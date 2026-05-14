Raportul evidențiază că nicio meserie nu este complet imună la impactul tehnologic. În schimb, dezvoltarea competențelor umane unice este esențială pentru a contracara efectele automatizării pe piața muncii.

Femeile sunt mai vulnerabile decât bărbații atunci când vine vorba de riscurile pierderii locului de muncă din cauza inteligenței artificiale (IA).

Peste 80% dintre locurile de muncă considerate cele mai expuse în fața automatizării sunt ocupate de femei, subliniind o inegalitate existentă pe piața muncii.

Datele au concluzionat, de asemenea, că femeile de culoare reprezintă peste 30% dintre lucrătorii care ocupă locuri de muncă vulnerabile din cauza dezvoltării inteligenței artificiale.

„Femeile sunt semnificativ suprareprezentate în poziții precum secretariat, birou și recepționere”

Raportul intitulat „AI and Emerging Risks for Women Workers” dezvăluie că femeile reprezintă majoritatea în sectoare precum secretariatul, munca de birou sau recepția, domenii care sunt cel mai expuse în fața noilor tehnologii.

Automatizarea ar putea avea consecințe grave pentru aceste categorii de angajate, crescând instabilitatea socială și economică pentru grupurile deja vulnerabile.

IA începe să schimbe locurile de muncă din Statele Unite într-un moment în care încă luptăm pentru egalitate și echitate pentru femei – Jocelyn Frye, președinta Parteneriatului Național pentru Drepturile Femeilor și Familiei.

„Deoarece femeile sunt semnificativ suprareprezentate în poziții precum secretariat, funcționari de birou și recepționere, ele vor fi afectate în mod unic de această nouă tehnologie. Fără standarde clare și responsabilitate, riscăm să consolidăm aceleași inegalități care au modelat economia noastră timp de decenii”, a adăugat experta.

Joburile cele mai afectate de IA

Studiul a relevat că 44 de locuri de muncă sunt cel mai probabil să fie înlocuite de inteligența artificială.

Joburi care vor dispărea:

Recepționeri

Agenți imobiliari

Funcționari la ghișeu

Manageri de servicii administrative

Ingineri mecanici

Ingineri industriali

Agenți de achiziții

Funcționari de expediere, recepție și inventar

Dezvoltatori de software

Avocați

Specialiști în management de proiect

Reprezentanții serviciului clienți

Analiști financiari și de investiții

Manageri financiari

Consultanți financiari personali

Farmaciști

Directori generali și operaționali

Detectivi și anchetatori particulari

Producători și regizori

Analiști de știri, reporteri și jurnaliști

Editori de film și video

Apeluri pentru reglementare legislativă

Experții subliniază necesitatea unor măsuri legislative care să reglementeze utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale și să protejeze drepturile angajaților: „În prezent, prea mulți lucrători se confruntă cu utilizarea inteligenței artificiale la locul lor de muncă fără a avea măsuri de protecție adecvate”.

„Legiuitorii au posibilitatea și responsabilitatea să stabilească reguli clare care să sprijine implementarea etică a inteligenței artificiale și să-i protejeze pe angajați de eventualele prejudicii”, a declarat Tatiana Goldman, expertă în domeniul drepturilor femeilor.

Nicio meserie nu este pe deplin protejată

Deși IA transformă rapid procesele de lucru, raportul subliniază că nu există nicio profesie complet imună la impactul tehnologiei.

În acest context, se pune accent pe dezvoltarea competențelor umane unice, care sunt dificil de replicat de algoritmi și roboți.

Riscurile legate de inteligența artificială nu sunt doar o problemă tehnologică, ci și una socială, care necesită acțiuni concertate din partea autorităților și a angajatorilor pentru a preveni amplificarea inegalităților în piața muncii.