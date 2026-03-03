În urmă cu puțin timp, Laura Cosoi a postat un nou clip video, pe rețelele de socializare. Îmbrăcată într-o rochie albă, lungă și cu o curea neagră, care să îi accentueze talia, Laura Cosoi și-a surprins din nou admiratorii.

„Sunt deja în al doilea trimestru, dar primul a fost parcurs cu responsabilitate și grijă. Nu am sărit peste nicio vizită, pentru că liniștea unei mame începe cu certitudinea că totul este bine. Am făcut analizele de sânge, secreții, testul Panorama și morfologia de trimestru I”, a scris Laura Cosoi, în mediul online, în urmă cu câteva săptămâni.

Zilele trecute, într-o postare pe Facebook, Laura Cosoi a rememorat momentul care a marcat începutul unei perioade dificile, punctând o dată care a rămas simbolică pentru ea. „23 februarie. Acum patru ani, pe 23 februarie, fără să știu, trăiam ultima noapte de liniște și cât de cât împlinătate din viața mea. Îl pierdusem deja pe tata, dar încă mai exista un echilibru fragil.

Încă mai aveam un stâlp. Încă mai era acasă. Pe 24 februarie, când unii sărbătoreau Dragobetele, iar alții priveau înspăimântați spre începutul războiului din Ucraina, eu primeam un telefon de la mama. Un telefon care a rupt lumea mea în două.

Diagnosticul ei a fost momentul în care tot ce știam despre stabilitate s-a dizolvat. Din clipa aceea, viața nu a mai fost despre planuri, ci despre rezistență. Nu despre siguranță, ci despre cum să rămâi în picioare când stâlpii familiei tale încep să se frângă”.

