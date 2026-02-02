După o perioadă discretă petrecută departe de evenimentele mondene, Luminița a revenit în atenția publicului într-o formă fizică remarcabilă. Apariția recentă a cântăreţei a atras imediat privirile.

Luminița Anghel a vorbit fără rețineri despre etapa în care s-a confruntat cu kilogramele acumulate în timpul sarcinii.

„În timpul sarcinii, am deschis frigiderul, am intrat în el şi am rămas acolo, nu îmi este ruşine să recunosc asta. Ca orice femeie care se răsfaţă în timpul sarcinii, am mâncat tot ce mi-am dorit, dar nu voi mai lăsa vreodată corpul s-o ia razna în aşa fel”, a spus interpreta, potrivit Cancan.

Procesul de slăbire nu a fost unul rapid. „Mai am 4 sau 5 kilograme până voi ajunge la greutatea pe care o aveam dinainte de a rămâne însărcinată. Vreau să mă apropii de vremea când aveam 51 de kilograme. Am slăbit într-un an şi două luni destul de greu, într-un ritm relaxat, pentru că preocuparea mea principală era Filip, copilul meu”, a explicat Luminița Anghel.

„Am reuşit cu dieta Dukan, pe bază de proteină animală şi cel mai bine am reacţionat la grătar sau la friptură la cuptor. În rest am făcut de toate, electrostimulare, vacuum, masaj, sală, cam pe toate le-am făcut”, a povestit aceasta.

Ce este regimul Dukan

Regimul Dukan este unul celebru, la care au apelat mai multe vedete de-a lungul timpului. Acest regim presupune reducerea carbohidraților și accent pe proteine, ceea ce a însemnat pentru artistă renunțarea la pâine, paste, dulciuri și alte alimente bogate în amidon.

