Casa Albă a calificat întâlnirea drept una „pozitivă și productivă”

Tema centrală a dialogului a vizat posibilitatea ca Ucraina să înceapă producția locală de rachete interceptoare folosite de sistemele de apărare antiaeriană Patriot. Aceste echipamente sunt considerate esențiale pentru neutralizarea atacurilor cu rachete balistice și de croazieră care vizează infrastructura critică și marile orașe ucrainene.

O eventuală licențiere sau colaborare tehnologică pentru fabricarea interceptorilor Patriot pe teritoriul ucrainean ar reduce dependența directă a Kievului de stocurile livrate din străinătate. Până la acest moment, sistemele Patriot furnizate de aliații occidentali s-au dovedit a fi cel mai eficient scut împotriva raidurilor aeriene masive.

„Preşedintele şi cu mine am discutat despre licenţe de producţie de interceptori Patriot şi despre alte idei care ar putea ajuta”, a anunţat pe rețeaua X preşedintele ucrainean după această reuniune – cu uşile închise – de aproape o oră, în Biroul Oval.

Casa Albă a transmis prima reacție oficială după întrevederea dintre liderul american Donald Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt a descris întâlnirea celor doi șefi de stat drept una „pozitivă și productivă”, într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, confirmând deschiderea administrației americane pentru continuarea cooperării strategice.

Evaluarea optimistă de la Washington vine în contextul în care Kievul caută soluții urgente și sustenabile pentru consolidarea scutului defensiv în fața atacurilor aeriene tot mai intense lansate de Rusia.

Proiectul de producție locală a sistemelor de apărare sol-aer

Un punct central al dialogului l-a reprezentat inițiativa lansată de Donald Trump încă de la începutul lunii iulie. Președintele american și-a exprimat disponibilitatea de a autoriza Ucraina să producă pe teritoriul său rachete de tip sol-aer destinate sistemelor Patriot.

O astfel de măsură ar oferi armatei ucrainene o mai mare autonomie operațională și capacitatea de a-și reaproviziona rapid stocurile de muniție critică. Proiectul este văzut ca un răspuns direct la intensificarea bombardamentelor rusești asupra infrastructurii energetice și a centrelor urbane, oferind Kievului un mecanism de protecție pe termen lung în fața amenințărilor aeriene.

Apărarea împotriva rachetelor balistice rusești este „prioritatea absolută” a Ucrainei

Înaintea reuniunii oficiale la nivel înalt, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a pus accent pe urgența majoră cu care se confruntă țara sa în acest moment al conflictului. Liderul de la Kiev a declarat ferm că „prioritatea sa absolută” este consolidarea apărării împotriva rachetelor balistice rusești, care continuă să provoace distrugeri masive în zonele urbane.

Declarația vine în contextul unor rapoarte dramatice publicate de Organizația Națiunilor Unite. Potrivit datelor ONU, luna iunie a fost înregistrată drept cea mai sângeroasă perioadă pentru populația civilă din Ucraina din aprilie 2022 până în prezent, din cauza intensificării bombardamentelor cu rachete balistice, muniții extrem de rapide și deosebit de greu de interceptat de sistemele antiaeriene convenționale.

Întâlnirea dintre Zelenski și Trump a avut loc în ziua unui omagiu adus senatorului Lindsey Graham, mort la 11 iulie, pe care preşedintele ucrainean l-a catalogat marţi drept un „adevărat prieten al Ucrainei”.

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