Într-o postare pe Facebook, Laura Cosoi a rememorat momentul care a marcat începutul unei perioade dificile, punctând o dată care a rămas simbolică pentru ea. „23 februarie. Acum patru ani, pe 23 februarie, fără să știu, trăiam ultima noapte de liniște și cât de cât împlinătate din viața mea. Îl pierdusem deja pe tata, dar încă mai exista un echilibru fragil.

Încă mai aveam un stâlp. Încă mai era acasă. Pe 24 februarie, când unii sărbătoreau Dragobetele, iar alții priveau înspăimântați spre începutul războiului din Ucraina, eu primeam un telefon de la mama. Un telefon care a rupt lumea mea în două.

Diagnosticul ei a fost momentul în care tot ce știam despre stabilitate s-a dizolvat. Din clipa aceea, viața nu a mai fost despre planuri, ci despre rezistență. Nu despre siguranță, ci despre cum să rămâi în picioare când stâlpii familiei tale încep să se frângă”.

Ani complicați, plini de dor și goluri nevăzute

După acel telefon, actrița spune că au urmat ani apăsători, marcați de încercări și de dorul constant față de părinți. „E greu de povestit ce au însemnat acești ani. Complicați. Plini de provocări. Ani în care am învățat să funcționez cu goluri pe care nimeni nu le vede. Dor, dor, dor… Pentru că, oricât de fericită ești în familia pe care ți-ai construit-o, oricât de strâns îți ții copiii în brațe, ca pe o continuare a părinților tăi, există un gol fundamental în ceea ce ești azi.

O absență care nu se umple cu nimic. Mami ne cânta melodia asta când eram mici, @eu_sunt_alina_maria, îți amintești? Și ce bine era când credeam că totul e pentru totdeauna…”

Laura Cosoi și mama eiIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 4

Pierderile care nu se vindecă și lipsa timpului pentru lacrimi

În final, actrița a vorbit despre anii care au trecut de la dispariția părinților și despre felul în care realitatea nu i-a oferit răgazul emoțional pe care îl spera. „Au trecut aproape șase ani de când nu mai e tata.

Doi ani de când nu mai e mama. Am crezut că anii aceștia vor fi despre vindecare. Despre liniștire. Despre acceptare. Dar sunt despre prea puțin timp în care să plâng…”.

Confesiunea ei transmite imaginea unei femei puternice, care merge mai departe pentru familia sa, dar care poartă în suflet o durere ce nu dispare, ci doar se transformă în tăcere și rezistență.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
A încercat să-și controleze aspiratorul robot, dar s-a trezit cu propria „armată” de 6.700 de aspiratoare
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Oh, la la!!! Brigitte Macron lovește din nou! Ținuta ei i-a pus pe jar pe criticii de modă, iar comentariile au curs după ce Prima Doamnă a Franței a apărut în public așa. Ce pantaloni a purtat profesoara în vârstă de 72 de ani. La asta chiar că nu se aștepta nimeni
Viva.ro
Oh, la la!!! Brigitte Macron lovește din nou! Ținuta ei i-a pus pe jar pe criticii de modă, iar comentariile au curs după ce Prima Doamnă a Franței a apărut în public așa. Ce pantaloni a purtat profesoara în vârstă de 72 de ani. La asta chiar că nu se aștepta nimeni
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Unica.ro
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Tragedie în familia celebrului Martin Short. Katherine, fiica actorului a murit la 42 de ani. Care este cauza decesului și ce au dezvăluit anchetatorii
Elle.ro
Tragedie în familia celebrului Martin Short. Katherine, fiica actorului a murit la 42 de ani. Care este cauza decesului și ce au dezvăluit anchetatorii
gsp
Ce pensie are Marin Condescu, fostul șef de la Pandurii și mare lider sindical la Tîrgu-Jiu: „Nu e normal! Mi-am mai luat un serviciu”
GSP.RO
Ce pensie are Marin Condescu, fostul șef de la Pandurii și mare lider sindical la Tîrgu-Jiu: „Nu e normal! Mi-am mai luat un serviciu”
Legătura lui Florin Salam cu echipa anchetată pentru trucare de meciuri » Cine e omul cu banii la CS Păulești
GSP.RO
Legătura lui Florin Salam cu echipa anchetată pentru trucare de meciuri » Cine e omul cu banii la CS Păulești
Parteneri
Avem VIDEO pus de ea! Elena Udrea și Dorin Cocoș, împreună la 13 ani de la divorț! Ipostaza neașteptată care a stârnit reacții în lanț
Libertateapentrufemei.ro
Avem VIDEO pus de ea! Elena Udrea și Dorin Cocoș, împreună la 13 ani de la divorț! Ipostaza neașteptată care a stârnit reacții în lanț
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Avantaje.ro
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Andreea Marin a slăbit 20 kg și arată ca la 20 de ani! „Zâna” a rupt tăcerea: „Uneori mi-e lene, dar îmi impun!” Secretul care i-a uimit pe toți
Tvmania.ro
Andreea Marin a slăbit 20 kg și arată ca la 20 de ani! „Zâna” a rupt tăcerea: „Uneori mi-e lene, dar îmi impun!” Secretul care i-a uimit pe toți

Alte știri

Românul care-și primea oaspeții cu svastica în pragul casei, plus portrete cu Hitler și Mussolini la ferestre. Pedeapsa primită după proces
Analiză
Știri România 13:00
Românul care-și primea oaspeții cu svastica în pragul casei, plus portrete cu Hitler și Mussolini la ferestre. Pedeapsa primită după proces
Rectorii spun că Ilie Bolojan nu a vorbit cu ei despre tăierea sporului de doctorat: „Nici măcar nu s-a pronunțat cuvântul doctorat”
Știri România 12:43
Rectorii spun că Ilie Bolojan nu a vorbit cu ei despre tăierea sporului de doctorat: „Nici măcar nu s-a pronunțat cuvântul doctorat”
Parteneri
Cât costă o garsonieră de 11 metri pătrați din Cluj-Napoca: are baia pe casa scării
Adevarul.ro
Cât costă o garsonieră de 11 metri pătrați din Cluj-Napoca: are baia pe casa scării
Statul român mai încasează o palmă în falimentul Blue Air. Cum s-au topit 2 milioane de euro din amenda ANPC pentru zborurile anulate
Fanatik.ro
Statul român mai încasează o palmă în falimentul Blue Air. Cum s-au topit 2 milioane de euro din amenda ANPC pentru zborurile anulate
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Financiarul.ro
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Superliga.ro (P)
Genoveva Roșie: „Ce-i mai frumos decât să-ți reprezinți țara?”
Genoveva Roșie: „Ce-i mai frumos decât să-ți reprezinți țara?”
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Parteneri
„Sunteți niște scorpii negre la suflet” Mesajul dur transmis de Adelina Pestrițu după ce a fost criticată pentru ținuta purtată la balul Bridgerton: „Cele mai jignitoare comentarii...”
Elle.ro
„Sunteți niște scorpii negre la suflet” Mesajul dur transmis de Adelina Pestrițu după ce a fost criticată pentru ținuta purtată la balul Bridgerton: „Cele mai jignitoare comentarii...”
Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
Unica.ro
Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției
Viva.ro
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției

Monden

Dan Bălan, de nerecunoscut la concertul din Republica Moldova: „A îmbătrânit brusc”. Cum au reacționat fanii când l-au văzut: „Foarte mult a slăbit”
Stiri Mondene 12:56
Dan Bălan, de nerecunoscut la concertul din Republica Moldova: „A îmbătrânit brusc”. Cum au reacționat fanii când l-au văzut: „Foarte mult a slăbit”
„Power Couple România” 25 februarie 2026. Echipele finaliste vor lupta până la epuizare. Provocarea este dificilă
Stiri Mondene 12:50
„Power Couple România” 25 februarie 2026. Echipele finaliste vor lupta până la epuizare. Provocarea este dificilă
Parteneri
„10.957 de zile te-am căutat”! Mesajul matematic al lui Răzvan Bănică pentru Sandra Izbașa a topit inimile tuturor. Vezi povestea lor de dragoste demnă de un film și imagini de la nunta lor la „castel”!
TVMania.ro
„10.957 de zile te-am căutat”! Mesajul matematic al lui Răzvan Bănică pentru Sandra Izbașa a topit inimile tuturor. Vezi povestea lor de dragoste demnă de un film și imagini de la nunta lor la „castel”!
"Cei buni ajung la Dumnezeu". Durere și lacrimi pentru Dan și Cătălina, părinții morți în accident
ObservatorNews.ro
"Cei buni ajung la Dumnezeu". Durere și lacrimi pentru Dan și Cătălina, părinții morți în accident
Tragedie de nedescris! Confirmat acum! Uriașul actor, adorat de români, și-a luat și el viața! Cauza este una din cele mai groaznice din lume! Ce secret devastatot a ascuns peste 20 de ani
Libertateapentrufemei.ro
Tragedie de nedescris! Confirmat acum! Uriașul actor, adorat de români, și-a luat și el viața! Cauza este una din cele mai groaznice din lume! Ce secret devastatot a ascuns peste 20 de ani
Parteneri
Neașteptat! Cine e campionul european care va face echipă cu Gabi Torje la Asia Express
GSP.ro
Neașteptat! Cine e campionul european care va face echipă cu Gabi Torje la Asia Express
Cel mai medaliat sportiv olimpic din istorie, mărturisire crudă: „Nu vreau ca fiii mei să treacă prin ce am trecut eu”
GSP.ro
Cel mai medaliat sportiv olimpic din istorie, mărturisire crudă: „Nu vreau ca fiii mei să treacă prin ce am trecut eu”
Parteneri
Sindicatul angajaților din aparatul Guvernului acuză adoptarea OUG privind reforma administrației „în dispreț față de avizele” instituțiilor competente
Mediafax.ro
Sindicatul angajaților din aparatul Guvernului acuză adoptarea OUG privind reforma administrației „în dispreț față de avizele” instituțiilor competente
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Wowbiz.ro
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Promo
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Redactia.ro
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Cântăreața Scouse Pink s-a stins din viață! O boală necruțătoare i-a adus sfârșitul
KanalD.ro
Cântăreața Scouse Pink s-a stins din viață! O boală necruțătoare i-a adus sfârșitul

Politic

Un consilier al lui Ilie Bolojan vrea referendum pentru unirea Ilfov - București: „Desfiinţarea CJ Ilfov ar aduce economii semnificative”
Politică 09:58
Un consilier al lui Ilie Bolojan vrea referendum pentru unirea Ilfov – București: „Desfiinţarea CJ Ilfov ar aduce economii semnificative”
Ilie Bolojan a tăiat și numărul polițiștilor locali. Câte posturi se reduc prin reforma administrației adoptată de Guvern
Politică 07:38
Ilie Bolojan a tăiat și numărul polițiștilor locali. Câte posturi se reduc prin reforma administrației adoptată de Guvern
Parteneri
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
ZiaruldeIasi.ro
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
Gigi Becali îl face praf pe Radu Miruţă după ce ministrul a spus că Steaua va avea drept de promovare: “Ce lege să schimbe piticania?! Nu ştie pe ce lume trăieşte”
Fanatik.ro
Gigi Becali îl face praf pe Radu Miruţă după ce ministrul a spus că Steaua va avea drept de promovare: “Ce lege să schimbe piticania?! Nu ştie pe ce lume trăieşte”
Cum poți ajunge să-ți pierzi vederea din cauza unui tatuaj
Spotmedia.ro
Cum poți ajunge să-ți pierzi vederea din cauza unui tatuaj