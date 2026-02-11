Jador a scris recent, un mesaj în care vrea să își motiveze fanii pentru a face pentru ei pornind de la dorința lui de a slăbi. El se apropia cu pași repezi de 100 de kilograme, așa că a luat măsuri. Manelistul este mândru de rezultate și de faptul că a avut abiția să slăbească 16 kilograme.

„-16 kg. Fără scurtături, doar muncă. 98 kg → 82 kg în câteva luni. Nu e doar o schimbare fizică, e despre ambiție, disciplină și decizia de a nu mai renunța la mine. Au fost zile grele, zile în care voiam să mă opresc, dar am mers înainte. Pas cu pas. Nu postez ca să impresionez. Postez ca să-ți amintesc că se poate. Ai grijă de sănătatea ta. Începe pentru tine”, a scris Jador, pe TikTok.

La finalul anului trecut, la scurt timp după ce Jador și Oana Ciocan au postat pe contul de socializare un video în care cântă și dansează, mesajele din partea urmăritorilor au curs lanț, mulți dntre ei spunând că fosta concurentă de la Survivor este mult prea slabă.

Oana și Jador au devenit părinții lui Avraam în urmă cu 6 luni. Unii dintre fani au crezut chiar că Oana Ciocan ar avea probleme de sănătate. Jador a pus capăt speculațiilor și a explicat că soția sa alăptează de 6 luni, iar aceasta ar fi principala cauză pentru care a slăbit atât de mult.







