămână. Care este noul termen
Ilie Bolojan anunță controale la persoanele cu dizabilități care au obținut certificate discutabile pentru a evita abuzurile
Politică 09 feb.
Ilie Bolojan anunță controale la persoanele cu dizabilități care au obținut certificate discutabile pentru a evita abuzurile
Parteneri
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
Instituțiile statului cu cei mai mulți bani în conturi. Autoritatea care a câștigat cel mai mult din dobânzi și investiții
Fanatik.ro
Instituțiile statului cu cei mai mulți bani în conturi. Autoritatea care a câștigat cel mai mult din dobânzi și investiții
A fost inventat spray-ul care poate opri instantaneu sângerările severe
Spotmedia.ro
A fost inventat spray-ul care poate opri instantaneu sângerările severe