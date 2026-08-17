Bobonete a publicat pe rețelele de socializare două fotografii în care apare cu un look diferit, iar fanii au remarcat imadiat transformarea.

În imaginile făcute în ziua în care a semnat actele pentru a deveni acționar al Universității Craiova, Bobonete pare aproape de nerecunoscut: a slăbit considerabil, poartă o tunsoare nouă și și‑a lăsat barbă și cioc.

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„Bobiță, tu ești în poză, bre?”; „Credeam că e Smiley în prima poză”; „Ți-am dat follow pentru că ai slăbit”; „Îmi place noul look”, „Vine Bobiță și se duce și barba”, sunt câteva dintre comentariile primite de Mihai Bobonete.

Mihai Bobonete, acționar la Universitatea Craiova

Zilele trecute, Mihai a anunțat că a devenit acționar la Universitatea Craiova. El a publicat o imagine în care semnează actele, alături de finanțatorul Mihai Rotaru.

„Astăzi e o zi mare, de meci important si pentru toată suflarea oltenească, iar pentru mine este Ziua Z pentru că de astăzi sunt acționar la Universitatea Craiova.

Pentru că inima mea bate în ritmul tobelor de la peluză, pentru că sufletul îmi dansează de fiecare dată pe ritmul Olteniei Eterna Terra Nova și pentru că Jiul îmi curge prin vene în alb-albastru …pentru toate astea sunt de azi noul acționar al Universității Craiova”, a scris actorul Mihai Bobonete pe rețelele de socializare.

Universitatea Craiova avea 12 acționari înainte ca Mihai Bobonete să semneze, se arată pe termene.ro. În același timp, la Oficiul Național al Registrului Comerțului echipa oltenilor figura cu cinci acționari persoane fizice, anume Mihai Rotaru, Florin Enceanu, Ovidiu Costeșin, Bogdan Năstase și Adrian Racoviță, și nouă acționari persoane juridice, ale căror nume nu sunt dezvăluite, conform gsp.ro.

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