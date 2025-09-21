Larisa Iordache a postat de curând imagini de la sala de fitness. Rezultatele au început deja să se vadă, iar fosta gimnastă recunoaște că se simte din ce în ce mai bine în pielea ei.

„Cât timp copilul e la bunici și soțul plecat cu echipa, eu mi-am făcut loc pentru mine și am venit la sală. Chiar dacă mai am puțină burtică, chiar dacă mă simt anchilozată și mușchii mă dor ca și cum n-aș fi făcut sport niciodată, mă bucur de fiecare clipă.

Mă bucur că am timp pentru mine, mă bucur zilnic de gândul că, pas cu pas, voi ajunge să arăt așa cum îmi doresc. Cel mai mult însă mă încântă faptul că sportul mă deconectează de rutină și de orice urmă de anxietate. Sportul îmi face viața mai frumoasă. Sunt recunoscătoare!”, a scris Larisa Iordache, pe Instagram.

Larisa Iordache și Cristian Chiriță au devenit pentru prima oară părinți în urmă cu 6 luni, când Amira a venit pe lume și le-a schimbat total viața celor doi.

Recent, fosta gimnastă a vorbit despre provocările vieții de părinte, dar și cum este acest capitol pentru ea și partenerul său de viață. Mai mult, Larisa a postat imagini cu micuța ei pe conturile de socializare, iar prietenii virtuali au fost cuceriți de frumusețea Amirei.

„Ea devine din ce în ce mai activă și necesită mai multă atenție. Cred că asta ne obosește mai tare, dar când ne punem seara în pat, suntem super mulțumiți, atât eu, cât și Cristian și chiar vorbim despre chestia asta.

Ne face ziua mai bună când o vedem zâmbind.(…) Noi avem noroc pentru că este un copil foarte empatic. Indiferent cu cine stă, ea stă, nu are nicio problemă. Pot să mă întâlnesc cu orice prietenă.(…) Este foarte sociabilă”, a mărturisit Larisa Iordache pentru un show TV.