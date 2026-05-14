Autoritățile ucrainene au anunțat că forțele ruse atacă orașul cu drone și rachete balistice, iar populația a fost îndemnată să se adăpostească de urgență.

„Inamicul lovește Kievul cu drone și rachete balistice”, a transmis pe Telegram primarul capitalei ucrainene, Vitali Kliciko, făcând apel la locuitori să rămână în adăposturi.

Patru persoane au fost spitalizate la Kiev în noaptea de 14 mai, după ce Rusia a lansat un atac cu rachete la scară largă asupra Ucrainei, prelungind un atac în masă pe parcursul zilei până seara târziu și dimineața devreme, scrie Kyiv Independent.

🤬 Russians have destroyed part of a residential building in Kyiv. Dozens of people are likely trapped under the rubble. pic.twitter.com/2nc9OmKM5h — Denys from Ukraine (@GlushkoDenys) May 14, 2026

Atacul vine după expirarea armistițiului de trei zile anunțat de Moscova pentru marcarea sfârșitului celui de-Al Doilea Război Mondial. După această pauză temporară, bombardamentele rusești asupra orașelor ucrainene au fost reluate în noaptea de luni spre marți.

Potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Rusia a lansat miercuri cel puțin 800 de drone asupra teritoriului ucrainean, într-o nouă escaladare a atacurilor aeriene.

Conflictul declanșat de Rusia pe 24 februarie 2022 continuă să provoace pierderi uriașe în rândul populației civile. Conform unui raport publicat în ianuarie de Misiunea de Monitorizare a Drepturilor Omului în Ucraina (HRMMU), aproape 15.000 de civili ucraineni au fost uciși și alți 40.600 răniți de la începutul invaziei.

Raportul arată că 2025 a devenit cel mai sângeros an după 2022, cu peste 2.500 de civili uciși în urma atacurilor și bombardamentelor.