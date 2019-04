„M-am gândit să vă spun în câteva rânduri cum s-a schimbat viața mea în ultimii 25 de ani.

Acum 25 de ani eram un copil idealist, cu aripi cât cerul și o țintă: aceea de a reuși in viata și de a avea o carieră frumoasă. Îmi doream să ofer familiei mele tot ce nu a avut vreodată. Noi toti am crescut uniti și în spiritul ăsta în familia mea. Asta a fost mereu mai presus de orice altceva.

Nimeni nu m-a putut opri niciodată în cei 25 de ani din drumul meu. M-am bazat mereu pe credința mea și steaua mea norocoasa. Azi sunt o idealista-pragmatică, ceea ce înseamnă că am mai învățat câte ceva. Am învățat când și cum să îmi folosesc aripile și mai mult decât atât, acum e randul meu să îmi învăț și să îmi încurajez copiii sa zboare. Eu zic că au fost 25 de ani cu însemnatate și ca fiecare dintre ei m-a alcătuit pe mine cea de azi”, a fost mesajul lui Jojo.

Zilele trecute, Jojo a scris pe contul de socializare un mesaj unde a „explicat” absenţa de pe reţelele de socializare de zilele acestea. Actrița, iubitul ei și cei doi copii au făcut varicelă, iar acum sunt nevoiți să stea câteva zile în casă.

Citește și

SONDAJ/ Germanii şi francezii nu ar vrea ca NATO să apere România, dacă ar fi atacată. Expert: „Alianţa e solidă. La război merg profesioniştii, restul sunt opinii”

Citește mai multe despre Jojo și imagini pe Libertatea.