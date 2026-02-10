Născut la Budapesta, Dragoș Panaitescu a participat la 13 Olimpiade, 3 ca sportiv (Sapporo 1972, locul 12 cu Dumitru Focșeneanu; Innsbruck ’76 – locul 12, alături de Costel Iliescu; locul 8 la bob 4; Lake Placid ’80 – locul 11 la bob 2 cu Gheorghe Lixandru, loc 8 la bob 4), 3 din postura de antrenor la lot și alte 7 ca oficial, specialist al federației internaționale.

Desfigurat la Mondiale: „A fost groaznic, gheața mi-a tăiat fața, durerea nu poate fi descrisă”

Dragoș Panaitescu a trecut prin momente teribile la Campionatul Mondial de bob din 1970. Fața i-a fost grav afectată după ce s-a răsturnat cu bobul, iar durerea resimțită nu poate fi descrisă. Totuși, Panaitescu a găsit puterea să continue și să-și dedice viața sportului.

Accidentul de la Mondiale a avut loc în primul său an ca bober, alături de Nicolae Neagoe: „La Europene merseserăm bine, ne clasaserăm pe 11. Am avut însă și ghinion, mai ales din cauza materialelor de la acea vreme. Pe atunci, carena bobului era mai joasă, astfel că îți ieșea tot capul afară. Iar căștile erau semiacoperite, nu-ți protejau fața”.

Purtam doar niște ochelari. Și, la un antrenament, după ce trecuserăm linia de sosire, într-un viraj pe zona în care frânarii foloseau acea grapă, care zgâria gheața, să oprească bobul, ne-am răsturnat. Colegul meu din spate, Nicolae Neagoe, a avut noroc, la impact l-a protejat casca și s-a ales doar cu un cucui. Pe mine însă m-a prins cu fața pe gheață cu bobul deasupra, până ne-am oprit.

Ochelarii au zburat, fața mea a fost pe post de frână. A fost groaznic, gheața mi-a tăiat fața, durerea nu poate fi descrisă.

Dragoș Panaitescu, patru zile în comă

Gravitatea situației a fost atât de mare, încât medicii au fost nevoiți să-i reconstruiască fața pe baza unei fotografii de dinainte de accident.

„Aveam fața tăiată, iar un medic canadian, campion olimpic la bob, m-a operat chiar pe pârtie”, povestește el.

Dar acel medic le-a spus celor din jur că o să mă coasă el acolo prima dată. Le-a zis să îi aducă o legitimație de-a mea, să vadă o poză de dinainte de accident, să vadă cum arătam, ca să știe cum să mă coasă, cum să-mi reconstruiască fața. Acolo am suferit prima intervenție. Mai aveam momente când deschideam ochii, dar nu știam de mine.

După 4 zile de comă, Panaitescu s-a trezit la Spitalul San Meran, unde a aflat detaliile intervenției chirurgicale.

Cu toate acestea, accidentul nu l-a descurajat să continue. La Jocurile Olimpice de la Sapporo din 1972, a obținut Cupa Mondială la categoria tineret, fiind recompensat drept cel mai tânăr bober clasat în concurs.

Dragoș Panaitescu, campion și la ciclism, și la motociclism

Pe lângă bob, Panaitescu a făcut ciclism și motociclism, devenind campion național la toate cele trei sporturi.

Prima sa pasiune, ciclismul, i-a adus titlul național în 1967, la proba de velodrom. În anii ’80, a câștigat două titluri naționale la motociclism, la clasa 500 cmc, folosind o motocicletă construită chiar de el.

Panaitescu a fost membru fondator al Comisiei Tehnice Internaționale de Bob în 1985. Această comisie a creat regulamente uniforme pentru boburile de competiție, eliminând avantajele tehnice ale unor echipe.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE