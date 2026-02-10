

Mitul „biletului unic”: De câte ori poți merge la medicul specialist cu bilet de trimitere

Pentru pacienții asigurați, Casa Națională de Asigurări de Sănătate nu limitează numărul de bilete de trimitere către specialist.Dr. Ligia Moșneaga, medic de familie în București, susține că, în esență, regulile privind biletele de trimitere nu s-au schimbat semnificativ, iar multe dintre informațiile care circulă în spațiul public sunt interpretări greșite.

„Casa de Asigurări de Sănătate nu are obiecții la emiterea unui bilet de trimitere, dacă acest bilet este justificat din punct de vedere medical. Lucrez de 30 de ani și nu am avut niciodată o astfel de situație.”

Un bilet de trimitere de la medicul de familie pentru ambulatoriu acoperă trei consultații la aceeași specialitate, pe o perioadă de trei luni.

„Eu dau un bilet de trimitere și pacientul poate merge de trei ori la cardiolog, în decurs de trei luni. După ce se termină aceste consultații, se poate da un alt bilet, dacă este nevoie,” a explicat dr. Ligia Moșneaga.

Poate medicul de familie să dea mai multe bilete? Răspunsul este da, dacă există justificare medicală.

„Nu există «n-ai voie». Ai voie să faci tot ce consideri corect din punct de vedere medical pentru pacient.”

Medicul de familie poate elibera oricâte bilete sunt necesare, atâta timp cât acestea sunt argumentate medical.

,,Dacă un pacient cu boala cardiovasculară are nevoie și de alte evaluări de specialitate impuse de boala de bază, de exemplu consult la nefrologie sau oftalmologie pentru a monitoriza complicațiile bolii cardiovasculare putem emite aceste bilete într-o singură consultație,” a explicat dr. Moșneaga.

Medicul de familie poate emite un nou bilet de trimitere când apare o problemă cardiacă nouă

„Mulți pacienți, dar și colegi de-ai mei, interpretează greșit că o persoană are dreptul la un singur bilet de trimitere pe lună pentru o specialitate. Acest lucru este fals. În cadrul bolii cronice, pacientul poate primi un bilet de trimitere pe lună, dar poate primi ori de câte ori este nevoie bilete pentru afecțiuni acute, subacute sau pentru acutizarea unei boli cronice,” a completat dr. Gindrovel Dumitra, medic de familie în Sadova. Acesta a dat un exemplu concret de pacient cardiovascular.

,,Să luăm un pacient cu hipertensiune arterială, căruia medicul de familie îi dă bilet de trimitere pentru monitorizare la cardiolog. Dacă în aceeași lună îi apare angină pectorală sau o fibrilație atrială i se dă alt bilet de trimitere, pe motiv diferit și este perfect legal.”

Cu alte cuvinte, pentru o problemă cardiacă nouă, medicul de familie poate emite un nou bilet, chiar dacă a mai fost eliberat unul în aceeași lună.

„Scurtătura” legală: Pacienții care pot merge la cardiolog fără bilet de trimitere

Există situații clare, prevăzute în Anexa 13 din noul Contract-Cadru al CNAS (valabil în 2026), în care pacientul poate merge direct la un alt medic specialist, fără bilet de trimitere.

„Anexa 13 precizează toate bolile care se pot adresa direct specialistului, fără bilet de trimitere. Asta nu este o noutate, exista și înainte,” a explicat dr. Ligia Moșneaga.

Potrivit Anexei 13, următoarele afecțiuni cardiovasculare permit accesul direct la medicul specialist, fără bilet de trimitere de la medicul de familie:

Infarct miocardic și angină pectorală instabilă

Insuficiență cardiacă cronică

Pacienți cu revascularizație percutanată, stimulator cardiac, proteze valvulare sau bypass coronarian

Status post AVC (Accident Vascular Cerebral)

Arteriopatii periferice operate

Malformații congenitale, inclusiv malformații cardiace congenitale

Aceste prevederi nu se aplică pacienților neasigurați în sistemul de asigurări de sănătate din România.

Ce se întâmplă cu pacienții cu afecțiuni cardiace, neasigurați în sistemul de sănătate public

Pacienții neasigurați beneficiază de servicii medicale de urgență, indiferent de statut.

„Orice om, asigurat sau neasigurat, este primit în urgență. Se face internare, intervenție, dacă este cazul, și tot ce ține de urgență se decontează,” a spus dr. Moșneaga.

Însă după externare, pacientul neasigurat:

nu mai beneficiază de consultații gratuite în ambulator,

nu mai primește medicație compensată,

nu poate merge la specialist pe baza unui bilet de trimitere de la medicul de familie.

„După ce se externează, dacă nu este asigurat, nu mai beneficiază de consulturi și tratamente gratuite.”

Ambulatoriu versus Internare de zi: Investigații pentru cardiaci

Ligia Moșneaga explică diferența clară dintre ambulatoriu și internarea de zi:

în ambulatoriu, CNAS decontează consultația și, uneori, EKG-ul;

în internarea de zi, se pot deconta investigații complexe, precum ecocardiografia sau analizele.

,,La internarea de zi se decontează mult mai multe investigații decât în ambulatoriu,” a mărturisit medicul.

Pentru investigații precum angio-CT, care sunt utile în anumite afecțiuni cardiovasculare, este necesar bilet de trimitere de la medicul cardiolog din ambulatoriu sau de la medicul internist din ambulatoriu.

„Medicul din spital nu dă bilet de trimitere către altă specialitate. Biletul se dă din ambulatoriu,” a precizat dr. Ligia Moșneaga.

Chiar dacă pacientul se poate prezenta direct la specialist, medicul specialist are obligația să informeze medicul de familie cel puțin o dată pe an, prin scrisoare medicală, cu privire la evoluția bolii.

De asemenea, dacă afecțiunea cronică este inclusă într-un program de „management de caz”, prezentarea la specialist se face în continuare cu bilet de trimitere, pe care trebuie menționat acest lucru.

Potrivit dr. Gindrovel Dumitra, „la externarea din spital, pacientul trebuie să primească toate indicațiile de care are nevoie. Nu este normal să pui pacientul pe drumuri între spital, ambulatoriu și medicul de familie. Vedem de multe ori pacienți care n-au putut să beneficieze într-un spital de anumite investigații și atunci necesită la acea specialitate un alt bilet de trimitere în alt spital care poate să facă investigația respectivă”.

Pentru urgențe, bolnavii de inimă nu au nevoie de bilet de trimitere

Camelia Diaconu, medic internist și cardiolog, a precizat că în urgențe cardiace, cum este infarctul miocardic, nu e nevoie de biletul de trimitere.

„În caz de infarct miocardic, pacientul nu are nevoie de bilet de trimitere și nu ajunge la orice spital, ci este dus direct, prin sistemul de urgență, la un centru specializat. El trebuie să știe că apelează de urgență 112 și Serviciul de ambulanță stabilește rapid diagnosticul prin EKG și îl transportă direct la spitalul de urgență aflat în programul național STEMI”.

În urgențele cardiovasculare majore, traseul pacientului este medical, nu birocratic.

Bolile cardiovasculare reprezintă principala cauză de deces în România, fiind responsabile pentru peste jumătate din decesele înregistrate în 2024. Aceasta statistică plasează România printre ţările cu cel mai mare risc cardiovascular din Europa, atât în ceea ce privește prevalența bolilor, cât și mortalitatea asociată.

„Ideal ar fi ca, după vârsta de 40–45 de ani, fiecare persoană să meargă cel puțin o dată pe an la medicul de familie, care poate recomanda analizele necesare și, dacă este cazul, trimite pacientul mai departe la medicul internist sau cardiolog”, a spus prof. dr. Diaconu.

Însă nu toți furnizorii, aflați în contract cu CNAS onorează biletele de trimitere pentru prevenție. Ministrul Sănătății, dr. Alexandru Rogobete, a anunțat recent că biletele de trimitere și rețetele se vor digitaliza în 2026.









