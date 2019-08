Cum arată fosta Miss Univers 1996, Alicia Machado. I-au spus în emisiune că are kilograme în plus

De Dana Aramă,

La emisiunea „Hoy”, de la televiziunea mexicană, prezentatorii au vorbit despre silueta pe care o are în prezent fosta Miss Univers 1996.

„Eu am văzut-o pe Alicia în urmă cu cinci sau șase ani, mult mai slabă… dacă se îngrașă, se vede în talie, deci trebuie să aibă grijă de talie’, i-a spus prezentatorul Diego DiMarco.

Alicia Machado a recunoscut că are câteva kilograme în plus, dar a explicat că nu are timp să meargă la sala de sport așa cum ar trebui dat fiind că are un program extrem de încărcat.

În apărarea Aliciei Machado a sărit Galilea Montijo, și ea prezentă alături de Diego DiMarco. Aceasta a spus că Alicia Macxhado are talia 6 la haine, astfel că nu este o persoană supraponderală, ci una cu forme.

În anul 1995, Alicia Machado a fost desemnată Miss Venezuela, iar un an mai târziu a fost încoronată Miss Universe. Ulterior a devenit actriță de telenovele. Din anul 2016, Alicia Machado are și cetățenie americană. De-a lungul anilor, Alicia Machado a fost în centrul atenției și din cauza oscilațiilor ei în greutate. De altfel, greutatea ei a fost și ținta jignirilor din partea actulului președinte al Americii, Donald Trump.



FOTO: capturi video