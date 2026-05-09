Cum arată foișorul din curtea lui Dorian Popa. „Zece ore de muncă. Sunt topit, dar, în sfârșit, am terminat”

Dorian Popa a reușit să își renoveze foișorul din curte! După zece ore de muncă asiduă, influencerul s-a declarat mulțumit de felul în care arată această parte a casei sale, pe care de șase ani încearcă să o amenajeze.

„Zece ore de muncă. Sunt topit, dar, în sfârșit, am terminat foișorul. Abia aștept să vedeți daily vlog-ul ăsta. Mă bucur că după șase ani am reușit să dau refresh foișorului. Abia aștept să terminăm și curtea. Cuptor, plită cu inducție, mașină de spălat vase, frumos, chiuvetă nouă”, a spus Dorian Popa, pe Instagram.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Recent, Dorian Popa și Andreea au spus „DA” în fața lui Dumnezeu, iar momentul a fost emoționant atât pentru el, cât și pentru soția lui. La nuntă au participat peste 250 de invitați iar evenimentul s-a desfășurat într-o locație de lux din Buftea.

„A fost mai frumos decât ne așteptam și a ieșit mai bine decât ne așteptam. Pentru că, sincer îți spun, aveam emoții. Nu sunt genul care să fie mare fan nunți, probabil tocmai de aceea nu am vrut să fac o nuntă foarte mare. Am chemat pur și simplu oamenii foarte apropiați, care mă gândeam că o să fie empatici la ideea de sărbătorire în cuplu, am chemat apropiații care au și jumătăți. Nu cred că am avut oameni singuri, dacă înțelegi ce vreau să zic”, a declarat influencerul, pentru Știrile Antena Stars.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE